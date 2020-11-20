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1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 4

14:04. 20 ноября 2020 161 просмотр Один комментарий Опубликовал:


1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Село Верхне-Имбатск
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Ст. Сумароково
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 1
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 2
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 3

Игра «казну собирать» (камнями)
Игра «казну собирать» (камнями)

Женщина за шитьем
Женщина за шитьем

Женщина топит печь
Женщина топит печь

Печенье хлеба
Печенье хлеба

Печи из камня
Печи из камня

Стирка белья
Стирка белья

Стойбище в урочище Калягино.
Стойбище в урочище Калягино

Стойбище в урочище Калягино
Стойбище в урочище Калягино

Вид на стойбище
Вид на стойбище

Портрет мужа и жены
Портрет мужа и жены

Группа мужчин с детьми
Группа мужчин с детьми

Портрет подростка и мальчика
Портрет подростка и мальчика

Работник за погрузкой рыбы
Работник за погрузкой рыбы

Групповой портрет за чаепитием
Групповой портрет за чаепитием

Дети ловят рыбу
Дети ловят рыбу

На таежной тропинке
На таежной тропинке

Захоронение с крестом
Захоронение с крестом

Плашка (охотничий снаряд)
Плашка (охотничий снаряд)

Защита от ветра
Защита от ветра

Станок для витья веревок
Станок для витья веревок

Палуба лодки
Палуба лодки

Способ просушивания сетей
Способ просушивания сетей
Метки: енисейская губерния, история, Россия, фото, экспедиция, этнография

Источник: https://humus.livejournal.com/7478396.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6220 5088
    Женечка 20 ноября 2020 в 15:52

    То ощущение, когда переборщили с фотошопом. Ведь все знают, что в то время не было лесов. Вот и в предыдущих постах, по ссылкам в начале статьи, судя по диаметру дома из вековых деревьев построены. Все вранье!

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