Полное видео смотрите тут: https://plus.dentv.ru/video/3Y2X4c4n5bhYXzNhwR4E7d.htmlЧьи интересы переплелись в элите казалось бы монолитного Китая, в каком направлении они тайно и явно двигают государство. Куда это может привести Поднебесную в ближайшем будущем. Об этом и многом другом беседуют Николай Вавилов и Дмитрий Перетолчин.Поддержать передачи Д. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКанал Николая Вавилова https://www.youtube.com/channel/UCClCSK5loJ3Sl-Oa65C0FQQ/featuredКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Вавилов #Перетолчин #Китай #элита #экономика #будущее #история

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mq7RlJ6SJX0