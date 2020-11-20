19 ноября в России и странах СНГ отмечают День ракетных войск и артиллерии. 76 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День артиллерии. 19 ноября 1942 года с мощной артподготовки Юго-Западного и Донского фронтов Красной Армии началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы. Это сражение стало переломной точкой в противостоянии фашистам.

В преддверии празднования Дня ракетных войск и артиллерии российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане поздравили 108-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рашида Каримова, который участвовал в Сталинградской битве и штурме Берлина.

Подробности «Русской Весне» рассказали представители 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Ветерану вручили памятную юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне», а также цветы и торт.

После торжественной части военнослужащие-артиллеристы побеседовали с фронтовиком, расспросили о службе и полученных медалях в ходе сражений, также прошли строевым шагом перед ветераном, отдавая дань уважения.

Рашид Каримов родился в 1912 году, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Киева, Кирова, Львова и Кенигсберга, освобождении Польши и штурме Берлина. За время войны был дважды ранен. Награжден Орденом Славы и различными боевыми медалями. Каримов вернулся в родной кишлак 19 ноября 1945 года и после войны работал учителем.