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... американским «агентом влияния». Вечерами на тенистых лужайках Оттавы,... кое-что из тайных козней Горбачева и Ландсбергиса мне ...назначили первым заместителем председателя Госстроя СССР. Однако советским гражданам, как...Украины в составе СССР или вне, что крайне...
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Приучи себя не вслушиваться в ветер слов и не вникай в рассуждения, которыми обманывают себя люди. Будь проницателен. Ненависть совсем не бессмысленна. Пока каждый камень не встал на место, храма нет. Но когда все камни на месте и служат храму, значимы только тишина и молитва. И к чему тогда вспоминать о камнях?