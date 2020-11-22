У ВСЕХ укроэкспертов ум есть, просто он бессимптомный.

А об уме любого "венца творения с Украины" надо судить по действиям, а не по базару. То есть оцениваем дела его скорбные, а не художественный свист в ухи элохторату.

Ибо сказано:

- 7:16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?

А поэтому, анализируя загадочные телодвижения тазом героев и главарей майданов, спустимся с высот заоблачных политических теорий и раскладов в надземный мир с его узкими интересами и мелкими страстями.

А для начала вернёмся в 2008 год.

Путин в апреле 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте:

-" Что такое Украина? Часть ее территорий - это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами! Из сорока пяти миллионов человек по официальной переписи только семнадцать миллионов русских. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? ".

И главный посыл:

-"...нужно действовать очень-очень аккуратно." Так и сказал!

Да-а-а... Вот и рассмотрим в нашем докладе эту поставленную задачку.

Если увлечься героическими картинами майданов, то совершенно незаметны некоторые мелочи жизни.

Какая была цель демократических друзей из США и ЕС по отношению к России, Кремлю, Путину?

Вступление всех постсоветских стран в НАТО, и как вершина любви, это счастье великое - Крымский полуостров, база СЩА или НАТО в Севастополе.

А также!

Ненависть к Путину!!! Это раз.

И два! Строительство военных баз в окружении дружелюбных, мирных аборигенов, бесперебойный транзит по "Новому шелковому пути", газовая удавка на шею страны-бензоколонки, и главное трудолюбие украинцев и примкнувшим к майданам народам на плантациях за бусы и огненную воду.

Ну?

Итак Украина!

Крым сами знаете чей! Промышленный Донбасс оккупирован. И главное долги Украины кредиторам его не волнуют. Добыча сланцевого газа на востоке Украины забыта и зачёркнута.

Великий Бандера и ОУН-УПА есть часть кремлевского плана по уничтожению участия Польши и Израиля в делах по управлению Украиной. Чем больше украинские власти возвеличивают культ Бандеры, тем больше пропасть между Польшей, Израилем и Украиной!

Украинским националистам гаплык! Пропали как булька на воде. Превратились в региональную партию в Галичине.

Членство в ЕС и НАТО? Ну-ну...

Затем армия, мова, вера...

Что Украина сделала для стандартизации своей армии с НАТО, а там говорят более ТЫСЯЧИ стандартов? Звания поменяла. И ВСЁ! Кто виноват? Кто агент?

Зато Нацгвардия Украины тренируется по стандартам НАТО.

Турецкая церковь СЦУ (так в томосе) проглотила мощный Киевский патриархат. Пропала церковь...

Украинский язык???

А Вы украинцы в курсе, что украинская певучая мова ОФИЦИАЛЬНО НЕ является научным языком в МИРЕ!!! Научные статьи надо переводить! На русский или английский!

Кого прислонить к стенке? Пушкина?

А теперь прорисуем что-нибудь соответствующее действительности в остальном мире.

Армения! Под Россией!

Азербайджан? Там же!

В Карабахе база РФ! Там боятся даже пошевелиться, не то что выстрелить! Агенты Кремля поработали? Или США и НАТО?

Белоруссия? Тихановская тоже агент! Только чей? Если думать головой, то скорее всего Лукашенко. Он ей отсыпал пятнашку баксов и послал в ЕС, нести в евромассы бредовые идеи.

А слушая её галиматические заявы всякая художественность ценность беломайдана теряется.

И у слушателя недоверие возникает к данному произведению демократического искусства революции. Короче лопнул белорусский майдан. И не последнюю скрипку в этом пилила Тихановская. С её завиральными лозунгами. И заметьте, НИ разу она не попросила хитрого колхозника освободить мужа с буцигарни.

И главное!

Никто из безумных экспертов Украины не понимает, что ждать от нового президента США!

Поэтому нарисуем что-нибудь соответствующее действительности, так как не хотим мешать творческому полету мести президента США.

Если будет Байден, а тут страшен не столько сам Джо, сколько его команда, то на Украине будет швах. Если останется Трамп, то вообще хоть в гроб ложись.

Байден не простит утечку базаров с Порошенко про своего сына, да и другие плёнки не героические.

Трамп помнит Манафорта, да и Джулиани на месте.

А виноваты в этом ВСЕ! ВСЯ элита Украины замазана в этих делах. Куда бежать, кому сдаться в плен? Наверное метнутся в противоположную сторону!

Агенты Кремля? Они такие, они повсюду...

На этих полотнах Ваш современный автор, не оторванный от реальной жизни, что-то такое изобразил, соответствующее моменту.

И как сказал один украинский философ 5-го века на русском языке:

-Если у вас всё идёт плохо, то будет ещё хуже!