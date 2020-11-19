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Сёмин про блокировку YouTube

21:56. 19 ноября 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Останкинская телебашня была единственной вертикалью, на которой ельцинские олигархи сумели пересобрать страну. Потом приватизировали Связьинвест и протащили в разграбленную глубинку широкополосный доступ. Теперь никакой вертикали нет. Никто не смотрит. Есть федеральная ЮтубТРК.
Страна, не мобилизованная телевидением, которому верят, беззащитна перед центробежными силами. Насилие, уголовные дела и попытки тайком запихать опостылевшие телевизионные головы в ютуб… все это не поможет.
Опыт полностью обанкротившейся белорусской госпропаганды никого ничему не научил. Эфир по-прежнему строится на принципе: "государство, дай денег, я вызову у зрителя рвоту". Прозрение будет внезапным и жестоким.
Однако "патриоты" встали стеной на защиту цифрового отечества. "Хватит смотреть Ютуб, марш назад в телевизор!" Как вы думаете, на сколько букв их пошлет зритель?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cmgcnx3tElY

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