С чужими агентами надо поступать жестко
Придумали такое красивое название – «иноагент», иностранный агент.
Чужой агент! Агент чужой страны – так честнее. Понятнее.
Прокомментировал грядущее ужесточение закона в эту сторону.
Сразу скажу – малое и недостаточное. Никакое не ужесточение.
Но вместо реальной борьбы с чужими агентами, Единая Россия борется с потенциальными конкурентами. И усложняет и путает правила проведения одиночных пикетов.
О том и другом высказался поочередно…
Источник: Свободная Пресса
«Если кто-то оплачивает чью-то деятельность, то он в этой деятельности заинтересован. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — продолжает писатель, член экспертного совета политической партии «За правду» Николай Стариков. — Люди, берущие иностранные средства на свою политическую деятельность не хорошие, и не плохие. Просто они занимаются политической деятельностью в интересах других государств, которым они и служат.
А государства между собой конкурируют. Самым ярким проявлением этого являются войны. Да, они бывают редко, а конкуренция идет всегда. Поэтому люди, которые отстаивают интересы других государств, идут против своей страны. Нашей Марии Бутиной пришлось заключить сделку со следствием из-за угрозы длительного тюремного срока всего лишь за общение с американцами.
Исходя из этого и надо выстраивать систему наказаний и ограничений. Причем это надо делать независимо от того, есть ли попытки переворотов на Украине, в Белоруссия, Киргизии или Армении. Защищать свое государство надо всегда.
«СП»: — Вот только ограничительные меры порой исходят от тех, кто не получает деньги из-за границы, а выводит их туда? Они не преступники?
— Вывод денег из страны не приветствуется и наказывается. И тогда ими занимаются налоговая инспекция, финансовая разведка и другие органы. Но проблема в том, что многие выводят деньги из страны, не нарушая законов. И поэтому законы в данном случае должны быть направлены на более жесткое соблюдение интересов страны.
Ввозящие деньги в страну тоже до последнего времени никаких законов не нарушали. Потому что их просто не было. Законы, связанные с иностранным финансированием, НКО появились относительно недавно. Поэтому нужно сделать так, чтобы нарушители уже не могли сказать, что они не знали. Нужно четко расставить акценты».
Источник: За Правду
«Член Экспертного совета партии ЗА ПРАВДУ Николай Стариков добавляет:
«Дело в том, что для проведения массового пикета нужно разрешение, получаемое у администрации, а для одиночного пикета не нужно ничего, кроме желания пикетчика. И это сегодня согласно законодательству.
Так вот предлагаемые меры фактически лишат возможности проведения одиночного пикета, потому что пять пикетчиков, стоящих друг от друга на расстоянии 50 метров, будут трактоваться как один массовый пикет, а не пять одиночных. Как человек, давно занимающийся общественно-политической деятельностью, могу сказать, что недобросовестными администраторами и милиционерами и до этого российское законодательство трактовалось в подобном ключе.
Перед нами желание «Единой России» устранить конкурентов и обезопасить себя в выражении народного недовольства на период грядущей избирательной компании в Госдуму. Вместо того, чтобы развивать российскую экономику, отменить пенсионную реформу, сделать развитие образования и медицины важнейшей статьей бюджета, – вместо всего вот этого «Единая Россия» борется с пикетами».
Тот кто Манергейму памятную доску в Ленинграде вешает это чей агент дружище? Манергейм это тебе не Мемориал это миллион погибших от ран и голода в городе революции в самое злое для страны время. Вот эту свору надо к свету а потом с агентами разбираться.