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..., карточки с коротким текстом, книги с достоверными изображениями...В. Колесов. М., 1990 «Древнерусскийязык» Н.Г. Самсонов. М... телескопа. Чтение и составление гороскопов, чтение и написание...М., 2001 «Славянские сказки». Сборник сказок братских народов (сост....
Возродим родной язык други мои!Во славу Рода! Да будет славен великий Ра-М-Ха!