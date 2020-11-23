«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

За истекшие сутки 22 ноября украинская сторона один раз нарушила Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия.

На донецком направлении боевики 23-го мотопехотного батальона 56-й бригады со своих позиций в районе н. п. Опытное обстреляли н. п. Спартак, выпустив 12 гранат из автоматического станкового гранатомета.

Установлено, что обстрелом руководил лично командир мотопехотной роты 56-й бригады капитан Тищенко.

Огневая провокация украинских преступников имела цель не допустить фиксацию проведения инженерных работ по дооборудованию позиций ВСУ в преддверии очередного заседания ТКГ.

По данным, подтвержденным отчетом СММ ОБСЕ от 21.11.2020 года, в нарушение первого пункта дополнительных мер, в районе н. п. Пески зафиксированы траншеи 56-й бригады общей протяженностью около 360 метров.

Факт грубого нарушения перемирия в оперативном порядке доведен до представителей украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер к нарушителям.

С начала текущих суток боевики батальона морской пехоты 36-й бригады выпустили одну гранату в направлении позиций НМ ДНР в районе н. п. Коминтерново.

Также наблюдателями ДНР в СЦКК зафиксирован взрыв на позициях отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады в районе н. п. Водяное при проведении инженерных работ.

В подразделениях недавно прибывшей в зону «ООС» 72 омбр отмечается низкий уровень морально-психологического состояния из-за отсутствия твёрдого топлива для обогрева блиндажей и оборудованных мест проживания.

Младший офицерский состав 72-й бригады закрывает глаза на употребление личным составом алкоголя, оправдывая действия подчинённых попытками согреться.

Подобная практика является причиной грубых дисциплинарных нарушений, а также административных и уголовных преступлений, имеющих место в бригаде.

Так, по данным наших источников, 22 ноября «перегревшийся» спиртом военнослужащий 72-й бригады рядовой Кошелев решил спасти сослуживцев от переохлаждения, угнав автомобиль командира 2-го батальона майора Ткаченко, и убыл в направлении н. п. Воздвиженка за дровами. В населённом пункте военнослужащий попал в ДТП, совершив столкновение с ограждением частного домовладения и был задержан сотрудниками полиции.

С целью сокрытия данного происшествия командование соединения выкупило у сотрудников полиции задержанного за взятку в размере 30 суточных рационов питания.

Также 22 ноября в 72-ю бригаду прибыла комиссия штаба «ООС» для проверки морально-психологического состояния военнослужащих и выявления фактов употребления наркотических веществ.

В ходе работы комиссии установлено, что перед убытием в зону «ООС» тестирование на предмет психических отклонений и употребления наркотиков с личным составом не проводилось.

Также из 48% личного состава, прошедшего тестирование на наркотики, у 26% в крови обнаружено содержание амфитаминов и метадонов. Остальных военнослужащих не проверяли в связи с нехваткой тестов.

Кроме того, вчера командир 72-й бригады Богомолов поставил задачу на проверку маскировки позиций на передовой. В ходе облёта местности был потерян БПЛА RQ-11B Raven из состава разведывательной роты бригады.

В зоне ответственности соединения организованы его поиски.

Напоминаем командованию 72-й бригады, недавно прибывшей в зону «ООС», что использование БПЛА на линии боевого соприкосновения является грубым нарушением первого пункта дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия.

В настоящее время поиск БПЛА затруднён из-за незнания личным составом соединения местности и отсутствия карт минных полей.