Купи Массандру, Не до жиру, Веруем в Дудя // Галопом по Европам #338
21:36. 18 ноября 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Росстат фиксирует новое падение промпроизводства, особенно в обрабатывающих отраслях;
- В России плюс 20 985 новых заболевших ковидом, продолжается рост летальных случаев;
- В МГУ студенты-платники требуют перерасчета за дистанционку;
- В Госдуму внесли закон, позволяющий действующему президенту избираться еще на два срока;
- В Совфеде предложили увольнять учителей, если они будут призывать учеников нарушать конституцию;
- Чтобы повысить пенсии придется понизить пенсии;
- При нынешней политике денег у государства будет хватать на пенсии в размере лишь 27 процентов от зарплаты;
- Совфед единогласно разрешил арестовать еще одного из своих членов;
- В Приморье следователи отправили в СИЗО директора института проблем морских технологий Щербатюка;
- Индустрия роскоши в этом году несет беспрецедентные убытки;
- Один за другим рассыпаются иски, поданные юристами Трампа для пересчета голосов;
- В Бразилии на региональных выборах проиграли почти все ставленники Болсонару;
- В США сняли обвинения с бывшего главы мексиканского минобороны;
- Дженерал Моторс грозит закрыть заводы в Южной Корее из-за слишком активных рабочих;
- В Крыму выставили на продажу винзавод Массандра;
- В Белгородской области выпал снег и рухнул мост;
- Исследовательский центр Ромир выявил лидеров мнений.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Росстат фиксирует новое падение промпроизводства, особенно в обрабатывающих отраслях;
- В России плюс 20 985 новых заболевших ковидом, продолжается рост летальных случаев;
- В МГУ студенты-платники требуют перерасчета за дистанционку;
- В Госдуму внесли закон, позволяющий действующему президенту избираться еще на два срока;
- В Совфеде предложили увольнять учителей, если они будут призывать учеников нарушать конституцию;
- Чтобы повысить пенсии придется понизить пенсии;
- При нынешней политике денег у государства будет хватать на пенсии в размере лишь 27 процентов от зарплаты;
- Совфед единогласно разрешил арестовать еще одного из своих членов;
- В Приморье следователи отправили в СИЗО директора института проблем морских технологий Щербатюка;
- Индустрия роскоши в этом году несет беспрецедентные убытки;
- Один за другим рассыпаются иски, поданные юристами Трампа для пересчета голосов;
- В Бразилии на региональных выборах проиграли почти все ставленники Болсонару;
- В США сняли обвинения с бывшего главы мексиканского минобороны;
- Дженерал Моторс грозит закрыть заводы в Южной Корее из-за слишком активных рабочих;
- В Крыму выставили на продажу винзавод Массандра;
- В Белгородской области выпал снег и рухнул мост;
- Исследовательский центр Ромир выявил лидеров мнений.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам