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Роскомнадзор выступил против цензуры западных соцсетей и сайтов

17:49. 19 ноября 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Роскомнадзор потребовал снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» журналиста Владимира Соловьева.

Соответствующее письмо было направлено компании Google LLC.

Однако, как показывает практика, западные IT-гиганты отнюдь не воспринимают это как руководство к действию. Скорее, наоборот. Цензура, вообще, характерное «родимое пятно» для западного интернета. Проводится она под маркой «свободы слова». Хотя Роскомнадзор пытается увещевать тот же Google чуть ли не ежедневно. Недавний случай связан с блокировкой сетевого издания «Украина.ру».

В свою очередь, Таганский суд Москвы обязал компанию Google снять блокировки для доступа к документальному фильму «Беслан» Александра Рогаткина. Решение суда исполнено не было, игнорируются и штрафы – они попросту не выплачиваются.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях против западных интернет-ресурсов за цензуру против наших СМИ.

Важно развивать свои сетевые ресурсы и социальные сети, тем более что наша страна располагает целой армией талантливых программистов. 

Метки: Новости

Источник: http://voicesevas.ru/news/55638-roskomnadzor-vystupil-protiv-cenzury-zapadnyh-socsetey-i-saytov.html

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