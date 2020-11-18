“Дорогие товарищи”. Новый фильм Кончаловского и его заказчики. Е. Спицын. А. Фефелов
21:36. 18 ноября 2020 111 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фильм Андрона Кончаловского "Дорогие товарищи" о событиях в Новочеркасске в 1962м году, был на днях выдвинут на проемию Оскар. О фильме и об освещенных в нём темах беседуют Андрей Фефелов и Евгений Спицын.
Вы там не забывайте, что у Оскара новые критерии в выдвижении на премию. Вот и нашли, наконец то, фильм где основные создатели – это представители секс-меньшинства.
Там иные требования.
Потому в фильме должен быть НЕГР одним из главных героев.
В Новочеркасске?
Забавно.
А армянин не згодиться?
Что Спицина что фильм смотреть конечно не буду.
Это их алкоголические проблемы.