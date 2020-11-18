Я-Мы Власть? Любой руководитель страны (если он умудряется руководить годы и десятилетия) – это собирательный образ жителей этой страны, со всеми их (каждого) достоинствами и недостатками.

А за столетие до афоризмов Ключевского сардинский посланник при русском дворе граф Жозеф де Местре писал:Можно сколько угодно спорить с последней фразой, только история её чётко подтверждает.Когда волхвы в XVII в. (раскол) отказались от борьбы за сохранение верований и культуры предков, то народ Руси получил Романовых. Со всеми вытекающими…Другой, более близкий нам пример. Когда советским людям поставили в качестве главной задачи „улучшение благосостояния”, то мы логично подошли к перестройке с известными результатами. Последствия которых ещё долго будем расхлёбывать.

Автор совершенно справедливо выделил то главное, о чём практически никто никогда не говорит, ибо изречение русского историка Ключевского известно немногим . Оно напрямую связывает качество жизни народа („закономерность исторических явлений”) с уровнем его духовности.

Государство же – это и есть гремучая смесь – от доблестных воинов и монахов до подлых предателей и бандитов. И наша страна не исключение.

И, наоборот, в самом благочестивом монастыре, самым почитаемым старцем (монахом, отшельником) будет самый «праведный праведник», аскет, мученик, доблестный воин и т. д., и т. п. Как пример, среди своего ближнего, светского круга – это люди, обычно уже немолодые, всей своей жизнью подтвердившие звание – Человека с большой буквы. Такого человека можно найти в любой большой семье, коллективе.

В самой отмороженной банде её «паханом» обязательно будет самый сильный, самый хитрый, самый умный, изворотливый, самый жестокий и т. д. человек. Просто представьте себе «коллектив» браконьеров, которые целенаправленно занимаются незаконным промыслом (неважно чего), которые, особо не задумываясь, уберут со своей дороги любого, им мешающего, любым способом, вплоть до смертоубийства. Думаете, они себе в «авторитеты» выберут рьяного защитника природы? Ведь нет же – правильно?

В. В. Путин (говоря Путин, я подразумеваю некий круг близких ему людей, реально влияющих на пути развития страны) у власти уже 20 лет. И вот ведь, что удивительно, все Победы нашей страны (пусть их не так много, как хотелось бы) мы приписываем себе, а все неудачи и несчастья сбрасываем на Путина.



У меня много знакомых – «северян», которые получают очень неплохие деньги. При этом то, что они эти деньги получают – это их заслуга (по их мнению), а то, что дорогой бензин – Путин виноват. Когда пытаешься им сказать, что не будь таких цен на бензин – у них не было бы и таких зарплат – не внемлют – дескать, деньги они САМИ зарабатывают, а на топливо для их «джипов» – Путин цены устанавливает. И таких примеров великое множество, противоречие на противоречии.

Но я, собственно не об этом. Как я уже говорил, руководитель страны – это собирательный образ всех жителей своей страны. По-другому быть просто не может. Иногда случаются, конечно, перекосы в ту или иную сторону, но такой политик, обычно долго у руля Государства не остаётся. Равновесие – оно и в Африке равновесие. То есть каждый из нас – это миниатюрная модель руководителя страны. Не больше и не меньше. Каждый наш поступок (хороший или плохой) – это поступок мини-руководителя страны.

И вот следите за ходом мысли: тот, кто хоть немного знаком со стрелковым делом (военные, спортсмены-«стрелки», охотники) знают, что при отклонении точки прицеливания всего на «миллиметр» (другие параметры не берём, дабы не «нагружать») – отклонение в попадании – будет составлять «метры» (тоже не берём тип оружия – от рогатки – до гаубицы). При этом – чем дальше расстояние от выстрела до «точки попадания», тем больше будет отклонение. Уже не «метры», а «километры».

И давайте перенесём эту ситуацию на «человека-президента». То есть, человека слегка «качнуло», а на уровне руководителя страны – «целый город с лица земли стёрло».



