В этом выпуске:- В России продолжается рост заболевания ковидом – за минувшие сутки впервые больше 24 тысяч новых заболевших;- Мексика стала четвертой страной, где число умерших от ковида перевалило за 100 тысяч;- В Минэкономразвития предложили торговать золотыми паспортами;- Россвязь и Роспечать оптимизированы – ведомства упразднены;- Кабельные телеканалы не хотят пускать к себе Роскомнадзор;- В Екатеринбурге предложили выгонять безработных на общественные работы;- Счетная палата посчитала стройки-призраки;- Роскосмос под руководством Рогозина сократил больше 10 тысяч человек;- Азербайджанские войска вошли в Агдамский район Карабаха;- Помпео стал первым главой госдепа, посетившим Голанские высоты;- Австралийские власти обвинили своих спецназовцев в военных преступлениях в Афганистане;- Ставка Китая на электромобили обрушит спрос на нефть на 70% в ближайшие 10 лет;- Китай объявил о постепенном повышении пенсионного возраста._______________________________________________Поддержать канал:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=67Ndhuw9brI