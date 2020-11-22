, которая нравится кинематографистам, но не имеет ничего общего с реальностью.

При этом Хрущёва чуть ли не на мушке держали преданные Брежневу сотрудники КГБ.

Считается, что Хрущёва сместили насильно – в результате внутрипартийного заговора, затеянного Леонидом Брежневым. Расхожий сюжет гласит, что Хрущёв уехал в отпуск в Пицунду, а заговорщики во главе с Брежневым воспользовались его отсутствием в Москве и захватили власть.



Хотя небольшой шантаж всё же имел место. Брежнев с группой поддержки поставил Хрущёва перед выбором: либо на октябрьском пленуме ЦК КПСС член президиума Дмитрий Полянский публично озвучивает свой доклад о «художествах» главы советского государства, либо тот тихо и незаметно уходит на пенсию, и тогда доклад обнародовать не станут.

Ознакомившись с текстом доклада, Хрущёв предпочёл второе. Почему? Да потому, что в случае огласки доклада Полянского генсека пришлось бы судить. И он сам это хорошо понимал.

Долгое время полный текст доклада Дмитрия Полянского был доступен лишь узкому кругу специалистов и считался секретным.

Некоторые историки даже полагали, что никакого полного текста не было в принципе, а Полянский оперировал некими разрозненными выкладками, подготовленными для него в КГБ.

Тем не менее доклад всё же существовал – полсотни страниц машинописного текста. И «контора» имела к докладу самое непосредственное отношение: как отмечал российский историк и архивист Рудольф Пихоя, документ «насыщен специальной информацией, которой по роду своей деятельности не мог располагать Полянский, отвечавший за сельскохозяйственную политику. Сбор таких сведений (…) можно было проводить только с санкции ЦК или по просьбе Комитета партийно-государственного контроля при ЦК и Совмине СССР.

В докладе много данных, которые могли быть получены только от Министерства иностранных дел и КГБ». И, как вспоминал председатель КГБ Владимир Семичастный, доклад Полянского не должен был сохраниться. Даже печатали его – тайно, по частям – несколько старых машинисток, работавших в контрразведке ещё с 30-х годов.

«Только за прошлый год Хрущёв находился в поездках за границей и по стране 170 дней, а сейчас, когда 1964 год ещё не закончился, он отсутствовал на работе 150 дней. Если к этому добавить, что в 1963 году им было проведено 128 парадных приёмов, обедов и завтраков, то сколько же времени остаётся на работу? – риторически вопрошал Полянский.

– Портретов Сталина за 1952 год в «Правде» было опубликовано всего шесть, а портретов Хрущёва за 1964 год опубликовано в той же газете 147».

Вот вам и борец против «культа личности»!

Впрочем, в докладе выдвигались и по-настоящему серьёзные обвинения, не связанные ни с болезненным хрущёвским тщеславием, ни с его частыми отъездами из Москвы.

Полянский приводил данные Института экономики Академии наук СССР: при Сталине среднегодовые темпы роста экономики достигали 10,6%, а за десятилетие правления Хрущёва они упали более чем вдвое – до 5%.

Упали и темпы роста производительности труда. Но больше всего Хрущёву досталось за то, за что его нынче принято хвалить: за строительство пятиэтажек.

«Хрущёв разогнал Академию архитектуры СССР за то, что она не соглашалась с его выводами, будто такие дома самые дешёвые и удобные, – отмечал Полянский. – Выяснилось, что стоимость одного квадратного метра площади, если учесть затраты на коммуникации, в пятиэтажках гораздо дороже, чем в 9–12-этажных домах».

Застройка страны хрущобами привела к тому, что плотность застройки в городах резко упала, а транспортные, водопроводные, теплофикационные и прочие коммуникации недопустимо растянулись.

Подсчитано, что за деньги, которые тратились на строительство одной пятиэтажки (плюс коммуникации), можно было бы построить два девятиэтажных дома, сэкономив на водопроводе с канализацией.

Считается, что именно Хрущёв даровал колхозникам волю, освободив их от «трудодней» и начав им платить деньги вместо «хлебного расчёта».

На поверку и это оказалось мифом: если при Сталине колхозник получал в счёт оплаты труда 8,2 центнера зерна до войны и 7,2 центнера – после, то при Хрущёве денежный эквивалент 3,7 центнера зерна.

