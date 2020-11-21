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...тогда «верный ленинец» Горбачев.Разоблачения подделокСправедливо заметить: патриоты Отечества не... и популяризации мемориального комплекса «Медное». К проекту была приложена ...воеводства. Как расценил бы он антисоветскую, антисталинскую возню либералов вокруг ...
Вопрос разоблачения лжи о том...«Фальсификация истории и исторические мифы, как инструмент современной политики... не волнует. МЕМОРИАЛ «МЕДНОЕ» Антисоветским ажиотажем в СССР, начавшимся... Для идентификации в Медном была использована модернизированная нацистская...