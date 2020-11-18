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Учёные обнаружили поразительное сходство между строением мозга и Вселенной

02:30. 18 ноября 2020 170 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Учёные обнаружили поразительное сходство между строением мозга и Вселенной | Русская весна

Двое учёных из Италии, астрофизик и нейрохирург, решили сравнить две из наиболее комплексных систем, которые существуют в мире — карту нейронных клеток в мозге с космической сетью галактик. Обнаруженное сходство поразило не только исследователей.  

Франко Вазза из Университета Болони и Альберто Фалетти из Университета Вероны опубликовали в журнале Frontiers in Physics статью, описывающую обнаруженную схожесть карт галактик и нейронов человеческого мозга. Нвзирая на разницу в масштабе (более 27 порядков), проведённый ими количественный анализ на пересечении космологии и нейробиологии показал, что различающиеся физические процессы способны создавать структуры, которые характеризуются одинаковыми уровнями сложности и самоорганизации.

Речь идёт в том числе о распределении колебаний в нейронной сети мозжечка и в космической паутине, а также о соотношении массы нейронов и галактик с массой воды и тёмной материи.

С одной стороны отмечается функционирование человеческого мозга благодаря разветвлённой нейронной сети, содержащей приблизительно 69 миллиардов нейронов. С другой — в наблюдаемой Вселенной минимум 100 миллиардов галактик.

При этом в обеих системах всего 30% массы принадлежит галактикам и нейронам, а 70% массы или энергии составляют компоненты, которые, вероятно, имеют пассивную роль — это тёмная энергия и вода. Кроме того, как нейроны в мозге, так и галактики во Вселенной располагаются вдоль длинных нитей или узлов между нитями. 

Специалисты считают, что это может свидетельствовать о схожести физических принципов, регулирующих распределение и связи галактик и нейронов.

«Вероятно, связи внутри этих двух сетей развиваются, следуя схожим физическим принципам, несмотря на явное и очевидное отличие в физических силах», — отметил Фалетти.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1605622088

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