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Дорогой ариев. Что связывает нас с нашими древними предками. Анатолий Клёсов

18:35. 19 ноября 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Доктор химических наук, профессор Анатолий Клёсов рассказывает о новейших открытиях в области ДНК-генеалогии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HB6zAZZMnF4

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24470 3088
    Русофил 19 ноября 2020 в 19:07

    Тайны древних коммунистов ))
    Раз славяне были древние то должны быть и древние коммунисты и древние кардиохирурги и древние блогеры.
    И о них нам расскажет Клёсов и ДНК

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