Улавливаете? И это не аллегория: нарушил ПДД, вроде никто и не заметил. А потом – бац – и 30 тыс. человек за год (из-за аварий), как корова языком слизнула. Как раз население небольшого города в России. Или бросил фантик – всего ничего – а там уже мусорная куча выше «небоскрёба», и опять целый город задыхается. То есть любой наш поступок – хороший или плохой – на уровне руководства страны «чреват» невиданными «ништяками» или бедствиями.

Помните песню – «Я, ты, он, она – вместе целая страна…». Ведь это правда. Как я говорил выше про «атамана шайки» или «праведника в монастыре» – перенесём эту ситуацию на город, на страну? Допустим, вся страна состоит из бандитов, значит и во главе страны будет самый-самый бандит.



Или вся страна состоит из праведников? Значит и во главе страны будет самый главный праведник. А, если страна состоит и из бандитов, и праведников и «колеблющихся»? Значит и во главе страны будет человек, который так или иначе будет «учитывать» интересы всех групп населения. Кем бы на самом деле он не был. Разумеется, никогда не бывает «чистых» злодеев или «истинных» праведников, в любом человеке все черты присутствуют.

И я не отрицаю роль личности в истории. Лидер должен и обязан тянуть страну в «нужном направлении». Но, опять же, если на «бандитов» поставить монаха и, наоборот, в монастырь «бандита» – долго ли они там «протянут» в своём качестве? Тут, обязательно, или их уберут (неважно как) или они «подтянутся» до нужного соответствия. Поэтому Руководителю и приходится «играть роль» монаха или злодея, но чаще и того и другого вместе взятых.

И вот главная мысль сего опуса: это не Глава государства тянет нас всех в «светлое будущее» («тёмное прошлое»). Это мы «экстраполируем» свои знания, желания, «хотелки» на «наших руководителей». А «они» уже воплощают это в жизнь на уровне всей страны.



И одно дело, если мы выражаем и показываем ум, честь, достоинство, патриотизм, знания, Веру, доблесть, работоспособность нашему «Руководителю». И совсем другое дело, когда мы погрязли в склоках, сплетнях, разврате, лени, пьянстве, неВерии, воровстве и бандитизме. Тут уж – что пересилит или пересиливает на данном этапе.

Вот давайте и подумаем – кто кого и куда тянет или толкает. Сделаю промежуточный вывод: совершенно непродуктивно стенать про «Путина» и смену лидера. Кого ни поставь у руля страны, будет точно такой же результат (я сейчас не говорю про либеральных отморозков – этих, если и ставить куда, то только к «стенке»). Если каждый из нас изменится в лучшую сторону –изменится (в лучшую сторону) и страна. И, наоборот, чем мы будем «никудышнее», тем хуже будет и страна.

Мы говорим – Власть зажралась, вспоминая, при этом Сталина и его аскетизм. Ну а мы-то кто – аскеты? Простите, но наши помойки «ломятся» от отборной «пищи» – и это правда. Не потому ли «мусорный вопрос» стал так остро в последние годы?

Говорим – «им» «Закон» не писан (ПДД, дела в судах, привилегии и т. д.), но кто из нас не давал взятку «ГАИшнику», не желал бы принятия решения в суде в свою пользу (понимая, что не прав)? Не мы, говорите?

Бензин дорогой, экология плохая – так припарковаться некуда, даже у своего дома.

Хотим зарплату повыше? Конечно, а кто не хочет. Получаем её, не пряча глаз, зная, что коллега более достоин.

«По головам ходят» вопиём мы, но молчим, когда несправедливо увольняют товарища, и облегчённо вздыхаем, когда сокращают не тебя.

Мы кричим – попы толстопузые, вылезайте из «мерседесов», а кто из нас готов за ВЕРУ умереть?

Коррупция – куда без неё? А сами и платим и получаем з/п в конвертах.

Западу кланяются наши власти, слова все непонятные вводят – так зайди в любой ТЦ – от вражьих названий в глазах пестрит. Сами пишем, никто не заставляет. И всякие «оки» с языка не слазят.

