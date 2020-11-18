Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 18 ноября 2020
- 08:18 Турки едут в Азербайджан.
- 08:04 «Россия, вон!» — в Баку прошёл митинг протеста (ВИДЕО).
- 06:01 Тайные поставки оружия для войн в Карабахе, Сирии и Ливии из бывшей республики СССР — сенсационное расследование (ФОТО).
- 05:30 СРОЧНО: Враг нанёс удар по Сирии, убиты военные.
- Вчера 22:50 Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан.
- Вчера 22:49 Про Амира Мусаева.
Турки едут в Азербайджан
Брифинг МО РФ по развертыванию в Карабахе к исходу 17 ноября.
Стоит отметить следующее.
1. Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан на год.
2. Путин заявил, что РФ убедила Турцию не отправлять своих военных в Карабах.
По сути, речь идет не о том, будут ли турки в Азербайджане или не будут. Они там будут.
Сейчас идут торги, в какой форме они там будут. Турки не попав в соглашение о перемирии, решает вопрос своего присутствия через соглашение с Азербайджаном, а также соглашение с Россией в координационном центре.
РФ вынуждена смирившись с присутствием турок в Азербайджане (теперь Турция как минимум на 1 год официальное получает постоянное военное присутствие в Азербаджане, при этом вопрос пролонгации этого присутствия вряд ли будет представлять для Анкары большую проблему, учитывая текущее влияние турок на Алиева), не хочет уравнивать их по статусу с своими миротворцами, чтобы не допускать их на линию разграничения в Карабахе. Поэтому в официальных заявлениях делается акцент на том, что турок не будет в Карабахе.
Убедила ли Москва Анкару, мы увидим довольно скоро, когда турки уже официально приедут в Азербайджан (неофициально они там были и ранее) и будут прощупывать, насколько далеко они могут зайти в вопросе "карабахского миротворчества". А то ведь под территорией Азербайджана можно понимать и территорию недавно отвоеванных районов примыкающих к Карабаху, да и Гадрут и Шуша, де-юре признаются часть Азербайджана. В общем, будем посмотреть, в чем Москва убедила Анкару.
Впрочем, как вчера заявил Путин, несмотря на ряд разногласий, сотрудничество с Турцией будет продолжаться. Так что и этот кризис не поставил точку в ситуативном партнерстве Турции и РФ.
По вчерашним заявлениям Путина на тему Пашиняна и развитии кризиса в Армении, будет отдельный материал.
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«Россия, вон!» — в Баку прошёл митинг протеста (ВИДЕО)
Вчера в столице Азербайджана состоялась акция протеста против российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Люди вышли на аллею шахидов в Баку с требованием заменить российскую армию на турецкие войска. Были слышны крики «Россия, вон!» и «Путин, уходи!», «Нам поможет Турция!». Флаги у протестующих в руках были разные: азербайджанские, турецкие, пакистанские и даже украинские.
За митингом, не вмешиваясь, следили сотрудники полиции.
Место для акции было выбрано не случайно. «Аллеей шахидов» называется одна из центральных пешеходных улиц Баку, где похоронены погибшие в годы Карабахской войны 1992–1994 годов и участники акций протеста в Баку в январе 1990 года (т.н. «Черный январь»).
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Тайные поставки оружия для войн в Карабахе, Сирии и Ливии из бывшей республики СССР — сенсационное расследование (ФОТО)
Продолжается скандал с тайными связями Турции и правительства Казахстана, а также поставками оружия в Сирию, Ливию и Карабах.
Казахстанские власти пытались отрицать эти факты, но в распоряжении редакции оказались материалы, раскрывающее детали военных связей двух стран. А еще мы обнаружили свидетельства, что за этой схемой может стоять не политический расчет, а жадность одного из казахстанских министров.
Оружие с доставкой
Все началось с появления информации о рейсах компании «Silk Way Airlines» (Азербайджан) Астана-Баку 2 и 3 ноября 2020 года, перевозивших оружие в интересах азербайджано-турецких войск в Карабахе.
Компания SWA пользуется репутацией проекта турецких и азербайджанских спецслужб, обслуживая поставки оружия в горячие точки в интересах Анкары.
Именно ее самолеты участвовали в 2017–18 гг. в доставке оружия с рынков Восточной Европы через саудовскую военную базу «Принц Султан» (рядом с г. Эль-Харж), откуда, по данным ряда СМИ, оно попадало протурецким боевикам в Сирии.
