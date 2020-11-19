Останкинская телебашня была единственной вертикалью, на которой ельцинские олигархи сумели пересобрать страну. Потом приватизировали Связьинвест и протащили в разграбленную глубинку широкополосный доступ. Теперь никакой вертикали нет. Никто не смотрит. Есть федеральная ЮтубТРК.

Страна, не мобилизованная телевидением, которому верят, беззащитна перед центробежными силами. Насилие, уголовные дела и попытки тайком запихать опостылевшие телевизионные головы в ютуб… все это не поможет.

Опыт полностью обанкротившейся белорусской госпропаганды никого ничему не научил. Эфир по-прежнему строится на принципе: "государство, дай денег, я вызову у зрителя рвоту". Прозрение будет внезапным и жестоким.

Однако "патриоты" встали стеной на защиту цифрового отечества. "Хватит смотреть Ютуб, марш назад в телевизор!" Как вы думаете, на сколько букв их пошлет зритель?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cmgcnx3tElY