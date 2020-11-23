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Справки Петра Фитина на предателей Родины

15:36. 23 ноября 2020 127 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Секретные справки начальника 1-го управления НКГБ СССР Петра Михайловича Фитина на эсеров и белогвардейцев-коллаборационистов прислуживавших Германии и Японии.

Справка на эсера Байкалова.





Справка на генерала Абрамова.





Справка на атамана Краснова.





Справка на атамана Семенова.





http://istmat.info/ – цинк

Метки: абрамов, байкалов, белогвардейцы, великая отечественная война, Германия, документы, коллаборационисты, краснов, нквд, нкгб, предатели, Семёнов, третий рейх, фитин, японская империя

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6349447.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 24634 3196
    Русофил 23 ноября 2020 в 17:14

    Был лучшим коммунистом Ягода и начальником НКВД он был
    Оказалось он предатель и Ежов его убил
    и в землю закопал
    и надпись написал
    а потом
    Был лучшим коммунистом Ежов и начальником НКВД он был
    Оказалось он предатель и Берия его убил
    и в землю закопал
    и надпись написал
    а потом
    Был лучшим коммунистом Берия и начальником НКВД он был
    Оказалось он предатель и Хрущев его убил
    и в землю закопал
    и надпись написал

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    1
  • 12460 10260
    Айва 23 ноября 2020 в 17:43

    На роскошном фото изображён “истинный ариец, характер нордический, твёрдый, беспощаден к врагам рейха в части составления справок”.

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    1
    • 3904 2986
      ИгорьАйва 23 ноября 2020 в 18:06

      Не люди красивые были живучие жизнерадостные настоящие самураи а самураям положено пистить друг друга во славу царя и отечества. Они так тренируются, вот этот по фото видно очень метко стрелял а с головой тогда все не дружили. Время такое было.

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      1

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