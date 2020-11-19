Доктор химических наук, профессор Анатолий Клёсов рассказывает о новейших открытиях в области ДНК-генеалогии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HB6zAZZMnF4