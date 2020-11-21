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Знатный удар по системным либералам

15:42. 21 ноября 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Если бывший политический тяжёловес Абызов, содержащийся в „Лефортово”, был тесным образом связан с Западом, то другая значимая либеральная фигура, Мень, представляет иную ипостась либерализма: прямое хищение государственных средств.

Показательно и весьма настораживающее для баронов 90-х и 2000-х то, что никто ничего не забыл. И отвечать за наворованное рано или поздно придётся всем.



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Метки: власть, закон, либералы

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5317662.html

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