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Если бывший политический тяжёловес Абызов, содержащийся в „Лефортово”, был тесным образом связан с Западом, то другая значимая либеральная фигура, Мень, представляет иную ипостась либерализма: прямое хищение государственных средств.Показательно и весьма настораживающее для баронов 90-х и 2000-х то, что никто ничего не забыл. И отвечать за наворованное рано или поздно придётся всем.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5317662.html