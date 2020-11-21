Знатный удар по системным либералам
15:42. 21 ноября 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Если бывший политический тяжёловес Абызов, содержащийся в „Лефортово”, был тесным образом связан с Западом, то другая значимая либеральная фигура, Мень, представляет иную ипостась либерализма: прямое хищение государственных средств.
Показательно и весьма настораживающее для баронов 90-х и 2000-х то, что никто ничего не забыл. И отвечать за наворованное рано или поздно придётся всем.
Показательно и весьма настораживающее для баронов 90-х и 2000-х то, что никто ничего не забыл. И отвечать за наворованное рано или поздно придётся всем.
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Этот один из тех чиновников, который тоже не заметил референдума https://mmanificarum.blogspot.com/2020/11/blog-post_15.html или не понял, зачем он проводился. Сейчас ему объясняют, а потом он много лет будет это осознавать. А Путин их всех предупреждал…