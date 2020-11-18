Дело в том, что в Китае всегда при обращении употребляют социальный титул. Т.е. если бы пресс-секретарь поздравлял избранных президентов, то он так бы и сказал: поздравляем президента Байдена и вице-президента Харрис. Замена же слова президент на мистера или господина Байдена – совершенно очевидная констатация того, что для Китая выборы не завершены.



Более того, вообще не сказано, а с чем работник МИДа поздравляет американцев. С участием в выборах? С запуском массовой информационной кампании по обелению невиданных доселе фальсификаций в ходе голосования? Или с тем, что Байден дожил до дня означенного брифинга в Китае?



Впрочем, перед процитированной выше фразой было как раз такое пояснение и дано. Вот первая часть ответа дипломата на брифинге для прессы.



„Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис.”



И тут же добавил:

„Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам”.



Т.е. ни о каком признании Китаем Байдена и Харрис в качестве выбранных президентов речи нет вообще. Совсем нет. Давайте ещё раз перечитаем полный ответ дипломата.



„Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам.”



Думаю, любому читающему по-русски человеку ясно, что ни о каких официальных поздравлениях от лидера Китая в адрес президента Байдена направлено не было.



Но как эту новость сфальсифицировали и преподнесли читателю неполживые либеральные СМИ! Ни больше ни меньше – как именно такое поздравление от Си.



Чтобы в этом убедиться, давайте пробежимся по заголовкам и фотографиям к новости на тему лживого поздравления президенту Байдену.



Конечно, ассы в фальсификации, в создании лживой картинки, а значит, в силе манипуляции читателем – „независимые” СМИ наподобие Би-Би-Си или „Радио Свободы”. Вот подача ими данного материала.



„Свобода. орг”



Вы что подумаете, увидев подобный заголовок над такой многозначительной фотографией? Правильно, председатель Си направил новому президенту Байдену официальные поздравления с победой на выборах, не так ли?!! Аршинный заголовок и крохотный шрифт под фото, где еле различима дата: 2013 год.



Что перед нами? Совершенно очевидный подлог, призванный создать у читателя, который, возможно, и не будет вникать в сопроводительный текст, ложное представление о происходящем в реальности.



А если всё же вникнуть в текст, то и в нём правда густо перемешана с ложью.



„Власти Китая поздравили в пятницу демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США – спустя почти неделю после того, как Байден был объявлен победителем прошедшего 3 ноября голосования.”



Как мы убедились выше, власти Китая не поздравляли Байдена „с победой на выборах”.



И далее.



„"Мы уважаем выбор американского народа", – заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отметив, что Пекин поздравляет как Байдена, так и избранную вице-президентом Камалу Харрис. При этом представитель МИД Китая подчеркнул, что результаты выборов в США ещё должны быть подтверждены "в соответствии с законодательством и процедурой".”



Снова ложь: китаец поздравлял не „вице-президента”, а некую госпожу Харрис. Причём поздравлял неизвестно с чем. А что делать, коли журналисты попросили поздравить?!! Более того, вообще не сказано, а с чем работник МИДа поздравляет американцев. С участием в выборах? С запуском массовой информационной кампании по обелению невиданных доселе фальсификаций в ходе голосования? Или с тем, что Байден дожил до дня означенного брифинга в Китае?Впрочем, перед процитированной выше фразой было как раз такое пояснение и дано. Вот первая часть ответа дипломата на брифинге для прессы.„Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис.”И тут же добавил:„Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам”.Т.е. ни о каком признании Китаем Байдена и Харрис в качестве выбранных президентов речи нет вообще. Совсем нет. Давайте ещё раз перечитаем полный ответ дипломата.Думаю, любому читающему по-русски человеку ясно, что ни о каких официальных поздравлениях от лидера Китая в адрес президента Байдена направлено не было.Но как эту новость сфальсифицировали и преподнесли читателю неполживые либеральные СМИ! Ни больше ни меньше – как именно такое поздравление от Си.Чтобы в этом убедиться, давайте пробежимся по заголовкам и фотографиям к новости на тему лживого поздравления президенту Байдену.Конечно, ассы в фальсификации, в создании лживой картинки, а значит, в силе манипуляции читателем – „независимые” СМИ наподобие Би-Би-Си или „Радио Свободы”. Вот подача ими данного материала.„Свобода. орг”Вы что подумаете, увидев подобный заголовок над такой многозначительной фотографией? Правильно, председатель Си направил новому президенту Байдену официальные поздравления с победой на выборах, не так ли?!! Аршинный заголовок и крохотный шрифт под фото, где еле различима дата: 2013 год.Что перед нами? Совершенно очевидный подлог, призванный создать у читателя, который, возможно, и не будет вникать в сопроводительный текст, ложное представление о происходящем в реальности.А если всё же вникнуть в текст, то и в нём правда густо перемешана с ложью.Как мы убедились выше, власти Китая не поздравляли Байдена „с победой на выборах”.И далее.Снова ложь: китаец поздравлял не „вице-президента”, а некую госпожу Харрис. Причём поздравлял неизвестно с чем. А что делать, коли журналисты попросили поздравить?!!

