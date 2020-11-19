Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2020
- 04:07 Блог Зеленского номер 3. Я чувствую запах.
- 02:01 Карабахский урок для Украины (ВИДЕО).
- 00:42 «Это уже агония»: Порошенко ответил на обещание Зеленского оштрафовать его клуб за нарушение карантина.
- Вчера 22:44 Подхрюкнули: Украина вслед за США проголосовала в ООН против резолюции о борьбе с нацизмом.
- Вчера 19:33 Собаки Кличко бьют киевлян.
Блог Зеленского номер 3. Я чувствую запах
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Карабахский урок для Украины (ВИДЕО)
В Армении назревает новый майдан. Только в этот раз уже не за Никола Пашиняна, который путём майдана пришёл к власти, а против него. Об этом рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.
По её словам, потеря города Шуши и территории вокруг Карабаха — это «очень серьёзный удар по национальному самосознанию многих армян.
«И такой провал, который на этом направлении произошёл при премьерстве Пашиняна, конечно, может стоить ему кресла», — отметила журналистка.
В сложившейся ситуации многое будет зависеть от позиции Российской Федерации, добавила Медведева. Потому что «на неё ориентируется весомая часть населения Армении».
«С одной стороны в Москве не слишком-то и жалуют Пашиняна — он был лидером цветной революции. А с другой — приход к власти радикалов, которые выйдут из только что подписанных договоренностей, может вызвать новый виток войны с Азербайджаном. А это уже чревато серьёзными последствиями для России. Поэтому скорее всего Москва будет настаивать на стабилизации ситуации в Ереване, а также смене власти (если она будет необходима) более легитимным путём», — сказала Медведева.
После взятия Азербайджаном города Шуши — на Украине начали раздаваться всякие разные голоса о том, что военным путём можно будет вернуть Донбасс. А отдельные сторонники партии войны, как заметила журналистка, «предлагали применить опыт Азербайджана».
«Тем более, что Украина тоже пытается стать союзником Турции: покупает беспилотники и байрактар», — добавила Медведева.
Но позже стало понятно, что в ходе наступления Азербайджана свои позиции укрепила именно Россия, которая ввела миротворцев в Карабах. Какие из этого выводы следует сделать Украины — об этом на своей странице в соцсети написал главный редакторы киевского издания «Страна.ua» Игорь Гужва.
По его словам, «интересно наблюдать как за одну ночь исчезли все эксперты-бонапарты, которые призывали Украину повторить опыт Азербайджана и вернуть Донбасс военным путём».
Он обратил внимание на то, что «заключённое соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном при участии России менее всего напоминает то, чего хотелось бы получить партии войны от наступления на востоке».
«По договорённостям стороны останавливаются на уже занятых позициях, а на линию соприкосновения в Карабахе (то есть на международно признанную территорию Азербайджана) официально вводятся российские миротворцы. Также Армения передаёт Азербайджану все занятые в 1994 году районы вокруг Карабаха», — написал Гужва.
И добавил, что «пришедшего к власти на волне майдана и пользовавшегося поддержкой Запада премьера Пашиняна люди обвиняют в предательстве и капитуляции, громят здание правительства, требуя от парламента отменить заключённое соглашение».
«Большой вопрос с какой страной в данной ситуации стоит отождествлять Украину — с Азербайджаном или Арменией», — отметил он.
Для Гужвы, по его словам, «очевидно, что ситуация на Донбассе не просто иная, а прямо противоположна той, что была в Карабахе накануне начала войны».
«Во-первых, для России война в Карабахе было изначально чужая. Армяне сами отвоевали территорию Азербайджана в 1994 году и Москва тогда лишь выступала посредником для заключения перемирия между двумя странами. Во-вторых, Азербайджан — это не враждебная России страна. Да и Турцией при всех нюансах, отношения у Москвы, мягко говоря, не предвоенные.
В-третьих, Москва сама убеждала Армению поступиться районами Карабаха. Но Ереван не согласился.
В-четвёртых, лично премьер Пашинян не является другом и союзником Москвы, и ориентируется на страны Запада.
В-пятых, военно-техническое превосходство азербайджано-турецкого альянса над Арменией было подавляющим. При этом у России было объективно мало возможностей это превосходство нивелировать (даже если бы она этого захотела) в виду отсутствия общей границы с Арменией и Карабахом. Но, тем не менее, Москва, пусть и дипломатическим путём, но добилась остановки наступления азербайджанских войск и не допустила полного разгрома Карабаха, хоть после падения Шуши это и было делом времени», — перечислил он.
