Продолжается скандал с тайными связями Турции и правительства Казахстана, а также поставками оружия в Сирию, Ливию и Карабах.

Казахстанские власти пытались отрицать эти факты, но в распоряжении редакции оказались материалы, раскрывающее детали военных связей двух стран. А еще мы обнаружили свидетельства, что за этой схемой может стоять не политический расчет, а жадность одного из казахстанских министров.

Оружие с доставкой

Все началось с появления информации о рейсах компании «Silk Way Airlines» (Азербайджан) Астана-Баку 2 и 3 ноября 2020 года, перевозивших оружие в интересах азербайджано-турецких войск в Карабахе.

Компания SWA пользуется репутацией проекта турецких и азербайджанских спецслужб, обслуживая поставки оружия в горячие точки в интересах Анкары.

Именно ее самолеты участвовали в 2017–18 гг. в доставке оружия с рынков Восточной Европы через саудовскую военную базу «Принц Султан» (рядом с г. Эль-Харж), откуда, по данным ряда СМИ, оно попадало протурецким боевикам в Сирии.

Причем дипломатическое прикрытие перевозок обеспечивал МИД Азербайджана, добивавшийся предоставления грузам дипломатического статуса.

Согласно приложению к опубликованному выше консульскому письму, речь идет о поставках более 40 тонн боеприпасов.

Осенью 2020 года те же самолеты SWA доставляли в Турцию израильские беспилотники «Hermes 900» и «SkyStriker», которые позже были сбиты ПВО Армении. Та же авиакомпания совершала рейсы Триполи-Баку для перевозки протурецких боевиков из Ливии в Карабах.

Казахское Министерство индустрии пытается отрицать эти факты. И, возможно, защищая не честь страны, а кое-чьи финансовые интересы.

Оружейные сделки

26 октября Казахстан посетила делегация Министерства обороны Турции во главе с Хулуси Акаром. В интервью местному информагентству «Тенгриньюз» он упомянул, что встречается не только с представителями военного ведомства.

Дословно было сказано:

«Я направляюсь в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, чтобы обсудить с министром, господином Атамкуловым, вопросы, касающиеся нашего сотрудничества в области оборонной промышленности».

Министерство индустрии в Казахстане курирует, среди прочего, компанию «Казтехнологии», осуществляющую экспорт вооружений из страны, которая ранее осуществляла секретные сделки с Турцией.

В качестве «прокладки» использовалась офшорная фирма на Маршалловых островах, но доступные нам экспортные документы доказывают, что реальными сторонами сделки были «Казтехнологии» и турецкая армия.

Как видно из документа объектом продажи являются боеприпасы калибра 7,62*54, которые типичны для оружия, выпускавшегося в СССР, но практически не используемого турецкой армией, использующей калибры НАТО *51 и *39.

Но старое советское оружие используют сирийские боевики, с которыми сотрудничает Турция. Видимо, им предназначены боеприпасы «Казтехнологий».

Это не последний эпизод, связывающий казахские компании с поставкой оружия в горячие точки.

Летом этого года за поставки оружия в Ливию под санкции ЕС попали транспортные компании «Sigma Airlines» (Казахстан) и «Avrasya Shipping» (Турция), которые европейские власти подозревают в нарушении оружейного эмбарго.

А ряд местных группировок также пользуются поддержкой Анкары и нуждаются в боеприпасах советских образцов. Это может говорить нам о хорошо отлаженной системе тайного оружейного бизнеса.

Все продается, включая Родину

Самое нелепое, что за всем этим может стоять — не политика, а коррупция в «Казтехнологиях» и Министерстве индустрии.

Весной 2020 года власти Казахстана признали, что в компании существовали масштабные схемы хищений, связанные с утилизацией боеприпасов, которую компания вела по заказам казахской армии. С их сокрытием мог быть связан взрыв на полигоне «Казтехнологий» близ города Арысь в июне 2019 года, в ходе которого пострадали десятки людей, а сам Арысь был полностью эвакуирован.

Но под следствие за хищения как таковые попали всего три человека, занимавших мелкие должности. Руководство «Казтехнологий» чистки не затронули, а реальные масштабы и характер хищений старательно замазываются.

Некоторые казахские СМИ намекают, что дальнейший скандал вокруг торговли оружием может ударить по министру индустрии Бейбуту Атамкулову, который в силу служебного положения мог оформить сделки и экспортные разрешения в обход руководства страны.

Казахстанское издание «Кз-Эксперт» обвиняло его в тесных связях с турецкой оборонной компанией «Aselan A. S.», лоббировании создания свободной экономической зоны под ее «дочку» «Kazakhstan Aselan Engineering», а также обеспечении контракта на закупку у нее крупной партии ИВЛ казахским правительством. В общем, он большой друг Турции и турецкого бизнеса.

Возможно, это как-то связано с тем, что Атамкулов не бедствует и имеет активы за рубежом. Например, по имеющимся данным, на его имя на Мальте зарегистрирована фирма «Centraz Finance Ltd» (регистрационный номер С22756), которой управляет его брат Ерлан, ранее руководивший казахской железнодорожной госкомпанией КТЖ, из которой уволился после коррупционного скандала.

Как связаны братья Атамкуловы с появлением казахских боеприпасов в горячих точках? Власти должны расследовать этот вопрос, а также принять решения о ревизии договоров с Турцией, в которых просматривается примитивный коррупционный интерес.

Ян Остроумов, для «Русской Весны»