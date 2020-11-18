Разгон демонстрации в Берлине. 18.11.2020
18:00. 18 ноября 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Тиранический режим Меркель, которая посиневшими пальцами вцепилась в кресло бундесканцлера, разогнал демонстрацию ярких личностей. протестовавших против коронавирусных ограничений в Берлине.
Полиция пустила в ход дубинки, водометы и прочие спецсредства. Протестующие использовали против полиции больших надувных уточек. Задержано более 250 человек.
Немцы – вы невероятные! Германия будет свободной!
Похоже RAF (Rote Armee Fraktion) пора возобновлять свою деятельность.