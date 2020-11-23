Справки Петра Фитина на предателей Родины
15:36. 23 ноября 2020 127 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Секретные справки начальника 1-го управления НКГБ СССР Петра Михайловича Фитина на эсеров и белогвардейцев-коллаборационистов прислуживавших Германии и Японии.
Справка на эсера Байкалова.
Справка на генерала Абрамова.
Справка на атамана Краснова.
Справка на атамана Семенова.
http://istmat.info/ – цинк
Был лучшим коммунистом Ягода и начальником НКВД он был
Оказалось он предатель и Ежов его убил
и в землю закопал
и надпись написал
а потом
Был лучшим коммунистом Ежов и начальником НКВД он был
Оказалось он предатель и Берия его убил
и в землю закопал
и надпись написал
а потом
Был лучшим коммунистом Берия и начальником НКВД он был
Оказалось он предатель и Хрущев его убил
и в землю закопал
и надпись написал
На роскошном фото изображён “истинный ариец, характер нордический, твёрдый, беспощаден к врагам рейха в части составления справок”.
Не люди красивые были живучие жизнерадостные настоящие самураи а самураям положено пистить друг друга во славу царя и отечества. Они так тренируются, вот этот по фото видно очень метко стрелял а с головой тогда все не дружили. Время такое было.