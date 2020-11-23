В этом выпуске:- Экономический спад в октябре оказался лучше прогнозов – заявили в Минэкономики;- В сентябре малый бизнес набрал рекордное количество займов за год – около 750-ти миллиардов рублей;- В правительстве решили ликвидировать сразу восемь так называемых институтов развития;- Дерипаска требует новой, масштабной приватизации;- Самые престижные профессии в сегодняшней России – программист, директор и топ-менеджер;- В России впервые больше 25 тысяч заболевших за сутки;- В Китае за сутки обнаружено 17 случаев ковида;- Американские ипотечные агентства Фанни Мэй и Фредди Мак могут выйти из-под госуправления;- США вышли из договора по открытому небу;- Саудовская Аравия переключается на водород;- Китай уже в следующем году может обогнать США по нефтепереработке;- Российские миротворцы должны будут покинуть Приднестровье;- В Гватемале протестующие разгромили и подожгли здание парламента;- в Минпросвещения заявили, что не будут отменять ЕГЭ;- В Сергиевом Посаде студенты аграрного колледжа вышли на защиту учебного заведения;- Вслед за дорогами платными станут реки._______________________________________________Поддержать канал:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wandqFQoGHo