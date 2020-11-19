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Кружок диалектики (2020–2021). 03. «Механическая форма движения материи» М.В.Попов.

17:16. 19 ноября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

10 ноября 2020 года состоялось заседание кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Механическая форма движения материи». Изучая Науку логики Гегеля с материалистических позиций, участники постарались увидеть у Гегеля то, что позднее стало изучаться небесной механикой и отражаться в физической картине мира. Следующее занятие 24 ноября 2020 года.
Все занятия кружка диалектики 2020–2021 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LHJZW9whtZU

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