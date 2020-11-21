Интервенция. Область Войска Донского и “герои белого дела”. Игорь Пыхалов
18:04. 21 ноября 2020 90 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
00:00 Недолгая монархия Финляндии
11:53 Балтийское герцогство
15:25 Украинская держава на немецких штыках
24:52 Казаки и войско Донское
Рассказывает Игорь Пыхалов.
Герои это Землячка-Залкинд и создатель Красной армии Троцкий.
Слава Сталинидзе и Пол-Поту.
Ударим коллективизацией по современной России.
Даёшь сталинскую индустриализацию.
Пыхалова в кирзачи и строить киркой Беломрканал.
А то как-то обуржуинился