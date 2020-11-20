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Что нас ждет В КОНЦЕ ЗЕМНОГО ПУТИ? Почему жизнь после смерти ДАЕТСЯ НЕ ВСЕМ?

18:37. 20 ноября 2020 229 просмотров 14 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_ToB67iubl8

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14 Комментариев » Оставить комментарий


  • 15315 9113
    Maleos 20 ноября 2020 в 18:57

    При наличии на планете двух параллельных человечеств, одно из которых едет в рай на жопе другого, рассуждать о том, кто куда попадёт после смерти, вряд ли имеет смысл. Мошт, психологам, если им совсем уж нехрен делать, стоит сначала разобраться, почему те, которые едут на чужих жопах, нихрена не боятся попасть после смерти в ад, которым пугают тех, на чьих жопах едут в рай?.. Только есть подозрение, что ад это не так уж плохо, потому что для тех, на ком ездят другие, и имеют их в усе места, – это как называется?..

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  • 34912 30386
    Вячеслав 20 ноября 2020 в 18:59

    Русофилу она, в любом случае, не дастся…

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  • 346 326
    Володя Колымволк 20 ноября 2020 в 19:22

    Реинкарнация более не используется. С января 2014 года все детки приходят из Мира Явленного Обряжения и это особенные детки, именно им принадлежит Грядущее Будущее.

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  • 12395 10195
    Айва 20 ноября 2020 в 19:28

    Ребята, я ни разу не конспиролог, но этот мужик так странно играет правым глазом, особенно после 8 минуты, смотрела на увеличении. А он не рептилоид случайно? Или кто там ещё под людей подделывается? Левым тоже малехо подрыгивает, но правым заметнее. И вся физия содрогается иногда.

    Я почему обратила внимание на его глаза, они у него странные какие-то… Близко расположенные и выражение замороженное. Вроде, на тебя смотрит, но как-то мимо.

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  • 17706 16508
    жора шапов 20 ноября 2020 в 19:32

    Володя, сорри, если у тебя не намерение побыть на манеже , то , please , расшифруй – кем и почему похе-ена реинкарнация , откуда МЯО , в чём особенность деток с 2014 года – я не заметил , кроме того, что х..забили на взрослых. И самое интересное – откуда инфа ?

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  • 17914 12860
    Владимир 20 ноября 2020 в 20:58

    Бред.

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