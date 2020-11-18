Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Репрессивный настрой // Злоба дня

21:35. 18 ноября 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Мы уже привыкли к тому, что минимум раз в неделю происходит громкое задержание кого-нибудь. Жуликов, чиновников, оппозиционеров, дерущихся спортсменов, ревнивых звезд, пьяных актеров. Неважно кого, но согласитесь, практически каждую неделю. А иногда каждый день. При этом сплошной чередой идут сериалы про то, как лютовала советская юстиция, как полстраны сидело, а другая половина охраняла.

Все это, конечно, отличный повод задуматься о том, в каком обществе вы мы живем. Нам говорят, мол, при Сталине человек мог в одну минуту из видного аппаратчика, из директора завода или руководителя филармонии превратиться в лагерную пыль. Нам говорят, что все абсолютно в стране делалось из страха перед тем, что за тобой приедет черный воронок. Что брали преимущественно невиновных, а потом выбивали из них признательные показания. Возможно…


_______________________________________________

Поддержать канал:
https://agitblog.ru/agitdonate/

_______________________________________________

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Bufs-XJEq84

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
АЛТАЙ. Эпоха Волка!!! ИТУ-ТАЙ "Городской Охотник" Опыт шаманизма,боевых искусств.Коробейшиков А.В
... собеседника, уметь чувствовать его эмоциональный настрой, влиять на него силой своего... взамен за новые знания, снятие репрессивных санкций. Он становится творцом, творчество...
У нас по-прежнему советская прошивка, что и вызывает ненависть Запада и желание нас уничтожить
... бы дети поживут» — был такой настрой. Стихотворение «Хотят ли русские войны... и Петровым, были объявлены жертвами репрессивного режима и реабилитированы.У меня...
Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2019
... на газовом рынке просто нет. Настрой «Газпрома» серьезен. Так, российская компания... Службы безопасности Украины и других репрессивных организаций, а также неонацистских банд...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)