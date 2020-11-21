Ракетный арсенал Китая и радиус его действия. Данные оценочные.На первой инфографике ракеты с обычными боеголовками.На второй инфографике, баллистические ракеты и МБР с ядерными боеголовками.SRBM: 250 launchers, 600+ missilesMRBM: 150 launchers, 150+ missilesIRBM: 200 launchers, 200+ missilesICBM: 100 launchers, 100 missilesGLCM: 100 launchers, 300+ missilesОтмечается, что по оценочным данным за последний год Китай добавил к своему арсеналу до 130 пусковых установок и от 50 до 120 МБР и ракет большой дальности.Этого конечно все еще мало, чтобы конкурировать по размеру ядерного арсенала с Россией и США, что конечно делает Китай уязвимым при прямом конфликте с США. И чтобы достичь паритета, Китаю предстоит пройти еще достаточно длинный путь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6345742.html