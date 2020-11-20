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Продажа Родины, Деньги коммунистов, Космические зарплаты // Галопом по Европам #340

22:04. 20 ноября 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России продолжается рост заболевания ковидом – за минувшие сутки впервые больше 24 тысяч новых заболевших;
- Мексика стала четвертой страной, где число умерших от ковида перевалило за 100 тысяч;
- В Минэкономразвития предложили торговать золотыми паспортами;
- Россвязь и Роспечать оптимизированы – ведомства упразднены;
- Кабельные телеканалы не хотят пускать к себе Роскомнадзор;
- В Екатеринбурге предложили выгонять безработных на общественные работы;
- Счетная палата посчитала стройки-призраки;
- Роскосмос под руководством Рогозина сократил больше 10 тысяч человек;
- Азербайджанские войска вошли в Агдамский район Карабаха;
- Помпео стал первым главой госдепа, посетившим Голанские высоты;
- Австралийские власти обвинили своих спецназовцев в военных преступлениях в Афганистане;
- Ставка Китая на электромобили обрушит спрос на нефть на 70% в ближайшие 10 лет;
- Китай объявил о постепенном повышении пенсионного возраста.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=67Ndhuw9brI

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