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Чубайс без Нано, Жор у Дерипаски, Дистанционка бесит! // Галопом по Европам #341

22:07. 23 ноября 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Экономический спад в октябре оказался лучше прогнозов – заявили в Минэкономики;
- В сентябре малый бизнес набрал рекордное количество займов за год – около 750-ти миллиардов рублей;
- В правительстве решили ликвидировать сразу восемь так называемых институтов развития;
- Дерипаска требует новой, масштабной приватизации;
- Самые престижные профессии в сегодняшней России – программист, директор и топ-менеджер;
- В России впервые больше 25 тысяч заболевших за сутки;
- В Китае за сутки обнаружено 17 случаев ковида;
- Американские ипотечные агентства Фанни Мэй и Фредди Мак могут выйти из-под госуправления;
- США вышли из договора по открытому небу;
- Саудовская Аравия переключается на водород;
- Китай уже в следующем году может обогнать США по нефтепереработке;
- Российские миротворцы должны будут покинуть Приднестровье;
- В Гватемале протестующие разгромили и подожгли здание парламента;
- в Минпросвещения заявили, что не будут отменять ЕГЭ;
- В Сергиевом Посаде студенты аграрного колледжа вышли на защиту учебного заведения;
- Вслед за дорогами платными станут реки.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wandqFQoGHo

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