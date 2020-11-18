Главная » Мировоззрение, Политика

Эти лживые, лживые, лживые СМИ

21:35. 18 ноября 2020 156 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Когда внимательно выслушал китаеведа Николая Вавилова (это видео помещено ниже), а затем ознакомился с газетными сообщениями пятидневной давности, то по-настоящему испытал шок. Шок от вопиющей, циничной, безудержной наглости русскоязычных СМИ, явно не подконтрольных России.

Ещё раз: не ожидал столь откровенной лжи. Хотя убеждён, и совсем не без серьёзных оснований, что Запад всегда лгал, лжёт и в ближайшем будущем будет ещё больше лгать. Во всём, во всём без исключения.

О чём речь? О якобы направленных руководством Китая т.н. „официальных” „поздравлениях” „выбранным” „президент у” и „вице-президенту” США Байдену и Харрис. Каждое закавыченное слово в сообщениях СМИ ложь. Ложь, ложь  и ничего кроме лжи.

Вавилов подробно объяснил ситуацию. Китайский коллега по должности российского пресс-секретаря МИДа Захаровой Ван Вэньбинь на очередном брифинге отвечал на вопросы журналистов. Был задан несколько провокационный вопрос в связи с отсутствием поздравления лидера Китая господ Байдена и Харрис. На что работник китайского МИДа ответил с очевидной издёвкой.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем мистера Байдена и мисс Харрис».

Дело в том, что в Китае всегда при обращении употребляют социальный титул. Т.е. если бы пресс-секретарь поздравлял избранных президентов, то он так бы и сказал: поздравляем президента Байдена и вице-президента Харрис. Замена же слова президент на мистера или господина Байдена – совершенно очевидная констатация того, что для Китая выборы не завершены.

Более того, вообще не сказано, а с чем работник МИДа поздравляет американцев. С участием в выборах? С запуском массовой информационной кампании по обелению невиданных доселе фальсификаций в ходе голосования? Или с тем, что Байден дожил до дня означенного брифинга в Китае?

Впрочем, перед процитированной выше фразой было как раз такое пояснение и дано. Вот первая часть ответа дипломата на брифинге для прессы.

„Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис.”

И тут же добавил:
„Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам”.

Т.е. ни о каком признании Китаем Байдена и Харрис в качестве выбранных президентов речи нет вообще. Совсем нет. Давайте ещё раз перечитаем полный ответ дипломата.

„Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам.”


Думаю, любому читающему по-русски человеку ясно, что ни о каких официальных поздравлениях от лидера Китая в адрес президента Байдена направлено не было.

Но как эту новость сфальсифицировали и преподнесли читателю неполживые либеральные СМИ! Ни больше ни меньше – как именно такое поздравление от Си.

Чтобы в этом убедиться, давайте пробежимся по заголовкам и фотографиям к новости на тему лживого поздравления президенту Байдену.

Конечно, ассы в фальсификации, в создании лживой картинки, а значит, в силе манипуляции читателем – „независимые” СМИ наподобие Би-Би-Си или „Радио Свободы”. Вот подача ими данного материала.

„Свобода. орг”

Вы что подумаете, увидев подобный заголовок над такой многозначительной фотографией? Правильно, председатель Си направил новому президенту Байдену официальные поздравления с победой на выборах, не так ли?!! Аршинный заголовок и крохотный шрифт под фото, где еле различима дата: 2013 год.

Что перед нами? Совершенно очевидный подлог, призванный создать у читателя, который, возможно, и не будет вникать в сопроводительный текст, ложное представление о происходящем в реальности.

А если всё же вникнуть в текст, то и в нём правда густо перемешана с ложью.

„Власти Китая поздравили в пятницу демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США – спустя почти неделю после того, как Байден был объявлен победителем прошедшего 3 ноября голосования.”


Как мы убедились выше, власти Китая не поздравляли Байдена „с победой на выборах”.

И далее.

„"Мы уважаем выбор американского народа", – заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отметив, что Пекин поздравляет как Байдена, так и избранную вице-президентом Камалу Харрис. При этом представитель МИД Китая подчеркнул, что результаты выборов в США ещё должны быть подтверждены "в соответствии с законодательством и процедурой".”


Снова ложь: китаец поздравлял не „вице-президента”, а некую госпожу Харрис. Причём поздравлял неизвестно с чем. А что делать, коли журналисты попросили поздравить?!!

Би-Би-Си
Ислользован тот же трюк: под огромным заголовком помещены фотографии Байдена и Си. С той же целью: создать у бегло просматривающего новости читателя впечатление, что лидер КНР направил президенту Байдену официальные поздравления.

И снова в пояснительном тексте лживые домыслы (выделены нами жирным шрифтом).

„После затянувшейся на пять дней паузы Китай официально поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах.
"Мы уважаем выбор американского народа. Наши поздравления господину Байдену и госпоже Харрис", – заявил в пятницу пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь.
Обычно такие поздравления сопровождаются изъявлением радости, пожеланием успехов партнеру и выражением надежды на плодотворное сотрудничество. В данном случае Китай, а фактически лидер страны Си Цзиньпин, просто признал результат выборов.
Еще днем ранее Ван Вэньбинь ограничился заявлением, что итог будет подведен в соответствии с законами и процедурами США.
Очевидно, у Пекина не осталось сомнений в том, что именно Джо Байден в январе вступит в должность президента и иметь дело предстоит в дальнейшем с ним.”


И снова: Китай не поздравлял Байдена „с победой на выборах”. Си Цзиньпин официально не признавал результат выборов. Насчёт сомнений Пекина – чистый домысел, причём ничем вообще не подтверждённый.

