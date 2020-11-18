Эти лживые, лживые, лживые СМИ
21:35. 18 ноября 2020 156 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Когда внимательно выслушал китаеведа Николая Вавилова (это видео помещено ниже), а затем ознакомился с газетными сообщениями пятидневной давности, то по-настоящему испытал шок. Шок от вопиющей, циничной, безудержной наглости русскоязычных СМИ, явно не подконтрольных России.
Ещё раз: не ожидал столь откровенной лжи. Хотя убеждён, и совсем не без серьёзных оснований, что Запад всегда лгал, лжёт и в ближайшем будущем будет ещё больше лгать. Во всём, во всём без исключения.
О чём речь? О якобы направленных руководством Китая т.н. „официальных” „поздравлениях” „выбранным” „президент у” и „вице-президенту” США Байдену и Харрис. Каждое закавыченное слово в сообщениях СМИ ложь. Ложь, ложь и ничего кроме лжи.
Вавилов подробно объяснил ситуацию. Китайский коллега по должности российского пресс-секретаря МИДа Захаровой Ван Вэньбинь на очередном брифинге отвечал на вопросы журналистов. Был задан несколько провокационный вопрос в связи с отсутствием поздравления лидера Китая господ Байдена и Харрис. На что работник китайского МИДа ответил с очевидной издёвкой.
«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем мистера Байдена и мисс Харрис».
Ещё раз: не ожидал столь откровенной лжи. Хотя убеждён, и совсем не без серьёзных оснований, что Запад всегда лгал, лжёт и в ближайшем будущем будет ещё больше лгать. Во всём, во всём без исключения.
О чём речь? О якобы направленных руководством Китая т.н. „официальных” „поздравлениях” „выбранным” „президент у” и „вице-президенту” США Байдену и Харрис. Каждое закавыченное слово в сообщениях СМИ ложь. Ложь, ложь и ничего кроме лжи.
Вавилов подробно объяснил ситуацию. Китайский коллега по должности российского пресс-секретаря МИДа Захаровой Ван Вэньбинь на очередном брифинге отвечал на вопросы журналистов. Был задан несколько провокационный вопрос в связи с отсутствием поздравления лидера Китая господ Байдена и Харрис. На что работник китайского МИДа ответил с очевидной издёвкой.
«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем мистера Байдена и мисс Харрис».
Дело в том, что в Китае всегда при обращении употребляют социальный титул. Т.е. если бы пресс-секретарь поздравлял избранных президентов, то он так бы и сказал: поздравляем президента Байдена и вице-президента Харрис. Замена же слова президент на мистера или господина Байдена – совершенно очевидная констатация того, что для Китая выборы не завершены.
Более того, вообще не сказано, а с чем работник МИДа поздравляет американцев. С участием в выборах? С запуском массовой информационной кампании по обелению невиданных доселе фальсификаций в ходе голосования? Или с тем, что Байден дожил до дня означенного брифинга в Китае?
Впрочем, перед процитированной выше фразой было как раз такое пояснение и дано. Вот первая часть ответа дипломата на брифинге для прессы.
„Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис.”
И тут же добавил:
„Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам”.
Т.е. ни о каком признании Китаем Байдена и Харрис в качестве выбранных президентов речи нет вообще. Совсем нет. Давайте ещё раз перечитаем полный ответ дипломата.
„Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам.”
Думаю, любому читающему по-русски человеку ясно, что ни о каких официальных поздравлениях от лидера Китая в адрес президента Байдена направлено не было.
Но как эту новость сфальсифицировали и преподнесли читателю неполживые либеральные СМИ! Ни больше ни меньше – как именно такое поздравление от Си.
Чтобы в этом убедиться, давайте пробежимся по заголовкам и фотографиям к новости на тему лживого поздравления президенту Байдену.
Конечно, ассы в фальсификации, в создании лживой картинки, а значит, в силе манипуляции читателем – „независимые” СМИ наподобие Би-Би-Си или „Радио Свободы”. Вот подача ими данного материала.
„Свобода. орг”
Вы что подумаете, увидев подобный заголовок над такой многозначительной фотографией? Правильно, председатель Си направил новому президенту Байдену официальные поздравления с победой на выборах, не так ли?!! Аршинный заголовок и крохотный шрифт под фото, где еле различима дата: 2013 год.
Что перед нами? Совершенно очевидный подлог, призванный создать у читателя, который, возможно, и не будет вникать в сопроводительный текст, ложное представление о происходящем в реальности.
А если всё же вникнуть в текст, то и в нём правда густо перемешана с ложью.
„Власти Китая поздравили в пятницу демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США – спустя почти неделю после того, как Байден был объявлен победителем прошедшего 3 ноября голосования.”
Как мы убедились выше, власти Китая не поздравляли Байдена „с победой на выборах”.
И далее.
„"Мы уважаем выбор американского народа", – заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отметив, что Пекин поздравляет как Байдена, так и избранную вице-президентом Камалу Харрис. При этом представитель МИД Китая подчеркнул, что результаты выборов в США ещё должны быть подтверждены "в соответствии с законодательством и процедурой".”
