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«Необходимость» — говорят они о доме и озабочены не домом, а его удобством. А в доме заняты накопительством. Копят и умирают нищими, не оставив после себя ни расшитых пелён, ни золочёной утвари, сложенной в трюме каменного корабля. Их понуждали тратить себя, а они постарались, чтобы тратились на них. Ушли и оставили после себя пустоту.
При наличии на планете двух параллельных человечеств, одно из которых едет в рай на жопе другого, рассуждать о том, кто куда попадёт после смерти, вряд ли имеет смысл. Мошт, психологам, если им совсем уж нехрен делать, стоит сначала разобраться, почему те, которые едут на чужих жопах, нихрена не боятся попасть после смерти в ад, которым пугают тех, на чьих жопах едут в рай?.. Только есть подозрение, что ад это не так уж плохо, потому что для тех, на ком ездят другие, и имеют их в усе места, – это как называется?..
Русофилу она, в любом случае, не дастся…
Реинкарнация более не используется. С января 2014 года все детки приходят из Мира Явленного Обряжения и это особенные детки, именно им принадлежит Грядущее Будущее.
Ребята, я ни разу не конспиролог, но этот мужик так странно играет правым глазом, особенно после 8 минуты, смотрела на увеличении. А он не рептилоид случайно? Или кто там ещё под людей подделывается? Левым тоже малехо подрыгивает, но правым заметнее. И вся физия содрогается иногда.
Я почему обратила внимание на его глаза, они у него странные какие-то… Близко расположенные и выражение замороженное. Вроде, на тебя смотрит, но как-то мимо.
Айвочка, хотите стать клоунессой сегодня на манеже ЯПа ?
Уже давно стала. Пофиг. Присмотритесь, Жоронька, у Вас глаз намётанный, кинбениматографический. Что-то у чувачка с глазами не то…
Всё то , и всё так.)
Или это просто дефекты записи? Но присмотритесь, его глаза всё время меняют цвет: он часто их закрывает, а когда открывает, то в первое мгновение они сплошь тускло-коричневые, и только потом “включается” цвет глаз, кстати, разный, и становятся чётко заметными радужка и зрачок. Форму зрачка угадать трудно, ибо качество видео не очень хорошее. Страшно, Жоронька! Напишите, утешьте меня.
Нормальный сероглазый дядька,) если так можно сказать о психологе. Рекомендую Вам отдохнуть от экрана.
Пойду кинцо позырю.
Та ну чертила какой-то, чё на него глядеть)) Ну его к Лешему))
И правда.
Володя, сорри, если у тебя не намерение побыть на манеже , то , please , расшифруй – кем и почему похе-ена реинкарнация , откуда МЯО , в чём особенность деток с 2014 года – я не заметил , кроме того, что х..забили на взрослых. И самое интересное – откуда инфа ?
Бред.