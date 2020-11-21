— Воротить нос от навоза — этой мощи земли — из-за червей и вони —значит поощрять небытие. Нельзя хотеть, чтобы человек перестал потеть. Вместе с потом ты изничтожишь и людскую силу.

— Антуан де Сент-Экзюпери