Историк Владимир Нагирняк рассказывает о различных мифах связанных с деятельностью подводных лодок Третьего Рейха и которые нашли свое отражение в различных книгах и фильмах.00:00 – Точка отсчёта01:22 – "Летучий голландец" в "Секретном фарватере"10:57 – Как грузовик потопил подводную лодку19:41 – Германская база в Антарктиде25:21 – Как американцы относились к Карлу Дёницу31:18 – Откуда взялась подводная база в Антарктиде?37:19 – Стоянка подводных лодок на ТаймыреPS. "Секретный фарватер" в свое время очень зашел, особенно музыка там была крутая.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6344114.html