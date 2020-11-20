1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 4
14:04. 20 ноября 2020 161 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Село Верхне-Имбатск
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Ст. Сумароково
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 1
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 2
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 3
Игра «казну собирать» (камнями)
Женщина за шитьем
Женщина топит печь
Печенье хлеба
Печи из камня
Стирка белья
Стойбище в урочище Калягино
Стойбище в урочище Калягино
Вид на стойбище
Портрет мужа и жены
Группа мужчин с детьми
Портрет подростка и мальчика
Работник за погрузкой рыбы
Групповой портрет за чаепитием
Дети ловят рыбу
На таежной тропинке
Захоронение с крестом
Плашка (охотничий снаряд)
Защита от ветра
Станок для витья веревок
Палуба лодки
Способ просушивания сетей
То ощущение, когда переборщили с фотошопом. Ведь все знают, что в то время не было лесов. Вот и в предыдущих постах, по ссылкам в начале статьи, судя по диаметру дома из вековых деревьев построены. Все вранье!