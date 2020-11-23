...Токио. Освобождённый Минодзума получил на родине повышение — возглавил «русский отдел...многонациональное население — китайцы, маньчжуры, монголы, множество русских эмигрантов — и ...к 16 августа новые эшелоны морскогодесанта сломили сопротивление японцев. В ...
..., для того и выдумано было «монголо-татарское иго». По факту же... и то, ценой огромных потерь морскогодесанта. А затем потерпели такое сокрушительное... бойцы отдали жизни за независимость Родины. А Родина стыдливо называет крупномасштабную агрессию...
...террористами и прочими чудищами морскими и заморскими. Потешный ... Однако в результате монголо-татарского нашествия восточные славяне...академиях. В Москве «высадился десант» киевских профессоров. Вот лишь...сел для вернувшихся на родину «заробитчан» устроили….. ...
...армии приходилось проходить через территорию Монголии, пустыню Гоби, что ...-й гвардейской танковой армии. Десант захватил важные объекты города,... японский флаг над штабом морских сил Порт-Артура и... освобождение от фашизма своей Родине, народам Европы и Юго...
..., КНДР, Республике Корея, Монголии, Австралии, Бельгии и других...участника штурмовой группы Курильского десанта красноармейца Вахрина Ивана ...биологических наук, директор НПК «Морская информатика» Кокарев Ю. И...За Победу над Японией» Родин А. В., председатель ...
.... «ДНР. Девушки защищают Родину от украинского агрессора. Юля...для «отражения высадки российского десанта». Но к концу ...берега задул сильный ветер. Морские волны стали захлестывать все ... про правильные решения Мише-«Монголу», оставшемуся без пехотной поддержки...
— Кедр, — говорил отец, — питается брением, но превращает его в смолистую хвою, а хвою питает солнце. — Кедр, — говорил мне отец, — это грязь, достигшая совершенства. Очистившаяся до высокой добродетели грязь. Если хочешь спасти своё царство, позаботься об усердии. Усердие очистит и объединит людей. И тогда те же самые поступки, стремления и деяния, которые разрушали твой город, будут укреплять его.