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“Дорогие товарищи”. Новый фильм Кончаловского и его заказчики. Е. Спицын. А. Фефелов

21:36. 18 ноября 2020 111 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Фильм Андрона Кончаловского "Дорогие товарищи" о событиях в Новочеркасске в 1962м году, был на днях выдвинут на проемию Оскар. О фильме и об освещенных в нём темах беседуют Андрей Фефелов и Евгений Спицын.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i_XduZtGsw0

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