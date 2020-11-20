С началом последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе в армяноязычном сегменте интернета был зафиксирован всплеск активности фейковых аккаунтов, с которых распространялась дезинформация и велось стравливание пользователей. Об этом в интервью RT рассказал Эдгар Григорян — руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator. По его словам, главными географическими источниками распространения дезинформации стали Азербайджан, Турция и Великобритания.

— Почему вы решили заняться мониторингом соцсетей на предмет подлинности аккаунтов и размещаемого на них контента?

— Всё началось в армянской социальной сети ArmFriend. С разных IP-адресов как по команде начали массово регистрировать новые аккаунты от имени якобы армянских пользователей. С этих аккаунтов внутри соцсети стали распространяться панические настроения. Мы приняли решение проанализировать не только ArmFriend, но и другие площадки.

— Какие именно?

— Facebook, Instagram, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники».

— Как выявлялись фейковые аккаунты?

— По сути, этим занимался искусственный интеллект. Он постоянно ищет новые источники информации, анализирует все существующие Telegram-каналы, все физические страницы пользователей «ВКонтакте», Facebook, Instagram.

— Какие сегменты интернета, по географическому принципу, вы изучали?

— В первую очередь мы анализировали Армению, Россию и СНГ. Затем начали производить замеры с привязкой к геолокации. То есть, когда пользователь оставляет комментарий, он попадает в область нашего мониторинга. Любая активность, оставленная в русскоязычных и армяноязычных группах, фиксировалась. Затем мы изучали аккаунты, которые проявляли эту активность. В дальнейшем мы заметили, что выявленные аккаунты оставляли сообщения и комментарии в англоязычных армянских пабликах и группах.

— Фейковые аккаунты были созданы с началом обострения военного конфликта в Карабахе?

— Зачастую аккаунты создавались заранее. Некоторым по несколько лет. Их заранее прокачивали, добавляли в них информацию. А в нужный момент их подключили (к распространению дезинформации. — RT). И это началось с первых дней войны.

— Сколько всего фейковых аккаунтов удалось обнаружить?

— С сентября и до 9 ноября в общей сложности мы выявили 6498 аккаунтов.

Эдгар Григорян / Facebook

— Какие были IP-адреса у выявленных фейковых аккаунтов и страниц? Из каких стран они велись?

— На первом месте Азербайджан — 31%. На втором месте Турция — 21%. На третьем месте неожиданно оказалась Великобритания — почти 19%.

— Это действительно британские пользователи или могла быть использована VPN-технология для изменения и маскировки настоящего IP-адреса?

— Английские VPN-адреса — одни из самых дорогих. Владельцам бот-ферм проще использовать украинские или азиатские. Они в 15 раз дешевле английских. Да и сами британцы серьёзно следят за этим. Поэтому у нас есть все основания полагать, что это были не прокси- или VPN-технологии.

— Что общего было между выявленными фейковыми аккаунтами?

— Например, дублировался контент. Причём местами крайне дилетантски. Различные аккаунты размещали одни и те же комментарии. Как по заданию. Очевидно, что работали они по шаблону. Одна и та же смысловая нагрузка. Семантический анализ также выявил большое количество повторений одних и тех же выражений и эпитетов.

— Какую информацию распространяли фейковые аккаунты? В чём заключалась их общая идея, смысл?

— С первого дня внедрялась идея, что Армении не нужна Россия. Что армянская армия сильна сама по себе, что нужно отказываться от помощи России, что Россия — оккупант. Основная цель была представить Россию в виде некоего тирана.

Всё это поддерживалось фейковой информацией, что армянская армия везде побеждает, что Азербайджан практически разгромлен. То есть полная дезинформация.

— Зачем нужно было убеждать армянских пользователей в том, что азербайджанские войска почти разгромлены?

— Это уводит людей от объективности в первую очередь. Второй вектор заключался в разжигании внутренней политической повестки. Критика и разделение армянских политических сил на два лагеря. Затем их стали противопоставлять друг другу и сталкивать между собой. Это раскачивание ситуации. Например, через неделю-полторы после начала боевых действий вбрасывалась мысль, что Пашинян уже всё продал и сдал Карабах, что всё уже предрешено.

— После окончания боевых действий активность фейковых аккаунтов сошла на нет?

— Нет. Работа продолжается. Основной смысл заключается в том, что нас (Армению. — RT) обманули и продали. Также всячески муссируется тема, что всё организовала Россия для расширения собственного влияния на Кавказе.

— Центр управления фейками был один или имелось множество групп?

— Мой 15-летний опыт в политическом маркетинге позволяет утверждать, что всё было сделано централизованно, вся активность контролировалась из двух-трёх центров. А глобально всем дирижировал один центр.

— Удалось установить, где именно находится этот центр?

— Это практически невозможно сделать. Скорее всего, пользовались внутренней системой связи и через неё раздавали задачи.

— Какой ущерб нанесла Армении эта армия ботов и фейковых аккаунтов?

— Ущерб достаточно серьёзный — начиная от имиджевого, заканчивая моральным. Сами представьте: охват аудитории только по комментариям составил более 20 млн пользователей. Если бы не было этих вбросов, этой информационной войны, армяне получали бы достоверную информацию. При этом есть другой интересный факт — не просто так в самом Азербайджане в то же самое время начали купировать интернет. То есть люди, которые всё это подготовили, сначала выстроили оборону для своих сетей, а потом начали наступательную часть.

— Как пользователям защитить себя от дезинформации в интернете?

— Надо пользоваться верифицированными источниками информации. Если вы подписаны на различные группы в соцсетях, администраторы этих групп должны быть более или менее известными людьми. Можно доверять источникам, которые работают в регионе уже много лет. Нельзя верить Telegram-каналам, которые только что появились.

Источник: https://nstarikov.ru/zachastuju-akkaunty-sozdavalis-zaranee-internet-monitoring-vyjavil-kampaniju-po-dezinformacii-o-konflikte-v-karabahe-121417