Причем дипломатическое прикрытие перевозок обеспечивал МИД Азербайджана, добивавшийся предоставления грузам дипломатического статуса.
Согласно приложению к опубликованному выше консульскому письму, речь идет о поставках более 40 тонн боеприпасов.
Осенью 2020 года те же самолеты SWA доставляли в Турцию израильские беспилотники «Hermes 900» и «SkyStriker», которые позже были сбиты ПВО Армении. Та же авиакомпания совершала рейсы Триполи-Баку для перевозки протурецких боевиков из Ливии в Карабах.
Казахское Министерство индустрии пытается отрицать эти факты. И, возможно, защищая не честь страны, а кое-чьи финансовые интересы.
Оружейные сделки
26 октября Казахстан посетила делегация Министерства обороны Турции во главе с Хулуси Акаром. В интервью местному информагентству «Тенгриньюз» он упомянул, что встречается не только с представителями военного ведомства.
Дословно было сказано:
«Я направляюсь в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, чтобы обсудить с министром, господином Атамкуловым, вопросы, касающиеся нашего сотрудничества в области оборонной промышленности».
Министерство индустрии в Казахстане курирует, среди прочего, компанию «Казтехнологии», осуществляющую экспорт вооружений из страны, которая ранее осуществляла секретные сделки с Турцией.
В качестве «прокладки» использовалась офшорная фирма на Маршалловых островах, но доступные нам экспортные документы доказывают, что реальными сторонами сделки были «Казтехнологии» и турецкая армия.
Как видно из документа объектом продажи являются боеприпасы калибра 7,62*54, которые типичны для оружия, выпускавшегося в СССР, но практически не используемого турецкой армией, использующей калибры НАТО *51 и *39.
Но старое советское оружие используют сирийские боевики, с которыми сотрудничает Турция. Видимо, им предназначены боеприпасы «Казтехнологий».
Это не последний эпизод, связывающий казахские компании с поставкой оружия в горячие точки.
Летом этого года за поставки оружия в Ливию под санкции ЕС попали транспортные компании «Sigma Airlines» (Казахстан) и «Avrasya Shipping» (Турция), которые европейские власти подозревают в нарушении оружейного эмбарго.
А ряд местных группировок также пользуются поддержкой Анкары и нуждаются в боеприпасах советских образцов. Это может говорить нам о хорошо отлаженной системе тайного оружейного бизнеса.
Все продается, включая Родину
Самое нелепое, что за всем этим может стоять — не политика, а коррупция в «Казтехнологиях» и Министерстве индустрии.
Весной 2020 года власти Казахстана признали, что в компании существовали масштабные схемы хищений, связанные с утилизацией боеприпасов, которую компания вела по заказам казахской армии. С их сокрытием мог быть связан взрыв на полигоне «Казтехнологий» близ города Арысь в июне 2019 года, в ходе которого пострадали десятки людей, а сам Арысь был полностью эвакуирован.
Но под следствие за хищения как таковые попали всего три человека, занимавших мелкие должности. Руководство «Казтехнологий» чистки не затронули, а реальные масштабы и характер хищений старательно замазываются.
Некоторые казахские СМИ намекают, что дальнейший скандал вокруг торговли оружием может ударить по министру индустрии Бейбуту Атамкулову, который в силу служебного положения мог оформить сделки и экспортные разрешения в обход руководства страны.
Казахстанское издание «Кз-Эксперт» обвиняло его в тесных связях с турецкой оборонной компанией «Aselan A. S.», лоббировании создания свободной экономической зоны под ее «дочку» «Kazakhstan Aselan Engineering», а также обеспечении контракта на закупку у нее крупной партии ИВЛ казахским правительством. В общем, он большой друг Турции и турецкого бизнеса.
Возможно, это как-то связано с тем, что Атамкулов не бедствует и имеет активы за рубежом. Например, по имеющимся данным, на его имя на Мальте зарегистрирована фирма «Centraz Finance Ltd» (регистрационный номер С22756), которой управляет его брат Ерлан, ранее руководивший казахской железнодорожной госкомпанией КТЖ, из которой уволился после коррупционного скандала.
Как связаны братья Атамкуловы с появлением казахских боеприпасов в горячих точках? Власти должны расследовать этот вопрос, а также принять решения о ревизии договоров с Турцией, в которых просматривается примитивный коррупционный интерес.
Ян Остроумов, для «Русской Весны»
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СРОЧНО: Враг нанёс удар по Сирии, убиты военные
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы.
