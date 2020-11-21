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“Американские агенты” в китайской элите. Николай Вавилов, Дмитрий Перетолчин

15:40. 21 ноября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Полное видео смотрите тут: https://plus.dentv.ru/video/3Y2X4c4n5bhYXzNhwR4E7d.html
Чьи интересы переплелись в элите казалось бы монолитного Китая, в каком направлении они тайно и явно двигают государство. Куда это может привести Поднебесную в ближайшем будущем. Об этом и многом другом беседуют Николай Вавилов и Дмитрий Перетолчин.

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Канал Николая Вавилова https://www.youtube.com/channel/UCClCSK5loJ3Sl-Oa65C0FQQ/featured
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mq7RlJ6SJX0

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