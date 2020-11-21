Законопроект об ответных мерах в отношении иностранных интернет-платформ, ограничивающих доступ к российским СМИ, — долгожданная мера, которая, возможно, хоть как-то будет ограничивать ту безудержную цензуру, которую мы в последнее время всё чаще наблюдаем в отношении контента из России

Ведь иногда эта самая цензура доходит до откровенного абсурда. Буквально на днях мне понадобилось видео, на котором запечатлён удар российских крылатых ракет по позициям ИГ* в Сирии. Но! Без авторизации ролик, размещённый на официальном канале Министерства обороны РФ, посмотреть нельзя. Ибо он (цитирую) «может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей».

Вопрос о том, кого и по какой причине может задевать военная операция по уничтожению террористов, оставлю за скобками. Равно как не буду интересоваться тем, почему цензоров на YouTube так нервирует именно контент из России. Вопросы риторические. Да и ответы очевидны. Причём очевидны они стали не вчера и даже не год назад. Но мы достаточно долгое время пытались решить вопрос по-хорошему. Вопрошали, призывали, объясняли и даже возмущались. Вот только толку от этого было мало. Наоборот, чем громче было наше негодование, тем жёстче становилась цензура.

Но чаша терпения не бездонна. И вот наконец настал тот момент, когда Россия начала переходить от слов к действиям.

По новому закону, если он будет принят, зарубежные сайты, работающие в России, будут оштрафованы или даже заблокированы в случаях, если они будут блокировать доступ к материалам российских СМИ в нарушение принятого законодательства. Пока идёт рассмотрение инициативы, Роскомнадзор подготовит предложения в КоАП об установлении конкретных сумм штрафов за акты цензуры.

Разумеется, не все в восторге от данной инициативы. Критикуют её в первую очередь те, для кого эти самые зарубежные площадки являются главной сценой, на которой они давно и с аншлагами занимаются откровенно антироссийской деятельностью и для кого утрата этих самых площадок станет концом их карьеры блогеров, мнящих себя политиками. Именно эта категория уже начала кампанию по дискредитации законопроекта и уже внедряет в неокрепшие умы мантру об очередном этапе превращения России в Северную Корею и якобы нарушении прав граждан на доступ к средствам массовой информации.

Однако с учётом того, что владельцы того же Google — люди весьма практичные, то они уже наверняка посчитали убытки, которые получат в случае реализации предложенных в законопроекте мер. И речь даже не о штрафах, а о том, что даже частичная блокировка или замедление трафика (как крайняя мера) существенно отразятся на их доходах, полученных за размещение той же рекламы.

Так что надежда на то, что мы наконец-то перестанем становиться свидетелями беспричинной блокировки российских ресурсов и российского контента, есть.

Однако это не панацея. Параллельно с выстраиванием новой линии отношений с иностранными интернет-платформами нам нужно серьёзно подойти к созданию и развитию своих собственных. Ибо в этой сфере нам тоже жизненно важно импортозамещение. И нужно очень давно.

В условиях гибридных информационных войн, на которых двухминутное видео может нанести удар не менее сильный, чем залп крылатых ракет, мы не имеем права зависеть от других. Тем более от тех, кто явно не испытывает к нам симпатии и одномоментно может перекрыть нам доступ к нашей же аудитории.

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Сегодня с учётом текущих реалий и опыта последнего десятилетия этот афоризм Ротшильда несколько трансформировался: «Кто регулирует доступ к информации, тот владеет миром».

Согласитесь, это очень веская причина для того, чтобы, в том числе в рамках собственной национальной безопасности серьёзно отнестись к вопросу отсутствия у нас в стране альтернативной тому же YouTube качественной платформы.

Юлия Витязева, RT

Источник: https://news-front.info/2020/11/20/podlinnaya-svoboda-slova-yuliya-vityazeva/