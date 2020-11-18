Тиранический режим Меркель, которая посиневшими пальцами вцепилась в кресло бундесканцлера, разогнал демонстрацию ярких личностей. протестовавших против коронавирусных ограничений в Берлине.Полиция пустила в ход дубинки, водометы и прочие спецсредства. Протестующие использовали против полиции больших надувных уточек. Задержано более 250 человек.Немцы – вы невероятные! Германия будет свободной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6337173.html