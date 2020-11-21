Два лауреата Нобелевской премии, американские экономисты в 2016 году написали очень успешную книгу под названием «Phishing for Phools», которую можно переводить как «Ловить дураков»

Джордж Акерлоф и Роберт Шиллер в этой работе сняли табу, которое никто в либеральной системе управления не осмеливался бы сделать. Это не умаляет их мужества, хотя и надо заметить, что их «глобальная родословная» безупречна, иначе, исходя из примеров последних времен, они вряд ли получили бы Нобелевскую премию, так что «несуществующие правители мира», вероятно, не имели возражения к появлению книги.

Авторы утверждают не меньше, чем то, что глубочайшим и важнейшим принципом либерального капитализма является мошенничество, что продавец всегда манипулирует и обманывает нас в силу построения нашей торговой системы и он также часто использует наше невежество и духовную слабость, то есть «свободный рынок» полон трюков и ловушек, и он не что иное, как «ловля дураков».

Нам кажется просто дешевой ложью, что свободная рыночная экономика и либеральная демократия приведут человечество в эпоху вечного мира и процветания. В самом деле мошенничество, рэкет, сотни трюков, о которых нам просто не нужно знать, являются самой глубокой характеристикой этой системы. Феномен, называемый либеральной политикой, является подсистемой всего этого способа организации, поэтому, конечно, «принципы и образцы», определяющие систему в целом, применимы здесь точно так же.

Либеральная политика, это также рынок, где «продавцы-политики», по определению, обманывают, воруют, лгут, и это не вопрос индивидуального определения, потому что те, кто этого не делает, будут такими же «лузерами», как сами жертвы аферы. Беспринципная война за увеличение прибыли, это то, что буквально может заставить продавца совершить любое правонарушение, обмануть, потому что «все обманывают», а если вы не обманываете, вы просто умираете, что в значительной степени похоже на постоянную войну за прямую финансовую выгоду.

Либеральный капитализм, как образ жизни, накопил сотни тысяч миллиардов долларов прибыли за всю свою историю, что является непостижимой массой богатства, но жестокие «очаги жизни» последних столетий во внешней природе (экологический кризис) и во внутренней природе (нравственный, духовный кризис) являются все более тревожными признаками нашего существования, которое кстати, ведет эту систему к саморазрушению.

Прочитав знаменитые романы Джорджа Оруэлла «Скотный двор» и «1984», в то время мы с надеждой как мантру повторяли, что все дело в системе социализма, и если он в конце концов рухнет и мы тоже сможем войти в прекрасный новый мир либеральной демократии и свободной рыночной экономики, и социализм может оказаться далеким, дурным сном о том, что мы имели там и тогда.

Другими словами, что политические произведения, называемые либеральными демократиями, используются тоже только для прикрытия сути, то есть что это, не что иное как жестокая диктатура, где самая успешная в мире манипулятивная машина террора может поддерживаться силами, которые эффективно контролируют мир с помощью гигантской силы мнения в глобальных СМИ.

Например, прямое мошенничество на выборах в США, это скорее страховочная сетка на случай, если эта огромная машина не окажется достаточной для поддержки либерального порядка, и это, похоже, то, что происходит в Америке прямо сейчас.

По диктату «невидимой силы» мы должны были сделать вид, что выборы в США проходили «демократическим путем» и в ситуации, в которой сейчас складывается вопрос не о том, было ли мошенничество, потому что это очевидно, а в том, что против этой «несуществующей» глобальной диктатуры есть ли у кого-то вообще шанс на восстановление нормального, максимально чистого порядка.

К сожалению, нам кажется, что это ожидание может оказаться совершенно иллюзорным, и в последние тысячелетия было довольно редко, чтобы воля этого «несуществующего» не возобладала во всех важных вопросах, но, как говорится в старой поговорке: «кто не верит в чудеса, тот не реалист».

Но почему глобальная силовая надстройка, которая сейчас управляет миром, хочет любой ценой помешать Дональду Трампу стать президентом Соединенных Штатов еще на четыре года?

Драма президента Трампа в основном связана с тем, что он не смог построить по-настоящему связное повествование, которое позволило бы американскому обществу по-настоящему понять, что же с ним происходит в самом деле.

Но для «несуществующей власти», управляющей миром, «деяния Трампа были уже слишком», поэтому она хочет раз и навсегда ликвидировать такого «пространства речи», где такие нарративы могли бы быть восстановлены вообще.

Следовательно, нам придётся продолжать нашу борьбу с ними, ведь наш мир уже окончательно зарекомендовал себя, чтобы объявить глобальную войну нарративов «хозяевам мира».

Доктор Ласло Богар, Миклош Кевехази, Венгрия, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2020/11/21/sotni-tryukov-i-moshennichestvo-kak-osnovnoj-princzip-liberalnogo-kapitalizma/