По словам Гужвы, «о том, что далеко не всем и с азербайджано-турецкой стороны нравятся условия перемирия, говорит загадочный инцидент со сбитым азербайджанцами российским вертолётом, который можно трактовать как желание сорвать в последний момент уже подготовленные договорённости».
Но если вернуться к ситуации на Донбассе, то в случае, если бы Украина таки начала наступление, то, по мнению Гужвы, «это привело бы к результату, который сейчас имеет Армения». То есть «потеря новых территорий за счёт превосходящей военной силы противника, принуждение к заключению нового перемирия (условных новых Минских соглашений) на куда худших условиях (вплоть до согласия на введение российских миротворцев, а может и ещё больших уступок), что, вероятно, имело бы фатальные последствия для действующей украинской власти да и страны в целом».
«Об этом стоит задуматься тем, кто в последние дни любил сравнивать Шушу с Горловкой», — добавил он.
Как сообщала «Русская Весна», Москва, Ереван и Баку подписали исторические соглашения по Карабаху, которое знаменует конец войне. При этом Азербайджан получает территории, на которые претендовал, за Арменией же остаётся большая часть Карабаха, а под охрану его берут российские миротворцы.
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«Это уже агония»: Порошенко ответил на обещание Зеленского оштрафовать его клуб за нарушение карантина
Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко ответил своему преемнику Владимиру Зеленскому.
Ранее Зеленский пообещал с помощью штрафов за нарушение карантина клубом Порошенко «5-й элемент» вернуть в бюджет украденное предыдущей властью.
«С одной стороны, вы кричите, что ситуация с распространением Covid критическая. С другой стороны, содействуете этому. Мне кажется, вам надо решить: вы или спаситель, или коммерсант такой обычный. Советую вам не тратить деньги на ботофермы и не говорить о политических преследованиях, а сохранить средства на выплату штрафа. Один штраф вы уже получили. Продолжите работу в выходные — получите еще один. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока вы не научитесь соблюдать закон. Понадобится сто штрафов, будет сто. Это такая новая интересная модель. Будем таким образом возвращать в бюджет то, что вы украли за предыдущие годы», — сказал украинский президент.
Ответ Порошенко разместил в своих аккаунтах в соцсетях.
«Это уже агония, Владимир Александрович. А о „вернуть украденное из бюджета”, здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом ограблении», — написал Порошенко.
Перед словесной баталией бывшего и действующего президентов экс-глава Минфина Украины Игорь Уманский рассказал, как на Украине разворовывают бюджетные средства, в частности из коронавирусного фонда, и произнес афористичную фразу: «Лучше мы будем грабить на дорогах, чем Степанов (министр здравоохранения Украины — РВ) на медицине».
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Подхрюкнули: Украина вслед за США проголосовала в ООН против резолюции о борьбе с нацизмом
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 18 ноября принял предложенный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 122 страны, 53 воздержались, а две высказались против — США и Украина.
Полное название резолюции — «о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Соавторами текста стали более двух десятков государств.
В резолюции выражается «глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма».
Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин в своем выступлении отметил, что с проблемой героизации нацизма страны сталкиваются сегодня не просто регулярно, а постоянно.
По его словам, цель документа «отнюдь не состоит в том, чтобы призывать к ответу те или иные государства». Резолюция ориентирована на сотрудничество и диалог, пояснил Кузьмин.
Взявший слово представитель США заверил, что его страна высоко ценит «героизм, вклад и жертвы стран-союзниц, которые одержали победу над нацистской Германией в 1945 году». Однако при этом, по его мнению, проект резолюции стал «попыткой легитимизировать дезинформацию со стороны России, которая очерняет соседние государства под циничным прикрытием борьбы с героизацией нацизма».
«США подтверждают конституционное право на свободу слова, мирных собраний и выражений», — добавил американский дипломат.
В свою очередь представитель Украины обвинил авторов резолюции в «манипулировании историей», «вмешательстве во внутренние дела государств», а также «использовании Генассамблеи как инструмента для государственной информационной кампании, чтобы прикрыть агрессивную международную политику».
В прошлом году ООН уже принимала резолюцию России против героизации нацизма. И ее тоже не поддержали только США и Украина.
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Собаки Кличко бьют киевлян
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