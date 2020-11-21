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Ракетный арсенал Китая и радиус его применения

22:32. 21 ноября 2020 110 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Ракетный арсенал Китая и радиус его действия. Данные оценочные.

На первой инфографике ракеты с обычными боеголовками.



На второй инфографике, баллистические ракеты и МБР с ядерными боеголовками.

SRBM: 250 launchers, 600+ missiles
MRBM: 150 launchers, 150+ missiles
IRBM: 200 launchers, 200+ missiles
ICBM: 100 launchers, 100 missiles
GLCM: 100 launchers, 300+ missiles



Отмечается, что по оценочным данным за последний год Китай добавил к своему арсеналу до 130 пусковых установок и от 50 до 120 МБР и ракет большой дальности.
Этого конечно все еще мало, чтобы конкурировать по размеру ядерного арсенала с Россией и США, что конечно делает Китай уязвимым при прямом конфликте с США. И чтобы достичь паритета, Китаю предстоит пройти еще достаточно длинный путь.

Метки: Китай, МБР, ядерное оружие

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6345742.html

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