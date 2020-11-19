В Армении назревает новый майдан. Только в этот раз уже не за Никола Пашиняна, который путём майдана пришёл к власти, а против него. Об этом рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.

По её словам, потеря города Шуши и территории вокруг Карабаха — это «очень серьёзный удар по национальному самосознанию многих армян.

«И такой провал, который на этом направлении произошёл при премьерстве Пашиняна, конечно, может стоить ему кресла», — отметила журналистка.

В сложившейся ситуации многое будет зависеть от позиции Российской Федерации, добавила Медведева. Потому что «на неё ориентируется весомая часть населения Армении».

«С одной стороны в Москве не слишком-то и жалуют Пашиняна — он был лидером цветной революции. А с другой — приход к власти радикалов, которые выйдут из только что подписанных договоренностей, может вызвать новый виток войны с Азербайджаном. А это уже чревато серьёзными последствиями для России. Поэтому скорее всего Москва будет настаивать на стабилизации ситуации в Ереване, а также смене власти (если она будет необходима) более легитимным путём», — сказала Медведева.

После взятия Азербайджаном города Шуши — на Украине начали раздаваться всякие разные голоса о том, что военным путём можно будет вернуть Донбасс. А отдельные сторонники партии войны, как заметила журналистка, «предлагали применить опыт Азербайджана».

«Тем более, что Украина тоже пытается стать союзником Турции: покупает беспилотники и байрактар», — добавила Медведева.

Но позже стало понятно, что в ходе наступления Азербайджана свои позиции укрепила именно Россия, которая ввела миротворцев в Карабах. Какие из этого выводы следует сделать Украины — об этом на своей странице в соцсети написал главный редакторы киевского издания «Страна.ua» Игорь Гужва.

По его словам, «интересно наблюдать как за одну ночь исчезли все эксперты-бонапарты, которые призывали Украину повторить опыт Азербайджана и вернуть Донбасс военным путём».

Он обратил внимание на то, что «заключённое соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном при участии России менее всего напоминает то, чего хотелось бы получить партии войны от наступления на востоке».

«По договорённостям стороны останавливаются на уже занятых позициях, а на линию соприкосновения в Карабахе (то есть на международно признанную территорию Азербайджана) официально вводятся российские миротворцы. Также Армения передаёт Азербайджану все занятые в 1994 году районы вокруг Карабаха», — написал Гужва.

И добавил, что «пришедшего к власти на волне майдана и пользовавшегося поддержкой Запада премьера Пашиняна люди обвиняют в предательстве и капитуляции, громят здание правительства, требуя от парламента отменить заключённое соглашение».

«Большой вопрос с какой страной в данной ситуации стоит отождествлять Украину — с Азербайджаном или Арменией», — отметил он.

Для Гужвы, по его словам, «очевидно, что ситуация на Донбассе не просто иная, а прямо противоположна той, что была в Карабахе накануне начала войны».

«Во-первых, для России война в Карабахе было изначально чужая. Армяне сами отвоевали территорию Азербайджана в 1994 году и Москва тогда лишь выступала посредником для заключения перемирия между двумя странами. Во-вторых, Азербайджан — это не враждебная России страна. Да и Турцией при всех нюансах, отношения у Москвы, мягко говоря, не предвоенные.

В-третьих, Москва сама убеждала Армению поступиться районами Карабаха. Но Ереван не согласился.

В-четвёртых, лично премьер Пашинян не является другом и союзником Москвы, и ориентируется на страны Запада.

В-пятых, военно-техническое превосходство азербайджано-турецкого альянса над Арменией было подавляющим. При этом у России было объективно мало возможностей это превосходство нивелировать (даже если бы она этого захотела) в виду отсутствия общей границы с Арменией и Карабахом. Но, тем не менее, Москва, пусть и дипломатическим путём, но добилась остановки наступления азербайджанских войск и не допустила полного разгрома Карабаха, хоть после падения Шуши это и было делом времени», — перечислил он.

По словам Гужвы, «о том, что далеко не всем и с азербайджано-турецкой стороны нравятся условия перемирия, говорит загадочный инцидент со сбитым азербайджанцами российским вертолётом, который можно трактовать как желание сорвать в последний момент уже подготовленные договорённости».

Но если вернуться к ситуации на Донбассе, то в случае, если бы Украина таки начала наступление, то, по мнению Гужвы, «это привело бы к результату, который сейчас имеет Армения». То есть «потеря новых территорий за счёт превосходящей военной силы противника, принуждение к заключению нового перемирия (условных новых Минских соглашений) на куда худших условиях (вплоть до согласия на введение российских миротворцев, а может и ещё больших уступок), что, вероятно, имело бы фатальные последствия для действующей украинской власти да и страны в целом».

«Об этом стоит задуматься тем, кто в последние дни любил сравнивать Шушу с Горловкой», — добавил он.

Как сообщала «Русская Весна», Москва, Ереван и Баку подписали исторические соглашения по Карабаху, которое знаменует конец войне. При этом Азербайджан получает территории, на которые претендовал, за Арменией же остаётся большая часть Карабаха, а под охрану его берут российские миротворцы.