«Турция», «Египет» и прочие – зачем им строить трубопрводы и АЭСы, а сами радостно летим туда «между» нашими сбитыми самолётами-вертолётами. И кровь наших соотечественников нас не пугает.

«Кругом предатели во власти» - сами от своих детей отказываемся.

И так до бесконечности. Теперь примените к этим ситуациям мой пример со стрельбой и увидим, что действия властей точно такие же, только учитывая их масштабность – отклонения заметны невооружённым глазом.

Опять же – хотим социализм? Причём, в его распределительной части (одно из самых эффективных, не спорю). Ну а что такое социализм? Это, прежде всего – общинная структура. Общинная – значит общая. То есть, каждый вкладывает в общину свой труд, община богатеет и распределяет богатства (как мы считаем по справедливости).

Но мы разве так хотим? Это же долго. И всей жизни не хватит, чтобы таким образом разбогатеть. Поэтому мы хотим – здесь и сейчас! Мне часто говорят – мы же не воруем у «ближнего», пусть «ближний» идёт и тоже «зарабатывает». Но любой из нас, кто вынимает из «общего котла» (бюджета чего-либо) больше другого – не отказывается от этого. И считает, что это справедливо. Пусть даже простым начислением зарплаты (все знают случаи, когда «директор» «зарабатывает» официально 1 миллион, а грузчик 10 тыс.).

Ругаем власть за распущенность, цинизм, разврат (в прямом и переносном смысле), а сами гаденько хихикаем глядя на разных «малаховых и прочих камеди» (шутки над «Карбышевым», «педерастией», тем самым легализуя её и пр.).

Не хотим цифровизиции – не вылазим из гаджетов. И т. д. и т. п.

И наоборот: офицер закрывает своим телом упавшую гранату – Крым наш!

Человек «лишний» раз (прости Господи за пример) вспомнил о Боге – вырос Храм!

Учительница отругала хулигана – «закрыли» очередную банду.

Спас котёнка – сиротам построили квартиры. И тоже – и т. д. и т. п.

Тут очень нужно понимать, что важны даже не сами «чувства хорошего и прекрасного» – важно СОВЕРШАТЬ поступки, согласно этим чувствам. Мы ругаем Власть за бездействия, но много ли из нас делало замечания курящему подростку или хулиганам в подъезде? Да, от хулиганов можно и получить по «мордам» и даже хуже. Но так и Власть тоже лишний раз «боится» прикрикнуть, хотя бы, на ближний круг соседей.

Уверяю – будь мы сами уверенней в своих действиях и поступках – и «Путин» бы держался увереннее (по нашим представлениям) по отношению к тем же «Окраинам». То есть, если мы хотим реально влиять на Власть, то мы должны не митинговать, как черти, а делать реальные, повседневные правильные ПОСТУПКИ.

Вот прямо сейчас, каждый из нас может сделать, буквально, следующее: не выматериться, не закурить, перевести бабушку через дорогу, надрать уши «куряке», заехать в «дюндель» хулигану, почистить картошку (жене помочь), позвонить родителям, посетить кладбище и тд. И т. п. (простите за лишние и т. д.).

Тут нет никакой метафизики (хотя может и есть, но я не про неё), я перечислил самые повседневные дела, которые мы ежечасно делаем или не делаем. Самим нужно становиться лучше, чище. Брать на себя ответственность за детей, друзей, родственников, страну. И никуда Власть не денется, если нас (таких «улучшающихся») будет становиться всё больше и больше. Ей придётся тянуться до нашего уровня. Это аксиома.

Тот же И. В. Сталин вытащил страну из руин (в прямом смысле), благодаря людям, во главе которых стоял. Сам народ был чище, благодаря своей духовности. Даже я почти помню то время, когда люди отдавали свои квартиры (уже подошедшие им по очереди) более нуждающимся, а сами оставались жить в своих бараках. Ведь это же было.

Так что, братцы, хотим мы того или нет, но страна не «вылезет», пока мы сами не «поднимемся» – в Божественном смысле этого слова.

Главный вывод – увеличивается число «праведников» в стране – страна «поднимается».

Уменьшается – страна разваливается.

А. Ситников



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