Средства противовоздушной обороны отреагировали на агрессию Израиля в небе над Дамаском
«В ночь со вторника на среду сионистский агрессор начал воздушную агрессию со стороны южной части оккупированных сирийских Голанских высот. Наши средства ПВО противостояли ударам и сбили несколько ракет.
В результате агрессии трое военнослужащих погибли, один солдат был ранен, а также нанесён материальный ущерб», — передаёт Министерство обороны САР.
Военный источник рассказал «Русской Весне», что главной целью удара ЦАХАЛ стал один из объектов иранских вооружённых формирований, традиционно базирующихся в районе сирийской столицы.
Обновлено
Израильские вооружённые силы сообщили, что они атаковали объекты сил специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции и позиции Сирийской арабской армии.
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Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции одобрила предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.
Проект Указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана был представлен на утверждение законодательного органа в понедельник.
В тексте документа привлекается внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованию официального Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.
«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты.
Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», — говорится в тексте документа.
Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.
В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия миссии определен одним годом.
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Про Амира Мусаева
Военкор Anna News о том, почему он помогал раненому азербайджанскому солдату и отношении к военнопленным.
Про Амира Мусаева
Мусаев Амир и Керимов Байрам – два простых азербайджанских парня. Я не знаю превратностей их жизненного пути, но их отряд прорывался в Степанакерт со стороны города Шуши. Атака была плохо подготовлена и 150 азербайджанских солдат попали под перекрестный огонь. Кто-то остался лежать на поле боя, а Амир и Керим выжили. Они лежали раненые на нейтральной полосе… Слава Богу, политикам хватило смелости и ума, для того чтобы остановить это кровопролитие, и 10 ноября стрельба в окрестностях Шуши стихла.
Сюжет снятый в районе Шуши, где были показаны кадры со спасением Мусаева.
В тот день мы доснимали историю про пожилого армянина, который пытался найти погибшего сына. Пока мы донимали его глупыми вопросами, из-за поворота вышел небольшой отряд АОНК с тяжелой ношей на носилках. Мы с Андреем Камыжикиным сразу же подбежали к ним. Солдаты радовались как дети, ведь на носилках лежал все еще живой человек! Я снимал происходящее и не сразу понял, что вместо погибшего армянина с поля боя вынесли живого азербайджанца! Карабахцы сами его нашли, перевязали и отправили в госпиталь. В этом эпизоде мы были лишь сторонними наблюдателями.
Как только скорая помощь рванула с места, группа снова отправилась на нейтралку. Теперь с ними пошли и мы. На этот раз мы точно шли забирать погибшего водителя скорой помощи. Проходя мимо тел азербайджанских солдат, мы заметили движение на небольшом холме. Подбежав туда солдаты нашли ещё одного раненого азербайджанца. Рядом с ним лежал автомат и его погибший товарищ. Боец рядом со мной сначала, хотел открыть огонь на поражение, но мы буквально повисли у него на руках и уговорили не стрелять. У наших проводников с собой не было перевязочных материалов, поэтому оказанием доврачебной помощи занялся я. Быстро перемотав несчастного, мы вынесли его на армянские позиции, там его погрузили в скорую и отправили в военный госпиталь в Степанакерт. Только к вечеру мы завершили свою миссию. Мы все-таки дошли до расстрелянной скорой и вернули тело сына его безутешному отцу. Так и закончилось для нас 10 ноября.
Мы опубликовали видео о пленных солдатах Азербайджана и с тех пор в нашей жизни многое поменялось. Ежедневно мне пишут десятки людей. И если неделю назад мне писали тупоголовые извращенцы, которые обещали вырезать всю мою семью до последнего колена, а со мной совершить разнообразные насильственные действия сексуального характера, то теперь в личку мне приходят слова благодарности за спасение солдат и настойчивые просьбы выяснить хоть что-то о судьбе Амира и Байрама. Я – русский человек, поэтому не люблю бросать слова на ветер. Примерно пять дней подряд я ежедневно терроризирую всех своих армянских знакомых. Я честно мучал пресс-секретаря армии обороны Арцаха, через знакомых дотянуться до омбудсмена Арцаха, так же работал с пресс-службой. Никто так и не дал внятного ответа.
