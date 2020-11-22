Саша Корпанюк: Агенты Кремля??? Повсюду?
У ВСЕХ укроэкспертов ум есть, просто он бессимптомный.
А об уме любого "венца творения с Украины" надо судить по действиям, а не по базару. То есть оцениваем дела его скорбные, а не художественный свист в ухи элохторату.
Ибо сказано:
- 7:16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
А поэтому, анализируя загадочные телодвижения тазом героев и главарей майданов, спустимся с высот заоблачных политических теорий и раскладов в надземный мир с его узкими интересами и мелкими страстями.
А для начала вернёмся в 2008 год.
Путин в апреле 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте:
-" Что такое Украина? Часть ее территорий - это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами! Из сорока пяти миллионов человек по официальной переписи только семнадцать миллионов русских. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? ".
И главный посыл:
-"...нужно действовать очень-очень аккуратно." Так и сказал!
Да-а-а... Вот и рассмотрим в нашем докладе эту поставленную задачку.
Если увлечься героическими картинами майданов, то совершенно незаметны некоторые мелочи жизни.
Какая была цель демократических друзей из США и ЕС по отношению к России, Кремлю, Путину?
Вступление всех постсоветских стран в НАТО, и как вершина любви, это счастье великое - Крымский полуостров, база СЩА или НАТО в Севастополе.
А также!
Ненависть к Путину!!! Это раз.
И два! Строительство военных баз в окружении дружелюбных, мирных аборигенов, бесперебойный транзит по "Новому шелковому пути", газовая удавка на шею страны-бензоколонки, и главное трудолюбие украинцев и примкнувшим к майданам народам на плантациях за бусы и огненную воду.
Ну?
Итак Украина!
Крым сами знаете чей! Промышленный Донбасс оккупирован. И главное долги Украины кредиторам его не волнуют. Добыча сланцевого газа на востоке Украины забыта и зачёркнута.
Великий Бандера и ОУН-УПА есть часть кремлевского плана по уничтожению участия Польши и Израиля в делах по управлению Украиной. Чем больше украинские власти возвеличивают культ Бандеры, тем больше пропасть между Польшей, Израилем и Украиной!
Украинским националистам гаплык! Пропали как булька на воде. Превратились в региональную партию в Галичине.
Членство в ЕС и НАТО? Ну-ну...
Затем армия, мова, вера...
Что Украина сделала для стандартизации своей армии с НАТО, а там говорят более ТЫСЯЧИ стандартов? Звания поменяла. И ВСЁ! Кто виноват? Кто агент?
Зато Нацгвардия Украины тренируется по стандартам НАТО.
Турецкая церковь СЦУ (так в томосе) проглотила мощный Киевский патриархат. Пропала церковь...
Украинский язык???
А Вы украинцы в курсе, что украинская певучая мова ОФИЦИАЛЬНО НЕ является научным языком в МИРЕ!!! Научные статьи надо переводить! На русский или английский!
Кого прислонить к стенке? Пушкина?
А теперь прорисуем что-нибудь соответствующее действительности в остальном мире.
Армения! Под Россией!
Азербайджан? Там же!
В Карабахе база РФ! Там боятся даже пошевелиться, не то что выстрелить! Агенты Кремля поработали? Или США и НАТО?
Белоруссия? Тихановская тоже агент! Только чей? Если думать головой, то скорее всего Лукашенко. Он ей отсыпал пятнашку баксов и послал в ЕС, нести в евромассы бредовые идеи.
А слушая её галиматические заявы всякая художественность ценность беломайдана теряется.
И у слушателя недоверие возникает к данному произведению демократического искусства революции. Короче лопнул белорусский майдан. И не последнюю скрипку в этом пилила Тихановская. С её завиральными лозунгами. И заметьте, НИ разу она не попросила хитрого колхозника освободить мужа с буцигарни.
И главное!
Никто из безумных экспертов Украины не понимает, что ждать от нового президента США!
Поэтому нарисуем что-нибудь соответствующее действительности, так как не хотим мешать творческому полету мести президента США.
Если будет Байден, а тут страшен не столько сам Джо, сколько его команда, то на Украине будет швах. Если останется Трамп, то вообще хоть в гроб ложись.
Байден не простит утечку базаров с Порошенко про своего сына, да и другие плёнки не героические.
Трамп помнит Манафорта, да и Джулиани на месте.
А виноваты в этом ВСЕ! ВСЯ элита Украины замазана в этих делах. Куда бежать, кому сдаться в плен? Наверное метнутся в противоположную сторону!
Агенты Кремля? Они такие, они повсюду...
На этих полотнах Ваш современный автор, не оторванный от реальной жизни, что-то такое изобразил, соответствующее моменту.
И как сказал один украинский философ 5-го века на русском языке:
-Если у вас всё идёт плохо, то будет ещё хуже!
Как сказал герой популярного фильма:”У меня всё хорошо.У тебя плохо!”(Фильм “Брат”).