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Интервенция. Область Войска Донского и “герои белого дела”. Игорь Пыхалов

18:04. 21 ноября 2020 90 просмотров Один комментарий Опубликовал:

00:00 Недолгая монархия Финляндии
11:53 Балтийское герцогство
15:25 Украинская держава на немецких штыках
24:52 Казаки и войско Донское
Рассказывает Игорь Пыхалов.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Q6YOoHhoHE

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24578 3164
    Русофил 21 ноября 2020 в 18:22

    Герои это Землячка-Залкинд и создатель Красной армии Троцкий.
    Слава Сталинидзе и Пол-Поту.
    Ударим коллективизацией по современной России.
    Даёшь сталинскую индустриализацию.
    Пыхалова в кирзачи и строить киркой Беломрканал.
    А то как-то обуржуинился

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