В науке есть свои запретные темы, одной из которых является холодный ядерный синтез, или трансмутация элементов. Этот процесс принято считать какой-то мутной фейковой средневековой алхимией. Хотя, на самом деле подобные процессы мы наблюдаем практически ежедневно.

Так что же такое «Холодный ядерный синтез»? Почему разработки на его основе не только не используются, но и «закрываются»? И может ли быть, что даже внутри каждого из нас происходят так называемые трансмутации химических элементов? Ответы на эти и многие другие вопросы мы подготовили для вас в этом выпуске.

Тайм-коды:

< ![CDATA[ ]]> 0:00< ![CDATA[]]> – Вступление

< ![CDATA[ ]]> 0:47< ![CDATA[]]> – Трансмутация химических элементов в курином яйце

< ![CDATA[ ]]> 3:00< ![CDATA[]]> – Низкоэнергетические ядерные реакции у растений

< ![CDATA[ ]]> 6:22< ![CDATA[]]> – Несостоятельность физики и химии

< ![CDATA[ ]]> 8:44< ![CDATA[]]> – Гидролизная энергетическая установка Ивана Филимоненко

< ![CDATA[ ]]> 11:29< ![CDATA[]]> – Разработки энтузиастов

< ![CDATA[ ]]> 12:26< ![CDATA[]]> – Электровзрыв вольфрамовой проволочки в вакууме

< ![CDATA[ ]]> 14:23< ![CDATA[]]> – Опровержение от Эрнеста Резерфорда