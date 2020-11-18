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Главный COVID-диссидент Европы сдался и вводит ограничения

07:31. 18 ноября 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Главный COVID-диссидент Европы сдался и вводит ограничения | Русская весна

В связи с быстрым ростом числа заражений коронавирусом правительство Швеции ужесточило меры по борьбе с распространением инфекции, пишет Die Welt.

 

Со вторника будут запрещены собрания больше восьми человек, пишет издание, ссылаясь на заявление премьера страны Стефана Лёвена.

До сей поры массовые собрания в Швеции ограничивались 50 людьми: кроме того, действовали исключения для кинотеатров, театров, концертов и спортивных мероприятий.

«Мы живём во времена испытаний. Ситуация станет ещё хуже. Выполняйте ваши обязанности, принимайте на себя ответственность за остановку распространения инфекции», — приводит Die Welt слова Лёвена.

Премьер призвал граждан отказаться от походов в фитнес-центры, библиотеки и от организации праздников. Отмечается, что вводимые ограничения продлятся четыре недели.

Die Welt напоминает, что ранее Швеция следовала «особому пути» в борьбе с пандемией коронавируса: в стране не было жёсткого карантина, а власти полагались на сознательность граждан. На данный момент в стране фиксируется самый большой прирост заражений среди всех стран Скандинавии.

В минувшую пятницу в Швеции, чьё население составляет 10,3 млн человек, было зафиксировано почти 6 тыс. новых случаев коронавируса. За всё время в стране выявлено 177 тыс. заболеваний.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1605673886

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