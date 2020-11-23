О росте рынка наемнических услуг и расширении практики их применения в различных регионах мира в рамках различных гибридных войн и локальных конфликтов. Стоит отметить, что только закончившаяся война в Карабахе также стала ярким примером некоторых тезисов данного материала, учитывая большой контингент сирийских наемников воевавших на стороне Азербайджана.Можно также отметить, как автор "между струйками дождя" постарался обойти вопрос роста американских ЧВК, которые по численности превосходят большинство рассматриваемых конкурентов. Также упущен вопрос о турецкой ЧВК "Садат", да и китайские эксперименты по созданию ЧВК с привлечением Эрика Принса в качестве консульстанта, также вполне достойны упоминания.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6350398.html