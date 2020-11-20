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Сводки от ополчения Новороссии 20 ноября 2020

18:37. 20 ноября 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

НМ ЛНР: Украинский боевик совершил самоубийство из-за отказа в отпуске

Морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, выполняющих задачи в зоне оккупационных сил продолжает снижаться на фоне безразличия командного состава к проблемам подчиненных. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

НМ ЛНР: Украинский боевик совершил самоубийство из-за отказа в отпуске

«По имеющимся у нас сведениям, военнослужащий одного из подразделений 14 отдельной механизированной бригады покончил жизнь самоубийством. Поводом послужило психическое расстройство, вызванное отказом со стороны командования предоставить ему отпуск. Это второй случай суицида за неделю, в котором виновны должностные лица, выразившие безразличие в отношении подчиненного личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент, по указанию командующего ООС в соединения ОТГ «СЕВЕР» отправлены группы психологов для выяснения причин снижения МПС личного состава, а также для подготовки доклада с реальной картиной происходящего в зоне объединенных сил, уточнили в НМ ЛНР.

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“Наводчик-2″ на Донбассе



Появилось фото от наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, где на территории ЛНР демонстрируется комплекс управления БПЛА "Наводчик-2". Согласно опубликованной фотографии, машина находилась в 12 км от линии фронта. Само фото сделано 8 ноября. Рядом с ним находилась белая машина СЦКК.
Сам комплекс предназначен для управления группой БПЛА (до 7 штук типа "Гранат"). Может как обеспечивать наблюдение за линией фронта, так и поддерживать корректировку огня батарей тяжелой артиллерии и РСЗО как в интересах нанесения ударов по объектам и скоплениям войск противника, так и для контрбатарейной работы.

Наземная станция управления комплекса «Наводчик-2» предназначена для управления полетом беспилотного летательного аппарата, его проверки при проведении предполетных и предстартовых подготовок, приема, обработки и отображения поступающей информации от БЛА. передачи разведывательной информации в автоматизированном режиме в системы КРУС, ЕСУ ТЗ и АСУ ВДВ.
Шасси КамАЗ 4350
Полная масса 10300 кг
Габариты изделия: -длина 787 см — ширина 290 см
Двигатель КамАЗ-740.31-240 Мощность двигателя 240 л.с.
Максимальная скорость движения по шоссе 60 км/ч Запас хода по шоссе 1100 км
Количество БЛА, входящих в состав комплекса 7 шт.
Время развертывания комплекса походного положения в боевое из не более 40 мин. Количество рабочих мест 2 Высота подъема антенны НСУ 5 м Боевой расчет 4 чел. Температурный режим работоспособности -50…+50 °С

http://bastion-karpenko.ru/navodchik-2-ks-bla/





Впрочем, учитывая, что рядом тусовался грузовик СЦКК, Россия всегда может заявить, что комплекс действовал в интересах миссии по мониторингу режима прекращения огня. Это если вообще посчитает нужным, что-либо кому-то объяснять.
Ну и в конечном счете, мало ли что еще в шахтах Донбасса есть…

PS. Что скажут специалисты по фотошопу – подлинное фото или фотомонтаж?

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Пока Зеленский лечится в VIP-палатах, армию и медиков на Донбассе обирают по полной (ВИДЕО)

Пока Зеленский лечится в VIP-палатах, армию и медиков на Донбассе обирают по полной (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Несмотря на действующий режим перемирия, боевики ВСУ продолжают минирование территории, создавая угрозу для передвижения мирных жителей и патрулей СММ ОБСЕ.

Нашей разведкой зафиксирован очередной факт минирования сельскохозяйственных угодий и дорог общего пользования военнослужащими 30 бригады ВСУ. Вблизи населенного пункта Орехово боевики 1 батальона установили 10 противотанковых мин на сельскохозяйственном поле и 5 мин вдоль дороги, ведущей в н. п. Горское.

Многочисленные жалобы со стороны медицинского персонала ВСУ на отсутствие выплат ежемесячных премий за работу с заболевшими коронавирусной инфекцией военнослужащими послужили поводом для проведения проверок в частях и подразделениях в зоне «ООС».

Так, в ходе работы комиссии штаба ОТГ «Север» и опроса военных медиков в 14 отдельной механизированной бригаде вскрыта коррупционная схема, организованная начальником медицинской службы под руководством командира бригады Войченко.

Установлено, что деньги, выделяемые на премирование медиков, уходили на закупку средств профилактики и лечения больных «COVID-19», обуславливалось это тем, что средства для лечения больных в бригаду не выделяются.

В подразделениях вооруженных формирований Украины продолжают иметь место случаи небоевых потерь личного состава.

Так, 18 февраля, на полигоне Мироновка при проведении стрельб с личным составом 11 батальона 59 бригады, в результате нарушений требований безопасности при обращении с оружием получил ранение рядовой Пинько. Военнослужащий доставлен в госпиталь Северодонецка.

На позициях 3 батальона 80 бригады двое военнослужащих пытались согреться, употребляя спиртные напитки. В ходе распития спиртного произошел конфликт, в результате которого сослуживцем был застрелен рядовой Горошко. В донесении комбрига Шворака убитый боевик представлен в вышестоящий штаб как совершивший суицид.

Зона «ООС» продолжает оставаться основным источником доходов для боевиков.

Вчера в населенном пункте Троицкое сотрудниками полиции на личном автомобиле задержан военнослужащий 10 батальона 59-й бригады, находившийся в состоянии наркотического опьянения. В ходе обыска автомобиля обнаружено 130 граммов наркотического вещества типа «амфитамин». Военнослужащий передан сотрудникам военной службы правопорядка.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что военнослужащий занимался сбытом и распространением наркотических веществ среди сослуживцев, организовывая так называемые «закладки».

В подразделения 59 бригады отправлены сотрудники ВСП для проверки личного состава на предмет хранения и употребления наркотиков.

19 ноября военнослужащие ракетных войск и артиллерии отмечают свой профессиональный праздник. Роль артиллерии в условиях современной войны трудно оценить. Приобретенный много лет назад, еще в годы Великой Отечественной войны, статус «Бога войны» прочно удерживается военнослужащими — артиллеристами. От лица командования и от себя лично поздравляю артиллеристов с этим праздником. Желаю крепкого здоровья, силы духа, успеха в достижении жизненных целей и выполнении боевых задач.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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