Однако подпиндосные российские СМИ, по крайней мере некоторые из них, пошли ещё дальше. Где-то говорится об „отправленной китайцами официальной телеграмме Байдену”. Смотрите, даже Би-Би-Си со „Свободой” о вымышленной телеграмме ни слова. Зато „российские” СМИ уровня МК (т.е. почти совсе дно) наперебой лгут своему наивному читателю о какой-то телеграмме.

МК.РУ
„В поздравительной телеграмме, направленной Байдену, говорится, что Пекин уважает выбор американского народа…”


Остальные более-менее заметные российские СМИ можно поделить на две группы: одни сухо пересказывают слова китайского пресс-секретаря, а вот другие нагло (а может, тупо?) вводят читателей в заблуждение такой лживой формулировкой:

„Власти Китая направили демократу Джо Байдену официальные поздравления с победой на президентских выборах в США, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.”


Т.е. создаётся впечатление, что Си направил официальную телеграмму в адрес Байдена. Что совершенно не соответствует действительности. В такой лжи замечены: „Российская газета”, киселёвские „РИА-новости”, „Газета-РУ”. Хотя последняя уточнила, что поздравления отправлены именно МИДом Китая, а не „властями Китая”.

„Коммерсантъ” сделал попытку сохранить лицо, одновременно вбросив порцию лжи. С одной стороны использована формулировка „направлено поздравление”, а с другой честно: кем подписано – неизвестно.

„Китай направил Джо Байдену и Камале Харрис поздравления с победой на выборах президента и вице-президента США, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он не уточнил, кем подписано поздравление.


В этом ряду особо лживое сообщение от „РБК”.


„Руководство Китая поздравило Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США, сообщает Bloomberg.”


Пресс-секретарь МИДа – это не руководство Китая, как ни крути.

Соответственно лживо и сообщение Ленты.ру вместе с актом манипуляции читателем посредство заголовка с фотографией.


Осталось сказать пару слов об РТ, Интерфаксе и ТАСС. Довольно сдержанный тон, чётко указан источник поздравление – пресс-секретарь МИД КНР.

Вывод несложен: пресса, СМИ – лгут всегда и во всём. В разной степени.

Одни СМИ лгут нагло и цинично, активно манипулируют читателем. Особенно в этом преуспевают откровенно прозападные либо просто западные СМИ.

Другие, не афиширующие открыто свою прозападность, лгут обыденно, можно сказать „в меру”.

А третья группа старается сохранить максимальную объективность, но в подаче информации всё же делают какие-то уступки лживому „тренду”.

Напоследок – рассказ китаеведа Николая Вавилова, который смотрел трансляцию того самого брифинга для прессы, откуда неполживые СМИ вытащили несуществующую „телеграмму с поздравлениями властей Китая президенту Байдену и вице-президенту Харрис”.





***


.

Метки: байден, вавилов, власть, выборы, Запад, Китай, ложь, манипуляция, президент, Россия, свобода, СМИ, США

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5313239.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
...для обозрения во всех вариантах СМИ. «Как я без ...именно после его ухода совершенно лживой информацией, и ему подобные ...без предвзятости – это вызов, это удар по Мозгу, это попытка вывести его..., без искажений и навязанных лживых представлений, удобных кому бы...
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
... церковную – красивыми декорациями. Главное – это ПРИСУТСТВИЕ в этом здании. Люди становятся спокойнее... действиях. А то, что через СМИ, через киберпространство вещают – да и... обмена данными, там нет места лживым и зомбирующим книгам, а на...
Пропаганда алкоголя, табака и других наркотических веществ в кинематографе
... меру – это даже неплохо. В этом кроется опасность массового тиражирования статистически лживых ситуаций... пригласил репортёров со всех известных СМИ под предлогом, что на данном... многие из этих идей в большей степени относятся к работникам СМИ, киноиндустрии...
Бэкграунд, выпуск-303 за 27 апреля 2013
... жалобами и ссылками на местные СМИ, забившие тревогу. Информационную волну...то даже образованные люди повторяют лживые побасенки патентованных фальсификаторов нашей истории...бы сказал, что это не просто ошибка. Это преступление. Это преступление против страны...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... эту вважную сферу деятельности или нет?... Замечу, что такой лживый ...что в этом году в России без освещения в СМИ сокращают ...патриотический угар из почти всех СМИ - затмил реальные важные ...интернете и при оказии в СМИ);- 2) проведение законных(!!!!), ...
Последние 1000 лет
..., Католическую и Православную. Но это неправда. Эта дата - это дата создания первой церкви... воины, поддавшиеся на пропаганду и лживые идеи. Идентичную картину мы видим... и ложных навязанных ценностей через СМИ. Вот такие вот дела, дорогие...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 24433 3091
    Русофил 18 ноября 2020 в 22:24

    Поздравил-не поздравил.
    Какая вхрен разница?
    А то что СМИ лживы тоже не новость.
    О чем столько МНОГАБУКАФ?
    Надо что-тор написать и ПРОДАТЬ писанину?

    Ответить
    1
  • 2638 2254
    georgi tarabov 18 ноября 2020 в 23:53

    БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ

    МОЛОДЕЦ АВТОР !
    Написал, и доказательства- железо-бетонные, не поспориш с ним!

    ” Не все равно ли ,от какой стране сядеш на ослу- слево или справо- главное – ДЕЛО и ДОРОГА ! ” – тур. пог.

    Ну , а если автор работохолик, или молодой ,и хочет блеснуть на фоне либерастных пропагандонских проплаченных Михриканцами СМИ в России – ничего , я лично прошел по фото за 5-6 секунд- и ничего !

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)