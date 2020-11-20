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Цензура Anna News на Ютубе

21:51. 20 ноября 2020 92 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Покуда в Госдуме только собрались обсудить возможность введении штрафов за блокировку российских СМИ, на Ютубе в очередной раз снесли аккаунт Anna News вместе со всеми видео, включая всеми роликами и сюжетами из Карабаха.
Это уже далеко не первый раз, когда подобным образом просто удаляют у них канал вместе со всем содержимым, фактически удаляя уникальные репортажи и хронику из зон различных конфликтов.

На фоне того, как в Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на пресечение цензуры со стороны иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ, корпоративный монстр Google продолжает прямую цензуру наших YouTube каналов.
Сегодня в очередной раз, без объяснения причин, сославшись на «нарушение Условия использования» были атакованы еще 2 наших канала с последующей блокировкой.
Отметим интересную деталь новой атаки американской цензуры, предъявленной нам YouTube: «Имейте в виду, что, пока Ваш канал не будет восстановлен, Вам запрещено пользоваться другими аккаунтами YouTube или создавать новые». Получается, что Google попросту запрещает ИА «ANNA-News» пользоваться данным сервисом. Неожиданно!

Отметим, что совсем недавно Роскомнадзор заявил: «При выявлении ограничения доступа к информации российских СМИ владельцы иностранного интернет-ресурса будут признаны нарушителем.
На основании такого решения интернет-ресурс вносится в реестр нарушителей, а владельцу направляется уведомление с требованием прекратить нарушения. При неисполнении требования может вводиться ограничение доступа к интернет-ресурсу».
Искренне надеемся, что практика прямой цензуры интернет-ресурсов будет наконец-то пресечена. Тем не менее, мы и сами не плошаем. В ближайшее время будут заведены новые каналы нашего агентства, ссылки на которые мы опубликуем позже.
Оставайтесь с нами! Мир Вашему Дому!

https://anna-news.info/anna-news-prodolzhaet-vesti-boi-s-google/ – цинк

Метки: ANNA News, цензура, ютуб

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6342474.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3881 2967
    Игорь 20 ноября 2020 в 23:21

    Строку Яндекс кто нибудь читает? Что там пишут это же афоризмы готовые. Пишут люди мало знакомые со смысловым значение русских слов вдобавок текст сообщения часто прямо противоположен заголовку по смыслу. Что касаемо видео о Сирии и Армении то снесли правильно людям такое видео не надо это видео из пещерного века с коментом неодертальцев.

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