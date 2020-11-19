Главная » Образование

Математика школьникам

08:07. 19 ноября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Отличные видеоуроки Игоря Тинякова по всем разделам элементарной математики, включая неопределённые интегралы!

Список видео здесь.

Также обширная коллекция лекций по матанализу.








***


Метки: математика, образование, школа

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5313669.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Нужна ли в школе математика?
...математику, теорию динамических систем. Его довод был такой. Французского школьника... идеи бесполезности математики является деятельность секты...математика. Нет никакой прикладной математики, учить «прикладной математике» — обман. Есть просто математика...
18 книг, способных влюбить в математику
....3. «Сказки страны Математики» Соболевой и АгафоноваМладшим школьникам математика кажется слишком серьёзной: «2...-популярная книга для старших школьников, детей, серьёзно увлечённых математикой, и взрослых, которые...
Русские школьники привезли с Международной математической олимпиады золотые медали
...математике, педагог "Президентского физико-математического лицея № 239" Кирилл Сухов. Шесть российских школьников... и шесть сложнейших задач из областей школьной математики,... выступил доцент кафедры математики Московского физико-технического ...
Послесловие к съезду учителей математики
... их «творческой работы».Цитата:«Сегодняшние школьники — это поколение Z, родившееся в... из рук гаджетов. Однако эти школьники пребывают в ХVIII веке в... нарушается логическая обоснованность и математика перестаёт быть математикой.Разумеется, «в школьный курс...
Как советский школьник «обогнал» Америку
...репортеров наблюдала за жизнью двух школьников. В США участником эксперимента ... английский язык, физика, химия, труд, математика, черчение и астрономия. Более половины...такие данные: «Всего 12% американских школьников изучают математику и только 25% — физику...
Наша математика. Реплика гл. ред. „Эксперта”
...математическая олимпиада. Сборная российских школьников показала на ней небывалые результаты... за усвоение одиннадцатилетнего курса математики, давалась за верное решение... выпускников по формально обязательной математике имели возможность практически не ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)