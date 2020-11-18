Мы уже привыкли к тому, что минимум раз в неделю происходит громкое задержание кого-нибудь. Жуликов, чиновников, оппозиционеров, дерущихся спортсменов, ревнивых звезд, пьяных актеров. Неважно кого, но согласитесь, практически каждую неделю. А иногда каждый день. При этом сплошной чередой идут сериалы про то, как лютовала советская юстиция, как полстраны сидело, а другая половина охраняла.Все это, конечно, отличный повод задуматься о том, в каком обществе вы мы живем. Нам говорят, мол, при Сталине человек мог в одну минуту из видного аппаратчика, из директора завода или руководителя филармонии превратиться в лагерную пыль. Нам говорят, что все абсолютно в стране делалось из страха перед тем, что за тобой приедет черный воронок. Что брали преимущественно невиновных, а потом выбивали из них признательные показания. Возможно…_______________________________________________Поддержать канал:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Bufs-XJEq84