Снова ложь: китаец поздравлял не „вице-президента”, а некую госпожу Харрис. Причём поздравлял неизвестно с чем. А что делать, коли журналисты попросили поздравить?!!
Би-Би-Си
Ислользован тот же трюк: под огромным заголовком помещены фотографии Байдена и Си. С той же целью: создать у бегло просматривающего новости читателя впечатление, что лидер КНР направил президенту Байдену официальные поздравления.
И снова в пояснительном тексте лживые домыслы (выделены нами жирным шрифтом).
„После затянувшейся на пять дней паузы Китай официально поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах."Мы уважаем выбор американского народа. Наши поздравления господину Байдену и госпоже Харрис", – заявил в пятницу пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь.Обычно такие поздравления сопровождаются изъявлением радости, пожеланием успехов партнеру и выражением надежды на плодотворное сотрудничество. В данном случае Китай, а фактически лидер страны Си Цзиньпин, просто признал результат выборов.Еще днем ранее Ван Вэньбинь ограничился заявлением, что итог будет подведен в соответствии с законами и процедурами США.Очевидно, у Пекина не осталось сомнений в том, что именно Джо Байден в январе вступит в должность президента и иметь дело предстоит в дальнейшем с ним.”
И снова: Китай не поздравлял Байдена „с победой на выборах”. Си Цзиньпин официально не признавал результат выборов. Насчёт сомнений Пекина – чистый домысел, причём ничем вообще не подтверждённый.
Однако подпиндосные российские СМИ, по крайней мере некоторые из них, пошли ещё дальше. Где-то говорится об „отправленной китайцами официальной телеграмме Байдену”. Смотрите, даже Би-Би-Си со „Свободой” о вымышленной телеграмме ни слова. Зато „российские” СМИ уровня МК (т.е. почти совсе дно) наперебой лгут своему наивному читателю о какой-то телеграмме.
МК.РУ
„В поздравительной телеграмме, направленной Байдену, говорится, что Пекин уважает выбор американского народа…”
Остальные более-менее заметные российские СМИ можно поделить на две группы: одни сухо пересказывают слова китайского пресс-секретаря, а вот другие нагло (а может, тупо?) вводят читателей в заблуждение такой лживой формулировкой:
„Власти Китая направили демократу Джо Байдену официальные поздравления с победой на президентских выборах в США, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.”
Т.е. создаётся впечатление, что Си направил официальную телеграмму в адрес Байдена. Что совершенно не соответствует действительности. В такой лжи замечены: „Российская газета”, киселёвские „РИА-новости”, „Газета-РУ”. Хотя последняя уточнила, что поздравления отправлены именно МИДом Китая, а не „властями Китая”.
„Коммерсантъ” сделал попытку сохранить лицо, одновременно вбросив порцию лжи. С одной стороны использована формулировка „направлено поздравление”, а с другой честно: кем подписано – неизвестно.
„Китай направил Джо Байдену и Камале Харрис поздравления с победой на выборах президента и вице-президента США, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он не уточнил, кем подписано поздравление.”
В этом ряду особо лживое сообщение от „РБК”.
„Руководство Китая поздравило Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США, сообщает Bloomberg.”
Пресс-секретарь МИДа – это не руководство Китая, как ни крути.
Соответственно лживо и сообщение Ленты.ру вместе с актом манипуляции читателем посредство заголовка с фотографией.
Осталось сказать пару слов об РТ, Интерфаксе и ТАСС. Довольно сдержанный тон, чётко указан источник поздравление – пресс-секретарь МИД КНР.
Вывод несложен: пресса, СМИ – лгут всегда и во всём. В разной степени.
Одни СМИ лгут нагло и цинично, активно манипулируют читателем. Особенно в этом преуспевают откровенно прозападные либо просто западные СМИ.
Другие, не афиширующие открыто свою прозападность, лгут обыденно, можно сказать „в меру”.
А третья группа старается сохранить максимальную объективность, но в подаче информации всё же делают какие-то уступки лживому „тренду”.
Напоследок – рассказ китаеведа Николая Вавилова, который смотрел трансляцию того самого брифинга для прессы, откуда неполживые СМИ вытащили несуществующую „телеграмму с поздравлениями властей Китая президенту Байдену и вице-президенту Харрис”.
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Поздравил-не поздравил.
Какая вхрен разница?
А то что СМИ лживы тоже не новость.
О чем столько МНОГАБУКАФ?
Надо что-тор написать и ПРОДАТЬ писанину?
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
МОЛОДЕЦ АВТОР !
Написал, и доказательства- железо-бетонные, не поспориш с ним!
” Не все равно ли ,от какой стране сядеш на ослу- слево или справо- главное – ДЕЛО и ДОРОГА ! ” – тур. пог.
Ну , а если автор работохолик, или молодой ,и хочет блеснуть на фоне либерастных пропагандонских проплаченных Михриканцами СМИ в России – ничего , я лично прошел по фото за 5-6 секунд- и ничего !