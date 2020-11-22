Хрушёв и СССР
…Как Никита Хрущёв довёл страну до ручкиС Никитой Хрущёвым принято связывать «оттепель», космические полёты и массовое переселение народа из коммунальных трущоб в сравнительно комфортабельные пятиэтажные хрущобы.
Считается, что в отличие от Сталина с Лениным «царь Никита» чурался проливать кровь людскую. Однако именно «вождь народов» как-то осадил Хрущёва, требовавшего «увеличить квоту» смертных приговоров: «Уймись, дурак!» А отстранили от власти Хрущёва за то, что он, по сути, разорил страну.
Считается, что Хрущёва сместили насильно – в результате внутрипартийного заговора, затеянного Леонидом Брежневым. Расхожий сюжет гласит, что Хрущёв уехал в отпуск в Пицунду, а заговорщики во главе с Брежневым воспользовались его отсутствием в Москве и захватили власть.
При этом Хрущёва чуть ли не на мушке держали преданные Брежневу сотрудники КГБ.Однако это только легенда, которая нравится кинематографистам, но не имеет ничего общего с реальностью.
Хотя небольшой шантаж всё же имел место. Брежнев с группой поддержки поставил Хрущёва перед выбором: либо на октябрьском пленуме ЦК КПСС член президиума Дмитрий Полянский публично озвучивает свой доклад о «художествах» главы советского государства, либо тот тихо и незаметно уходит на пенсию, и тогда доклад обнародовать не станут.
Ознакомившись с текстом доклада, Хрущёв предпочёл второе. Почему? Да потому, что в случае огласки доклада Полянского генсека пришлось бы судить. И он сам это хорошо понимал.Время отнимали приёмы и командировки за рубеж
Долгое время полный текст доклада Дмитрия Полянского был доступен лишь узкому кругу специалистов и считался секретным.
Некоторые историки даже полагали, что никакого полного текста не было в принципе, а Полянский оперировал некими разрозненными выкладками, подготовленными для него в КГБ.
Тем не менее доклад всё же существовал – полсотни страниц машинописного текста. И «контора» имела к докладу самое непосредственное отношение: как отмечал российский историк и архивист Рудольф Пихоя, документ «насыщен специальной информацией, которой по роду своей деятельности не мог располагать Полянский, отвечавший за сельскохозяйственную политику. Сбор таких сведений (…) можно было проводить только с санкции ЦК или по просьбе Комитета партийно-государственного контроля при ЦК и Совмине СССР.
В докладе много данных, которые могли быть получены только от Министерства иностранных дел и КГБ». И, как вспоминал председатель КГБ Владимир Семичастный, доклад Полянского не должен был сохраниться. Даже печатали его – тайно, по частям – несколько старых машинисток, работавших в контрразведке ещё с 30-х годов.Так о чём же шла речь в этом докладе?
«Только за прошлый год Хрущёв находился в поездках за границей и по стране 170 дней, а сейчас, когда 1964 год ещё не закончился, он отсутствовал на работе 150 дней. Если к этому добавить, что в 1963 году им было проведено 128 парадных приёмов, обедов и завтраков, то сколько же времени остаётся на работу? – риторически вопрошал Полянский.
– Портретов Сталина за 1952 год в «Правде» было опубликовано всего шесть, а портретов Хрущёва за 1964 год опубликовано в той же газете 147».
Вот вам и борец против «культа личности»!
Впрочем, в докладе выдвигались и по-настоящему серьёзные обвинения, не связанные ни с болезненным хрущёвским тщеславием, ни с его частыми отъездами из Москвы.
Полянский приводил данные Института экономики Академии наук СССР: при Сталине среднегодовые темпы роста экономики достигали 10,6%, а за десятилетие правления Хрущёва они упали более чем вдвое – до 5%.
Упали и темпы роста производительности труда. Но больше всего Хрущёву досталось за то, за что его нынче принято хвалить: за строительство пятиэтажек.
«Хрущёв разогнал Академию архитектуры СССР за то, что она не соглашалась с его выводами, будто такие дома самые дешёвые и удобные, – отмечал Полянский. – Выяснилось, что стоимость одного квадратного метра площади, если учесть затраты на коммуникации, в пятиэтажках гораздо дороже, чем в 9–12-этажных домах».
Застройка страны хрущобами привела к тому, что плотность застройки в городах резко упала, а транспортные, водопроводные, теплофикационные и прочие коммуникации недопустимо растянулись.
Подсчитано, что за деньги, которые тратились на строительство одной пятиэтажки (плюс коммуникации), можно было бы построить два девятиэтажных дома, сэкономив на водопроводе с канализацией.
