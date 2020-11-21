“Американские агенты” в китайской элите. Николай Вавилов, Дмитрий Перетолчин
15:40. 21 ноября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Полное видео смотрите тут: https://plus.dentv.ru/video/3Y2X4c4n5bhYXzNhwR4E7d.html
Чьи интересы переплелись в элите казалось бы монолитного Китая, в каком направлении они тайно и явно двигают государство. Куда это может привести Поднебесную в ближайшем будущем. Об этом и многом другом беседуют Николай Вавилов и Дмитрий Перетолчин.
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#ДеньТВ #Вавилов #Перетолчин #Китай #элита #экономика #будущее #история
Чьи интересы переплелись в элите казалось бы монолитного Китая, в каком направлении они тайно и явно двигают государство. Куда это может привести Поднебесную в ближайшем будущем. Об этом и многом другом беседуют Николай Вавилов и Дмитрий Перетолчин.
Поддержать передачи Д. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Канал Николая Вавилова https://www.youtube.com/channel/UCClCSK5loJ3Sl-Oa65C0FQQ/featured
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Вавилов #Перетолчин #Китай #элита #экономика #будущее #история