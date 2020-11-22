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Дореволюционная реклама

07:41. 22 ноября 2020 137 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Новая новинка папиросочка «Машинка». Хороша у ней начинка, с переменою картинка! Приметы-загадки, гаданья-разгадки!!
Новая новинка папиросочка «Машинка». Хороша у ней начинка, с переменою картинка! Приметы-загадки, гаданья-разгадки!

«Гаванера». С.-Петербург. 1903
«Гаванера». С.-Петербург. 1903″

«Оттоман» Табачная фабрика. С.-Петербург. Папиросы крученые «Царские», турецкий табак «Юбек империал»
«Оттоман» Табачная фабрика. С.-Петербург. Папиросы крученые «Царские», турецкий табак «Юбек империал»

Весь мир курит папиросы «Рента» Акц. О-ва «Соломон Коген». Киев
Весь мир курит папиросы «Рента» Акц. О-ва «Соломон Коген». Кие

«Оттоман». Табачная фабрика в С.-Петербурге. 1903
«Оттоман». Табачная фабрика в С.-Петербурге. 1903

Колобов и Бобров. Табачная фабрика. С.-Петербург. 1903
Колобов и Бобров. Табачная фабрика. С.-Петербург. 1903

Ново! Чудно! Табак «Дюшес». Табачная фабрика Колобова и Боброва. С.-Петербург
Ново! Чудно! Табак «Дюшес». Табачная фабрика Колобова и Боброва. С.-Петербург

Папиросы «Важные» в портсигарах. Т-во табачной фабрики А. Н. Богданов и К°. С.-Петербург
Папиросы «Важные» в портсигарах. Т-во табачной фабрики А. Н. Богданов и К°. С.-Петербург

Новые сорта табаку и папирос фабрики В. И. Асмолова и К° в Ростове нД. Папиросы «Спорт», «Комета», «Слава России». 1903
Новые сорта табаку и папирос фабрики В. И. Асмолова и К° в Ростове нД. Папиросы «Спорт», «Комета», «Слава России». 1903

Папиросы «Блеск». Т-во «Лаферм» С.-Петербург
Папиросы «Блеск». Т-во «Лаферм» С.-Петербург

Папиросы и табак фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург. Папиросы «Грация», «№100», «Модные», «Клико». 1904
Папиросы и табак фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург. Папиросы «Грация», «№100», «Модные», «Клико». 1904

Грех не курить! Папиросы «Ева» табачной фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург
Грех не курить! Папиросы «Ева» табачной фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург

Все курят «Пери» фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург
Все курят «Пери» фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург

«Крем» не табак, а сливки. Крепкий, в. средний, средний табачной фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург
«Крем» не табак, а сливки. Крепкий, в. средний, средний табачной фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург

Курите новые папиросы «Крем» 10 шт. 6 коп. табачной фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург
Курите новые папиросы «Крем» 10 шт. 6 коп. табачной фабрики А. Н. Шапошникова. С.-Петербург

«Деми-сек». Новые папиросы. Табачная фабрика А. Н. Шапошникова. С.-Петербург
«Деми-сек». Новые папиросы. Табачная фабрика А. Н. Шапошникова. С.-Петербург

Гильзы «XX-й век» фабрики торгового дома н-ки В. А. Белоусова. Москва, 1903
Гильзы «XX-й век» фабрики торгового дома н-ки В. А. Белоусова. Москва, 1903

Гильзы «Бурлаки». Гильзовая фабрика «Хаджи-оглу». Наследники С. И. Танагоз. С.-Петербург
Гильзы «Бурлаки». Гильзовая фабрика «Хаджи-оглу». Наследники С. И. Танагоз. С.-Петербург

Гильзы «Викторсон старшего». Москва
Гильзы «Викторсон старшего». Москва

Гильзы «Викторсон». Подпись эту надо знать, С нею гильзы покупать. Лучших, верьте, не найдете. Хоть полсвета обойдете. 1903
Гильзы «Викторсон». Подпись эту надо знать, С нею гильзы покупать. Лучших, верьте, не найдете. Хоть полсвета обойдете. 1903
Метки: искусство, история, плакаты, постеры, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7480339.html

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