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КАК ВОСПИТАТЬ ТВОРЦА

18:24. 20 ноября 2020 147 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/anSMJBWPE98

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 24528 3142
    Русофил 20 ноября 2020 в 18:27

    Житомирский ты зачем этого жидёнка притянул?
    На Троцкого похож.
    Ты тоже похож на троцкого?
    https://img-fotki.yandex.ru/get/4811/107248342.74/0_d3a99_d014be81_orig.jpg

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  • 34912 30386
    Вячеслав 20 ноября 2020 в 19:31

    Неужели – творца? А то все министры образования призывают воспитывать только грамотного потребителя… Министр образования Дании (считай, что гейропа): «Теперь мы будем учить не так, как нужно, а так, как мы хотим…» Вот так – ни больше и ни меньше… А у нас ВСЁ копируют с Запада…
    Ему вторят наши министры:
    Сделать же все бесплатным, по мнению фурсенко, «означает сделать все плохим».
    Учителей нам много не нужно. фурсенко
    «Задача школы – вырастить грамотного потребителя». фурсенко

    «Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца». фурсенко
    Бывший министр образования фурсенко, который продавил в стране систему ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети, как и дети других наших «чинуш-добродетелей», тоже обучались за границей.

    ливанов: «Нужно, чтобы дети были умеренно образованы. Самое главное, чтобы они были ничтожно патриотически воспитаны» («Российская газета», 25 января 2013 года).

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