„После затянувшейся на пять дней паузы Китай официально поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах. "Мы уважаем выбор американского народа. Наши поздравления господину Байдену и госпоже Харрис", – заявил в пятницу пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь. Обычно такие поздравления сопровождаются изъявлением радости, пожеланием успехов партнеру и выражением надежды на плодотворное сотрудничество. В данном случае Китай, а фактически лидер страны Си Цзиньпин, просто признал результат выборов. Еще днем ранее Ван Вэньбинь ограничился заявлением, что итог будет подведен в соответствии с законами и процедурами США. Очевидно, у Пекина не осталось сомнений в том, что именно Джо Байден в январе вступит в должность президента и иметь дело предстоит в дальнейшем с ним.”

„В поздравительной телеграмме, направленной Байдену, говорится, что Пекин уважает выбор американского народа…”

„Власти Китая направили демократу Джо Байдену официальные поздравления с победой на президентских выборах в США, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.”

„Китай направил Джо Байдену и Камале Харрис поздравления с победой на выборах президента и вице-президента США, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он не уточнил, кем подписано поздравление.”

„Руководство Китая поздравило Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США, сообщает Bloomberg.”

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Би-Би-СиИслользован тот же трюк: под огромным заголовком помещены фотографии Байдена и Си. С той же целью: создать у бегло просматривающего новости читателя впечатление, что лидер КНР направил президенту Байдену официальные поздравления.И снова в пояснительном тексте лживые домыслы).И снова: Китай не поздравлял Байдена „с победой на выборах”. Си Цзиньпин официально не признавал результат выборов. Насчёт сомнений Пекина – чистый домысел, причём ничем вообще не подтверждённый.Однако подпиндосные российские СМИ, по крайней мере некоторые из них, пошли ещё дальше. Где-то говорится об „отправленной китайцами официальной телеграмме Байдену”. Смотрите, даже Би-Би-Си со „Свободой” о вымышленной телеграмме ни слова. Зато „российские” СМИ уровня МК () наперебой лгут своему наивному читателю о какой-то телеграмме.МК.РУОстальные более-менее заметные российские СМИ можно поделить на две группы: одни сухо пересказывают слова китайского пресс-секретаря, а вот другие нагло (а может, тупо?) вводят читателей в заблуждение такой лживой формулировкой:Т.е. создаётся впечатление, что Си направил официальную телеграмму в адрес Байдена. Что совершенно не соответствует действительности. В такой лжи замечены: „Российская газета”, киселёвские „РИА-новости”, „Газета-РУ”. Хотя последняя уточнила, что поздравления отправлены именно МИДом Китая, а не „властями Китая”.„Коммерсантъ” сделал попытку сохранить лицо, одновременно вбросив порцию лжи. С одной стороны использована формулировка „направлено поздравление”, а с другой честно: кем подписано – неизвестно.В этом ряду особо лживое сообщение от „РБК”.Пресс-секретарь МИДа – это не руководство Китая, как ни крути.Соответственно лживо и сообщение Ленты.ру вместе с актом манипуляции читателем посредство заголовка с фотографией.Осталось сказать пару слов об РТ, Интерфаксе и ТАСС. Довольно сдержанный тон, чётко указан источник поздравление – пресс-секретарь МИД КНР.Вывод несложен: пресса, СМИ – лгут всегда и во всём. В разной степени.Одни СМИ лгут нагло и цинично, активно манипулируют читателем. Особенно в этом преуспевают откровенно прозападные либо просто западные СМИ.Другие, не афиширующие открыто свою прозападность, лгут обыденно, можно сказать „в меру”.А третья группа старается сохранить максимальную объективность, но в подаче информации всё же делают какие-то уступки лживому „тренду”.Напоследок – рассказ китаеведа Николая Вавилова, который смотрел трансляцию того самого брифинга для прессы, откуда неполживые СМИ вытащили несуществующую „телеграмму с поздравлениями властей Китая президенту Байдену и вице-президенту Харрис”.