В Армении многие смотрят наши ролики, поэтому с этими парнями все должно быть хорошо. Именно это мне говорили все или собеседники. Маловероятно, что азербайджанских солдат замечают в плену, ведь они уже по сути стали символами этого конфликта. И от их судьбы зависит в том числе примирение двух народов. Я продолжу делать все от меня зависящее, чтобы узнать о том, где сейчас Амир и Байрам. У меня есть несколько догадок на этот счёт. Недавно встретил видео, где Амира перевозят уже в наручниках. Мы перевязывали его днем, а на видео он едет уже ночью. Поэтому предположу, что его отправили на лечение на территорию Армении. В госпиталях Карабаха уже давно закончились свободные койки. Если это предположение верно, то о судьбе парней могут рассказать только «Международный Красный Крест» и «СНБ Армении». В их адрес мы скоро направим официальные обращения. Ответы мы обязательно опубликуем. И даже если нам не скажут ничего конкретного, то мы все равно продолжим поиски. Потому что после окончания войны все пленные должны быть возвращены домой! Это аксиома, в которую я верю.
* * *
Отдельно хочу ответить на все обвинения, которые звучали и в наш адрес и в адрес армянских военных.
Хотели ли застрелить Амира и Байрама? Да, горячие головы кричали разное, кто-то даже хватался за оружие. Но их очень быстро осаживали армянские офицеры, причём без нашего участия. Офицеры же пресекли поток брани в адрес военнопленных. Это значит, что, не смотря на огромные потери и в целом проигранный конфликт, среди армян очень много адекватных людей, которые понимают как надо обращаться с пленными и их мнение является определяющим.
Били ли пленных? При нас такого не допускали. Возможно, сказывалось обилие офицеров вокруг нас. Хотя, конечно, я не могу исключить того, что потом какой-то горячий парень мог пнуть раненого. Но это опять-таки говорит только о его дурном воспитании, а не о целенаправленной политике начальства.
Мы перевязывали раненых только для хайпа. Можете думать как вам угодно. Каждый видит мир через призму своего сознания. К счастью у меня был прекрасный учитель и зовут его Кирилл Радченко. В Дейр ез-Зоре мы шли вместе с армейской штурмовой группой и натолкнулись на группу ИГИЛовцев. Произошёл бой. На месте перестрелки остался 15 летний террорист. Он был смертельно ранен. Помочь ему было практически невозможно. Поэтому сирийцы просто дострелили его. После этого случая Кирилл уехал из Сирии и постоянно винил себя за то, что не перевязал раненого. Даже если есть один шанс из тысячи ты все равно должен был это сделать. Для Кирилла было абсолютно неважно, что этот парень настоящий террорист. Этот террорист перерезал бы горло Кириллу на камеру, если бы они поменялись местами. Но Кирилл выбрал путь самобичевания.
Именно в душевных страданиях Кирилла я и открыл для себя, торжество гуманизма, которое, к сожалению, доступно немногим. К сожалению, Кирилл погиб, но я для себя твердо решил, что буду следовать нравственным нарративам Кирилла.
Состраданием к беспомощным мы прокладывать путь к спасению не только себе, но и тем, кому мы помогаем.
Истинной целью войны должен быть мир. Умножая бессмысленные трагедии, мы лишь затягиваем конфликт. Проявляя жестокость, враги лишь увеличивают список взаимных претензий. И чем он длиннее, тем более вероятно, что конфликт заполыхает вновь. «Око за око, и зуб за зуб» – этот принцип не применим для цивилизованных народов. Надо уметь прощать. И после окончания боев обязательно возвращать всех пленных по домам. Я в это верю, поэтому я помог раненому. И плевать я хочу на все те видео зверств, которые мне присылают в личные сообщения обе стороны конфликта. Распространяя эти материалы, вы только увеличиваете ненависть сторон к друг другу. Я же хочу, чтобы война поскорее закончилась. Поэтому буду стараться и замечать, и говорить скорее о позитивных моментах….
(с) Александр Харченко.
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От себя добавлю, что именно такой подход, который дополняет безусловный профессионализм, делает военкоров Anna News лучшими в своем деле, что можно было наблюдать как в Сирии, так и в Карабахе.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
За мир во всем мире даёшь миротворцев под луной ура партнёрам. Нам все равно равно какие народы будут жить в Закавказье лишь бы Норильск не отобрали. Но ведь могут и Норильск забрать и миротворцев с луной в Ростов послать.
Допрыгались армяне. Помните лозунг, “русские окупаннты прочь”. Ну чтож, придется теперь за гордость свою отдать районы карабаха. Украина вас ни чему не учит, тоже хотели прогнать, ну и прогнали вместе с Крымом и Донбасом. Кто еще хочет выгнать русских?