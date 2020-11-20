..., как возможность исполнить наказ Божий, а также, и сотворить: родить и воспитать... сущности,при котором душа, как частичка Души Творца, преображается в иное необратимо..., которые с младенчества ему предстоит воспитать,осваивая чувство меры в общении...
..., что Бог создал человека, как со-Творца, которому предстоит самостоятельно, обретя...эмоционального фона. Как мужчина, так и женщина в состоянии воспитать в себе...инстинктах. Человек должен быть человеком-творцом, наместником Бога на Земле, преображающего...
... Многое зависит от того, как родители воспитают. Не бабушка с дедушкой,...Ой, какие вы смешные!» Я ему: «А когда предстанем перед Творцом, ..., не могу очки найти, прошу Творца Вселенной: «Помоги, Господи!» — ... в себя, браток! Ты воспитал своих детей? Нет. Ты...
... Он создал нас, он воспитал наш пламень, Поставлен им ...(“Пушкин и Белинский”). А такие творцыкак “красный” М. Горький писал: ..., как в тот период истории России произошло деление на творцов:...и пр. и на завистников творцов, их критиков: Белинский, Писарев...
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... сути дела, не позволит ей воспитать в детях ничего кроме хороших... то, что сотворено другими творцами, вплоть до Творца. Такие ошибки в философии...] В зависимости от нравственности человека, как алгоритмической части психики (совокупность отношений...
Житомирский ты зачем этого жидёнка притянул?
На Троцкого похож.
Ты тоже похож на троцкого?
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Обизян,куда дел партбилет КПСС,почему не погиб защищая КПСС и СССР,почему присягу нарушил макак?
Неужели – творца? А то все министры образования призывают воспитывать только грамотного потребителя… Министр образования Дании (считай, что гейропа): «Теперь мы будем учить не так, как нужно, а так, как мы хотим…» Вот так – ни больше и ни меньше… А у нас ВСЁ копируют с Запада…
Ему вторят наши министры:
Сделать же все бесплатным, по мнению фурсенко, «означает сделать все плохим».
Учителей нам много не нужно. фурсенко
«Задача школы – вырастить грамотного потребителя». фурсенко
«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца». фурсенко
Бывший министр образования фурсенко, который продавил в стране систему ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети, как и дети других наших «чинуш-добродетелей», тоже обучались за границей.
ливанов: «Нужно, чтобы дети были умеренно образованы. Самое главное, чтобы они были ничтожно патриотически воспитаны» («Российская газета», 25 января 2013 года).
Они сейчас даже фамилии не меняют-не боятся ничего.
Это говорит только о том ,что они точно дебилы.Все еще впереди,кого то из них зарежут,кого то повесят,кто то в мусорщики подастся,бабло то ведь однозначно отберут.