Считается, что именно Хрущёв даровал колхозникам волю, освободив их от «трудодней» и начав им платить деньги вместо «хлебного расчёта».
На поверку и это оказалось мифом: если при Сталине колхозник получал в счёт оплаты труда 8,2 центнера зерна до войны и 7,2 центнера – после, то при Хрущёве денежный эквивалент 3,7 центнера зерна.
«Если в среднем каждый колхозник вырабатывает за год 230–250 трудодней, – писал Полянский, – то это значит, что его ежемесячный заработок составляет 40 рублей. Это в 2 с лишним раза меньше среднемесячной зарплаты других трудящихся. Именно поэтому люди и бегут из колхозов».Из-за бегства колхозников начались перебои с хлебом: «Хрущёв предлагал даже ввести карточную систему – через 20 лет после войны! Мы вынуждены были выделить 860 тонн золота, чтобы купить зерно у капиталистов.
Среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства должны были составить 8%. В действительности же они составляли 1,7%, а 1963 год был завершён с минусовыми показателями». То есть ещё полгода пребывания Хрущёва у власти – и в Советском Союзе начался бы голод.
Известно, что при Сталине ежегодно 1 апреля в стране снижались цены на отдельные виды товаров и услуг.При Хрущёве начался обратный процесс: цены стали расти – причём как на продукты, так и на товары первой необходимости.
«Цены на колхозном рынке повысились на 17%, в потребкооперации – на 13%», – писал Полянский.
Ещё один миф, развенчанный в докладе, – то, что при Хрущёве якобы
сокращали чиновников. Выясняется, что напротив: «…если в первый год после ликвидации министерств, комитетов и ведомств аппарат несколько сократился, то затем их количество почти удвоилось, а общая численность аппарата управления только за 5 лет выросла в стране более чем на 500 тыс. человек. Расходы на его содержание только за последние полтора года увеличились почти на 800 млн рублей».«Мао Цзэдуна он публично назвал «старой калошей»
Но самое страшное, в чём авторы доклада обвиняли Хрущёва, – он расколол страны социалистического лагеря.
«Образовалось, по существу, три группы, – писал Полянский. – Страны, идущие за СССР, за Китаем и за Югославией и Румынией. Возникла совершенно реальная угроза раскола».
И виноват во многом был лично Хрущёв: «Мао Цзэдуна он публично назвал «старой калошей», тот узнал об этом и, конечно, пришёл в ярость». Вот она, истинная причина ухудшения советско-китайских взаимоотношений!
С румынами у Хрущёва тоже не задалось: «…во время пребывания в Румынии он грубо вмешивался во внутренние дела, кричал, что они ничего не смыслят в сельском хозяйстве».
А Фиделя Кастро Хрущёв назвал «быком, готовым броситься на любую красную тряпку».
|Н.Хрущёв и Фидель Кастро
|Н.Хрущёв и Мао Цзе-дун
«В Гвинее с помощью СССР построен аэродром, заводы, электростанция, – отмечалось в докладе. – И всё это брошено псу под хвост.
Так называемый социалист Секу Туре вышиб нас оттуда и даже не разрешил пользоваться при полётах на Кубу аэродромом, который мы им построили в Конакри.
|Никита Хрущев и Ахмед Секу Туре
В Ираке мы делали ставку на Касема и развернули там большое строительство –200 объектов!
Тем временем Касема свергли, к власти пришли откровенные враги СССР.
Такая же история произошла в Сирии.
Индонезия, получив большую помощь, не хочет платить по нашим кредитам.
Около 200 млн золотых рублей были отданы Индии, Эфиопии и другим странам в порядке безвозмездной помощи.
Сумма советских кредитов только для 20 развивающихся стран составила 3,5 млрд (!) рублей». Вот это щедрость!
А тем временем российское Нечерноземье медленно умирало, Сибирь спивалась, а жители средней полосы начали ездить за продуктами в Москву.Кстати:
Занятно, что в докладе перечислялись и «личные подарки», которые Хрущёв делал тем, кому он симпатизировал: Секу Туре он подарил самолёт Ил-18, а египетскому лидеру Насеру – две представительские «Чайки».
|Никита Хрущёв и Гамаль АбдельНасер.
Были и подношения британской королеве – бесценные музейные драгоценности.Но и себя любимого Хрущёв тоже не забывал: «По его указанию построены бассейны на его дачах в Крыму и Пицунде, израсходовано около 5 млн рублей (при тогдашнем официальном курсе 60 копеек за доллар США).
У сына Хрущёва – четыре легковых автомобиля, у зятя – два, по одной машине у жены и дочери, но за семьёй закреплены ещё четыре персональных автомобиля».
А ещё скромник Хрущёв держал 110 человек домашней прислуги.
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