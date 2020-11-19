Роскомнадзор потребовал снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» журналиста Владимира Соловьева.

Соответствующее письмо было направлено компании Google LLC.

Однако, как показывает практика, западные IT-гиганты отнюдь не воспринимают это как руководство к действию. Скорее, наоборот. Цензура, вообще, характерное «родимое пятно» для западного интернета. Проводится она под маркой «свободы слова». Хотя Роскомнадзор пытается увещевать тот же Google чуть ли не ежедневно. Недавний случай связан с блокировкой сетевого издания «Украина.ру».

В свою очередь, Таганский суд Москвы обязал компанию Google снять блокировки для доступа к документальному фильму «Беслан» Александра Рогаткина. Решение суда исполнено не было, игнорируются и штрафы – они попросту не выплачиваются.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях против западных интернет-ресурсов за цензуру против наших СМИ.

Важно развивать свои сетевые ресурсы и социальные сети, тем более что наша страна располагает целой армией талантливых программистов.

Источник: http://voicesevas.ru/news/55638-roskomnadzor-vystupil-protiv-cenzury-zapadnyh-socsetey-i-saytov.html