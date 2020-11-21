Придумали такое красивое название – «иноагент», иностранный агент.

Чужой агент! Агент чужой страны – так честнее. Понятнее.

Прокомментировал грядущее ужесточение закона в эту сторону.

Сразу скажу – малое и недостаточное. Никакое не ужесточение.

Но вместо реальной борьбы с чужими агентами, Единая Россия борется с потенциальными конкурентами. И усложняет и путает правила проведения одиночных пикетов.

О том и другом высказался поочередно…

Источник: Свободная Пресса

«Если кто-то оплачивает чью-то деятельность, то он в этой деятельности заинтересован. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — продолжает писатель, член экспертного совета политической партии «За правду» Николай Стариков. — Люди, берущие иностранные средства на свою политическую деятельность не хорошие, и не плохие. Просто они занимаются политической деятельностью в интересах других государств, которым они и служат.

А государства между собой конкурируют. Самым ярким проявлением этого являются войны. Да, они бывают редко, а конкуренция идет всегда. Поэтому люди, которые отстаивают интересы других государств, идут против своей страны. Нашей Марии Бутиной пришлось заключить сделку со следствием из-за угрозы длительного тюремного срока всего лишь за общение с американцами.

Исходя из этого и надо выстраивать систему наказаний и ограничений. Причем это надо делать независимо от того, есть ли попытки переворотов на Украине, в Белоруссия, Киргизии или Армении. Защищать свое государство надо всегда.

«СП»: — Вот только ограничительные меры порой исходят от тех, кто не получает деньги из-за границы, а выводит их туда? Они не преступники?

— Вывод денег из страны не приветствуется и наказывается. И тогда ими занимаются налоговая инспекция, финансовая разведка и другие органы. Но проблема в том, что многие выводят деньги из страны, не нарушая законов. И поэтому законы в данном случае должны быть направлены на более жесткое соблюдение интересов страны.

Ввозящие деньги в страну тоже до последнего времени никаких законов не нарушали. Потому что их просто не было. Законы, связанные с иностранным финансированием, НКО появились относительно недавно. Поэтому нужно сделать так, чтобы нарушители уже не могли сказать, что они не знали. Нужно четко расставить акценты».