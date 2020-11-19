Дорогой ариев. Что связывает нас с нашими древними предками. Анатолий Клёсов
18:35. 19 ноября 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Доктор химических наук, профессор Анатолий Клёсов рассказывает о новейших открытиях в области ДНК-генеалогии.
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Тайны древних коммунистов ))
Раз славяне были древние то должны быть и древние коммунисты и древние кардиохирурги и древние блогеры.
И о них нам расскажет Клёсов и ДНК