Конечно, ты можешь обмануться и пожалеть воина, который тщетно зовёт в ночи любимую и верит, что время течёт для него бесплодно, отняв его драгоценное сокровище. Можешь тревожиться о неутолённой жажде любви, забыв, что суть любви — жажда. Знают об этом танцующие, танец сложен из приближений, а кто мешал бы им приникнуть друг к другу?
По-нашему, это называется барак.
По нашему это ” ночлежка для БОМЖей”.
https://ic.pics.livejournal.com/rt_russian/50715115/2459034/2459034_original.jpg
Типа того, только бомжи на полу на пенках, а буржуи как господа на шконках.
Они их ОПЛАТИЛИ.
У них есть пособие и пластиковые карты и могут себе позволить.
Кстати.
И жилище американских рабов ПРИЛИЧНЕЕ ночлежек в царской России.
Ну или советской
Ну вы и сравнили: дикарей и белых господ.)) Как можно? Цивилизованные люди понимают разницу(за что им и платят гранты). Это в гулаге у тирана называлось бараком. А в Лос-Анджелесе это коливинг, понимать надо и это круто, потому что это Америка.))
Ты конечно выберешь себе Колыму кирку и красный флаг.
Колючую проволоку пайку и вертухаев на вышке.
Это тебе ЛУЧШЕ….
Так почему торчишь во вражеском интернете?
ПРЕДАТЕЛЬ?
Японцы вообще в пеналах спят – как в гробу.
Называется “капсюльный отель”
Капсульный.