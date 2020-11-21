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Тайны матрицы славянской буквицы – КАКО ЛЮДИЕ МЫСЛИТЕ! Почему в одной буквице ТАК МНОГО СМЫСЛА?

15:42. 21 ноября 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tonJZqqlKbY

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