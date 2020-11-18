В этом выпуске:- Росстат фиксирует новое падение промпроизводства, особенно в обрабатывающих отраслях;- В России плюс 20 985 новых заболевших ковидом, продолжается рост летальных случаев;- В МГУ студенты-платники требуют перерасчета за дистанционку;- В Госдуму внесли закон, позволяющий действующему президенту избираться еще на два срока;- В Совфеде предложили увольнять учителей, если они будут призывать учеников нарушать конституцию;- Чтобы повысить пенсии придется понизить пенсии;- При нынешней политике денег у государства будет хватать на пенсии в размере лишь 27 процентов от зарплаты;- Совфед единогласно разрешил арестовать еще одного из своих членов;- В Приморье следователи отправили в СИЗО директора института проблем морских технологий Щербатюка;- Индустрия роскоши в этом году несет беспрецедентные убытки;- Один за другим рассыпаются иски, поданные юристами Трампа для пересчета голосов;- В Бразилии на региональных выборах проиграли почти все ставленники Болсонару;- В США сняли обвинения с бывшего главы мексиканского минобороны;- Дженерал Моторс грозит закрыть заводы в Южной Корее из-за слишком активных рабочих;- В Крыму выставили на продажу винзавод Массандра;- В Белгородской области выпал снег и рухнул мост;- Исследовательский центр Ромир выявил лидеров мнений._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=guwGjaDA0A0