«Если в среднем каждый колхозник вырабатывает за год 230–250 трудодней, – писал Полянский, – то это значит, что его ежемесячный заработок составляет 40 рублей. Это в 2 с лишним раза меньше среднемесячной зарплаты других трудящихся. Именно поэтому люди и бегут из колхозов».

: «Хрущёв предлагал даже ввести карточную систему – через 20 лет после войны! Мы вынуждены были выделить, чтобы купить зерно у капиталистов.

Среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства должны были составить 8%. В действительности же они составляли 1,7%, а 1963 год был завершён с минусовыми показателями». То есть ещё полгода пребывания Хрущёва у власти – и в Советском Союзе начался бы голод.

Известно, что при Сталине ежегодно 1 апреля в стране снижались цены на отдельные виды товаров и услуг.

: цены стали расти – причём как на продукты, так и на товары первой необходимости.

«Цены на колхозном рынке повысились на 17%, в потребкооперации – на 13%», – писал Полянский.

Ещё один миф, развенчанный в докладе, – то, что при Хрущёве якобы

сокращали чиновников. Выясняется, что напротив: «…если в первый год после ликвидации министерств, комитетов и ведомств аппарат несколько сократился, то затем их количество почти удвоилось, а общая численность аппарата управления только за 5 лет выросла в стране более чем на 500 тыс. человек. Расходы на его содержание только за последние полтора года увеличились почти на 800 млн рублей».

Но самое страшное, в чём авторы доклада обвиняли Хрущёва, – он расколол страны социалистического лагеря.

«Образовалось, по существу, три группы, – писал Полянский. – Страны, идущие за СССР, за Китаем и за Югославией и Румынией. Возникла совершенно реальная угроза раскола».

И виноват во многом был лично Хрущёв: «Мао Цзэдуна он публично назвал «старой калошей», тот узнал об этом и, конечно, пришёл в ярость». Вот она, истинная причина ухудшения советско-китайских взаимоотношений!

С румынами у Хрущёва тоже не задалось: «…во время пребывания в Румынии он грубо вмешивался во внутренние дела, кричал, что они ничего не смыслят в сельском хозяйстве».

А Фиделя Кастро Хрущёв назвал «быком, готовым броситься на любую красную тряпку».

Н.Хрущёв и Фидель Кастро

Н.Хрущёв и Мао Цзе-дун

«В Гвинее с помощью СССР построен аэродром, заводы, электростанция, – отмечалось в докладе. – И всё это брошено псу под хвост.

Так называемый социалист Секу Туре вышиб нас оттуда и даже не разрешил пользоваться при полётах на Кубу аэродромом, который мы им построили в Конакри.

Никита Хрущев и Ахмед Секу Туре

В Ираке мы делали ставку на Касема и развернули там большое строительство –

Тем временем Касема свергли, к власти пришли откровенные враги СССР.

Такая же история произошла в Сирии.

Индонезия, получив большую помощь, не хочет платить по нашим кредитам.

Около 200 млн золотых рублей были отданы Индии, Эфиопии и другим странам в порядке безвозмездной помощи.

Сумма советских кредитов только для 20 развивающихся стран составила 3,5 млрд (!) рублей». Вот это щедрость!

А тем временем российское Нечерноземье медленно умирало, Сибирь спивалась, а жители средней полосы начали ездить за продуктами в Москву.

Занятно, что в докладе перечислялись и «личные подарки», которые Хрущёв делал тем, кому он симпатизировал: Секу Туре он подарил самолёт Ил-18, а египетскому лидеру Насеру – две представительские «Чайки».

Никита Хрущёв и Гамаль АбдельНасер.

Были и подношения британской королеве – бесценные музейные драгоценности.

: «По его указанию построены бассейны на его дачах в Крыму и Пицунде, израсходовано около 5 млн рублей (при тогдашнем официальном курсе 60 копеек за доллар США).

У сына Хрущёва – четыре легковых автомобиля, у зятя – два, по одной машине у жены и дочери, но за семьёй закреплены ещё четыре персональных автомобиля».

А ещё скромник Хрущёв держал 110 человек домашней прислуги.

Георгий Филин



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