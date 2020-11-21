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Мифы подводной войны

11:32. 21 ноября 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Историк Владимир Нагирняк рассказывает о различных мифах связанных с деятельностью подводных лодок Третьего Рейха и которые нашли свое отражение в различных книгах и фильмах.



Таймкоды:

00:00 – Точка отсчёта
01:22 – "Летучий голландец" в "Секретном фарватере"
10:57 – Как грузовик потопил подводную лодку
19:41 – Германская база в Антарктиде
25:21 – Как американцы относились к Карлу Дёницу
31:18 – Откуда взялась подводная база в Антарктиде?
37:19 – Стоянка подводных лодок на Таймыре

PS. "Секретный фарватер" в свое время очень зашел, особенно музыка там была крутая.

Метки: Видео, война на море, вторая мировая война, дениц, история, кино, книги, кригсмарине, нагирняк, подводные лодки, третий рейх

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6344114.html

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