Как сообщала накануне «Русская Весна», адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что команда юристов выявила системные нарушения в штатах, контролирующихся демократами, а схема, по которой действовали, была одинаковой по всей стране.

Давайте более детально разберём, что же было сказано на пресс-конференции и как именно Джо Байдену «делали победу».

Итак, основные тезисы, озвученные Джулиани и другими юристами из команды Трампа таковы:

— фальсификации носили централизованный системный характер в контролируемых демократами городах;

— в ряде штатов при подсчете дату отправки бюллетеней по почте намеренно меняли;

— пересчет, который сейчас идёт в ряде городов, не даст ничего, поскольку все конверты, в которых были бюллетени, уничтожены. А именно на конвертах могут быть улики, которые могут доказать, были ли нарушения;

— Трамп победит в целом ряде штатов, если сейчас добиться подсчета только тех бюллетеней, которые совершенно точно были поданы без нарушений;

— некоторые машины для подсчета автоматически добавляли Байдену голоса, подобный механизм? по словам Джулиани, ранее применялся в Венесуэле;

— членам штаба Трампа рассказывали о случаях, когда бюллетени людей, проголосовавших за президента, попросту выбрасывали. И наоборот были и случаи «вброса» за Байдена. Подобное видео Трамп на днях опубликовал в своём Twitter.

«Мы готовы это доказывать на полноценном суде, при рассмотрении дел по существу. Трамп одержал убедительную победу», — заключил Джулиани.

Два высоких синих столбика — это внезапно поданные за Байдена бюллетени, которые поступали одной партией и резко меняли картину голосования в округе ли городе.

Сегодня, 20 ноября, Байдену исполняется 78 лет. Если он всё же возглавит США, то из Белого дома через четыре года он уйдёт в рекордном для американских президентов возрасте 82 лет.