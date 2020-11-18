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Разгон демонстрации в Берлине. 18.11.2020

18:00. 18 ноября 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Тиранический режим Меркель, которая посиневшими пальцами вцепилась в кресло бундесканцлера, разогнал демонстрацию ярких личностей. протестовавших против коронавирусных ограничений в Берлине.
Полиция пустила в ход дубинки, водометы и прочие спецсредства. Протестующие использовали против полиции больших надувных уточек. Задержано более 250 человек.































































Немцы – вы невероятные! Германия будет свободной!


Метки: Берлин, Видео, Германия, Европа, коронавирус. юмор, Меркель, протесты, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6337173.html

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