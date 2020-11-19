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Когда читаешь документальные свидетельства о Волынскойрезне, кроме справедливого возмущения и ужаса, ... другого «неукраинского» населения. Апофеозом стала Волынскаярезня, шокировавшая даже немецкое командование… История...
Логика доброжелателей мне знакома. Они в восхищении от человека ... «Можно ли притеснять подобное совершенство?» — твердят они. И во имя того, кто был создан столькими притеснениями, уничтожают притеснения. Но человек жив, пока сердце помнит запреты. Мало-помалу они забываются. И тот, кого хотели спасти, гибнет.