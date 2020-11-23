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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 23 ноября 2020

13:16. 23 ноября 2020 188 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Азербайджанские БПЛА в Карабахской войне



Небольшой обзор типов БПЛА использовавшихся Азербайджаном в Карабахской войне.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Позиция РФ по Карабаху



Путин вчера кратко обозначил текущую дипломатическую позицию РФ по Карабаху.

1. Карабах и прилегающие к нему районы является частью Азербайджана, потому что Армения не признала НКР и ее суверенитет над этими территориями. Раз никто, включая Армению, не признал Карабах, то тут и спорить не о чем.
2. В рамках обязательств России по ОДКБ, Россия не была обязана что-либо предпринимать в Карабахе, который по документам является часть Азербайджана. Обязательства РФ распространяются только на саму Армению.
3. Так как на территорию Армении никто не нападал, то у России не было оснований принимать участие в боевых действиях на ее стороне в Карабахе.
4. Армения в ходе Карабахской войны получила всю необходимую помощь в рамках российских обязательств.

В целом, легкое лукавство есть в пункте №3, так как в ходе боевых действий Азербайджан наносил удары по территории Армении, уничтожив как минимум 1 ОТРК "Эльбрус" и 1 комплекс С-300 на территории Армении. Так что формально, удары по территории союзника РФ по ОДКБ были.
Но с учетом того, что сама Армения не запрашивала применения механизмов ОДКБ для вовлечения России в войну по этим поводам, можно считать, что и сам Ереван не считал их достаточными, дабы изменить позицию России.
Более того, сам Пашинян еще в ходе войны заявлял, что Россия в сложившихся обстоятельствах оказывает Армении необходимую поддержку, что скорее всего свелось к работе современных систем РЭБ (вроде упоминавшихся "Красуха-4", "Поле-21Э" и т.п.), предоставлении данных технической разведки и т.п. мероприятиях.

В остальном же, если Армения хотела другой позиции России, ей конечно следовало задолго до всего этого признать НКР, открыто разместить там свои регулярные войска и добиваться распространения защитных механизмов ОДКБ на них. Но ничего из этого не было сделано и лишь сейчас, уже пост-фактум,  Армения надеется, что Франция признает Карабах, что откроет для самой Армении опцию по признанию. Разумеется, РФ в таких условиях не будет бежать впереди паровоза в стремлении быть большей Армения, чем сама Армения.

При этом, если Армения не хотела идти по этому пути, она могла выбрать путь договоренностей по формуле 5+2, которая еще в 2012-м году была принята в Казани. По ней Армения могла на десятилетия отложить вопрос о статусе Карабаха, получить все тот же Лачинский коридор и если смотреть на итоги текущей войны, сохранить за собой Шушу и Гадрут.  В итоге, был выбран третий вариант, который и привел Армению к военной катастрофе. И даже в условиях нарастающего военного поражения, Армения упустила шанс принять ухудшенную версию Казанской формулы в начале октября, которая сохранила бы за ней чуть больший кусок собственно Карабаха и что главное, Шушу.
То есть и тут руководство Армении нашло возможность выбрать наихудший из возможных сценариев. Что это – глупость или измена, предстоит решить самим армянам.

РФ решала в этой войне другие задачи – сохранение закавказского арбитража (что было достигнуто), сохранение своего военного присутствия в регионе (задача выполнена и перевыполнена), недопущение проникновения Турции в регион (тут возникли проблемы – де-юре Турцию в арбитры не пустили, но де-факто Турция официально обосновалась в Азербайджане как минимум на год и скорее всего останется там надолго). Попутно, в самой Армении оказался дискредитирован режим Пашиняна (в основном, его собственными трудами) и появились предпосылки для появления там более адекватного режима (но это не точно) после досрочных парламентских выборов.
Сам же конфликт снова переведен в замороженное состояние и фактически отложен как минимум на 5 лет, хотя Азербайджан и пытается всех уверить, что все закончилось.

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В Карабах отправлена ещё одна важная миссия Минобороны (ВИДЕО)

В Карабах отправлена ещё одна важная миссия Минобороны (ВИДЕО) | Русская весна

Министерство обороны России сообщает об отправке в Карабах подразделений Международного противоминного центра.

В пострадавших от боевых действий районах сапёрные работы будут вести около ста специалистов и специально обученные собаки. Также будет задействована спецтехника — робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортеры и бронеавтомобили.

«Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе», — говорится в заявлении ведомства.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3895 2981
    Игорь 23 ноября 2020 в 14:47

    Вопросов непонятных много если весь карабах это азербайджан то что делают миротворцы внутри него две тысячи миротворцев охраняют две тысячи беженцев? Они эти беженцы в качестве кого – массовка или заложники. Если они должны получить паспарта азербайджана, свои они куда денут? ну и наконец граница армении с ираном была взята азербайджаном под контроль ещё в октябре. Т.е. не то что удары наносились по территории армении а войска там уже азербайджана находились из-за чего и Иран свои подтянул. И тут вопрос когда начинает работать ОДКБ? Всё это говорит за то что не было никакого ОДКБ ибо любой договор состоит из противовесов. Если РФ не выполняет его армении нечем крыть.

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