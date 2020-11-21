Переоценка событий прошлого: что дал Украине Евромайдан?

Вот в чем действительно мы расходились с нашими украинскими соседями, так это в оценке событий 2013-2014 годов, произошедших в Киеве и приведших к смене власти.

Восторженные украинцы говорили о революции, о свободе, о новых перспективах, в то время как мы настаивали на том, что в стране произошел заурядный вооруженный переворот. Разумеется, те, кто находился внутри происходящего, считали, что они лучше других знают, какие были мотивы у протестующих и чем их не устраивала действующая власть. Мы же, россияне, хоть и находилась за сотни и тысячи километров от происходящего, понимали, что речь идет лишь о смене элит, тех, кто грамотно и цинично перераспределяет государственные ресурсы, при этом не забывая набивать свои карманы. На этом, в принципе, и разошлись.

В тот момент, весной 2014 года, спорить о чем-то с нашими соседями было абсолютно бесполезно. Любая критика со стороны России воспринималась ими либо как зависть тех, кто «не смог», либо как попытка «тоталитарного режима» дискредитировать происходящие на Украине демократические процессы, чтобы, не дай Бог, не спровоцировать нечто подобное у себя.

Но, как говорят люди разумные, время – лучший лекарь, ибо оно неизбежно расставляет все на свои места. Революционный угар прошел подобно похмелью, и люди, измученные последовавшей за «ненасильственной» сменой власти гражданской войной, начали задавать вопрос о том, что же это все-таки было? Демократическая процедура, основывавшаяся на волеизъявлении граждан, либо вооруженный переворот, в результате которого одна преступная группа отодвинула от власти другую преступную группу.

Переоценка событий прошлого сегодня идет полным ходом. Разбит в пух и прах миф о «Небесной сотни», ежедневно ставится под сомнение героизм «героев АТО», а вчерашние «бескорыстные» вожди Майдана после детального изучения оказываются обычными меркантильными популистами.

Вчера стало известно, что депутата от партии Порошенко Андрея Парубия и ряд других лидеров Евромайдана вызвали на допрос в ГБР по уголовному делу о государственном перевороте. Дело открыто по заявлению народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рената Кузьмина, а в основу заявления легли откровения экс-нардепа Давида Жвании.

«С удивлением наблюдаю полноценную истерику по поводу расследования дела о фактах, изложенных экс-нардепом и доверенным лицом экс-президента Порошенко Давидом Жванией о событиях на Майдане в 2014 году. В конце концов, это обязанность органов правосудия расследовать уголовные дела. Или кто-то думает, что на фоне самых главных выборов на планете заявления Жвании о совершенном преступлении могли бы остаться незамеченными как у нас в стране, так и за её пределами?» – пояснил журналистам Кузьмин.

Открывший «ящик Пандоры», Жвания в последние месяцы довольно много говорит о событиях тех далеких лет, при этом рассказывая удивительные вещи как о поступках своих бывших соратников, так и о тех мотивах, которыми они руководствовались. Один из активных участников Майдана, экс-нардеп Жвания в своих видеообращениях к президенту Владимиру Зеленскому прямо обвинял своих бывших соратников в совершении государственного переворота в корыстных целях, в частности, для незаконного личного обогащения. Теперь правоохранительным органам Украины придется дать правовую оценку как откровениям Жвании, так и утверждениям Кузьмина, который настаивает на том, что Майдан по своей сути – это незаконное свержение власти, со всеми вытекающим из данной ситуации последствиями.

Разумеется, нечто подобное ожидали многие. То, что Янукович был свергнут в результате вооруженного переворота, было понятно всем, кроме украинцев, задействованных в данном «мероприятии». Но судя по тому, что правоохранительную систему Украины закидывают подобными заявлениями, а весомые политики времен Петра Порошенко сами признаются в противоправности своих деяний, украинский социум готов пойти намного дальше банальной переоценки прошлого. Кому-то нужна четкая квалификация содеянного – участники и виновные.

Сложно предположить, к чему приведет данная активность некоторых представителей украинской политической элиты. С одной стороны, ничего не стоит доказать, что Парубий, Яценюк, Турчинов, да и сам Порошено, в принципе, являются банальными преступниками, которые не только свергли действующую власть, но еще и погрузили страну в пучину гражданской войны. Но что дальше? Как тогда быть с Януковичем, заочно осужденным на Украине? Если признавать факт государственного переворота, то тогда по факту нужно говорить о нем не как о преступнике, что весьма популярно на Украине сегодня, а исключительно как о жертве, коей по своей сути он и является. Да и как быть с легитимностью двух «постмайданных» президентов – Порошенко и Зеленского? В общем, вопросов больше, чем ответов. Но одно радует – представители украинского социума начали критично смотреть на некоторые события из прошлого своей страны, а это значит, что еще ничего окончательно не потерянно, и уже в ближайшее время на Украине могут начаться конструктивные процессы, в результате которых все рано или поздно встанет на свои места.

Алексей Зотьев, Аналитическая служба Донбасса

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Украина: Венедиктова попыталась отчитаться о делах Майдана

Семь лет мак не родил и голода не было. Это относительно урожая

Но, семь лет прошло и ни одного уголовного дела в суде по событиям на Майдане, вот это вопрос. Почему? Давайте по порядку.

1. Потому, что в 2014 году произошел государственный переворот. Из чего он состоял? За восемь минут, в нарушение всех процедур, без согласования с Конституционным судом, поменяли 40 процентов Конституцию страны. То, что сегодня называют Конституцией, это не Конституция. Это подтверждается тем, как эту Конституцию использовали в дальнейшем. Могут сегодня разогнать судей Конституционного суда, что Конституция не предусматривает подобной процедуры. Или говорят, что послы G7 или Байден может помочь.

Мы реально потеряли суверенитет. Мы потеряли Государство. Почему-то они стесняются говорить о перевороте. Великая Социалистическая революция это переворот. Никто не стеснялся так её называть. Там дворцы стали Домами Пионеров. Реально изменилась политика государства, собственность, идеология и т.д. А здесь банальный дворцовый переворот. В нем, например, участвовал бывший министр экономики Порошенко, другие чиновники, которые были у власти или возле власти. Но так переворачивали, что перевернули Украину.

2. Переворот проходил под внешним контролем и внешним влиянием. Поэтому за семь лет не нашил ответа. Если начнут давать показания те, кто совершал государственный переворот, они покажут на людей из-за океана.

3. Есть несколько граждан Грузии, которые ходят по миру и говорят, мы расстреливали Майдан, силовиков и тех, кто на Майдане. Что приехали они по приглашению Саакашвили. Что их сопровождал Парубий. Для любого юриста, это статья, если ты его не услышал. Не слышат! Куда делась снайперская винтовка Пашинского?

4. Если это революция Достоинства, почему не празднуете? С каждым годом громче говорят, что это революция трагедии. Какой? Дайте ответ обществу, доведите уголовные дела до суда!

5. Те, кто пришел к власти или их ставленники по прежнему в силе, то безусловно мы пока не получим оценки произошедшего.

Украина сможет возродиться только после того, когда мы услышим честную версию произошедших семь лет назад событий. Фигуранты тех событий, совершившие преступления, вне зависимости от партийной принадлежности и имущественного ценза, должны сидеть!

Владимир Олейник, Украина

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Воскобойников LIVE 20.11.2020

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Охотник на людей будет руководить нами жестко, но справедливо

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Я голосовал за охотника на людей

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